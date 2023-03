Un monde dénaturé, de Nathaniel Rich – Editions du sous-sol, 31 mars 2023 – 336 pages

Nous vivons une époque où des scientifiques cherchent à ressusciter des espèces éteintes, nos écosystèmes les plus essentiels nécessitent désormais des projets d’ingénierie monumentaux pour ne serait-ce que survivre, des ailes de poulet poussent dans des éprouvettes et des sociétés multinationales conspirent pour continuer à empoisonner le sang de ce qu’il reste de créatures vivantes…

En somme, nous vivons d’ores et déjà dans un monde où la nature a perdu. Plus aucune pierre, feuille ou mètre cube d’air sur terre n’échappe à la main maladroite de l’humanité. Les trois quarts des terres vierges des pôles portent la trace de l’activité humaine, la plupart des grands fleuves ont été souillés ou détournés, et nos centrales émettent cent fois plus de dioxyde de carbone que les volcans…

Les anciennes distinctions – entre naturel et artificiel, entre science-fiction et réalité scientifique – se sont estompées au point de perdre tout sens. Nous habitons un paysage dénaturé, un monde défait, dont le nouveau livre de Nathaniel Rich explore toutes les facettes et toutes les contradictions.

Né en 1980, Nathaniel Rich vit à la Nouvelle-Orléans. Journaliste au long cours il est fasciné par l’attraction paradoxale qu’exercent les catastrophes sur la société contemporaine et interroge dans ses articles la manière dont le monde et la littérature s’accommodent du désastre : effondrements naturels et autres apocalypses environnementales. Son roman Paris sur l’avenir a été publié par les Éditions du sous-sol (Livre de Poche, 2017) ainsi que Perdre la Terre, récit implacable sur le dérèglement climatique (Points Terre, 2020).