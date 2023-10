Plastic Odyssey – Parcourir les océans pour sauver la Terre, de Simon Bernard et Alexandre Dechelotte – Préface de Bertrand Picard – Editions EPA, 11 octobre 2023 – 240 pages

Une expédition autour du monde pour lutter contre la pollution plastique en mer en agissant à la source : la terre ! Ce livre est le véritable journal de bord de l’expédition du Plastic Odyssey, un navire parti de Marseille le 1er octobre 2022 pour parcourir les mers et les littoraux du monde : Liban, Egypte, Algérie, Maroc, Cap-Vert, Sénégal, Guinée et bientôt l’Amérique du Sud et l’Asie. A son bord, un équipage déterminé à sauver les océans de la pollution au plastique, en proposant des solutions innovantes aux entrepreneurs des pays qui se voient confier le plus de déchets à traiter.

Alors que la planète étouffe sous les déchets plastiques, Simon Bernard, Alexandre Dechelotte et toute leur équipe ont relevé le défi colossal de la lutte contre cette pollution plastique. À bord de ce navire-laboratoire, ils parcourent les océans pendant trois ans pour découvrir et diffuser des solutions inspirantes et durables.

Simon Bernard et Alexandre Dechelotte, les deux auteurs, tous deux fraichement diplômés de l’Ecole nationale supérieure maritime de la Marine marchande, racontent par écrit et en images cette aventure qui concentre à elle seule les défis et les espoirs de l’humanité du XXIème siècle. Les deux navigateurs aux multiples casquettes se sont rencontrés pendant leurs études à l’ENSM. Au fil des expériences, des rencontres et des discussions, ils ont compris qu’en tant que jeunes entrepreneurs, citoyens et habitants de cette terre, ils avaient le pouvoir et la responsabilité de contribuer aux changements qui s’imposent.

A égale distance des discours défaitistes et des fausses solutions, Plastic Odyssey s’adresse aux forces vives d’aujourd’hui et de demain en leur proposant des projets prometteurs et en diffusant leur état d’esprit enthousiaste, inventif, solidaire et responsable.

« Avec le recul, on se dit que notre insouciance des premiers jours nous a sûrement aidés et permis d’avancer malgré les difficultés, sans trop nous poser de questions. Avec ce livre, nous avons souhaité vous faire embarquer dans l’aventure et vous en raconter les coulisses, dévoiler les défis qu’il nous a fallu surmonter et qui nous ont permis de grandir, les rencontres mémorables que nous avons faites, les moments de doute et de profond désespoir, mais surtout la joie de mener à bien une aventure humaine aussi folle.«

Simon Bernard et Alexandre Dechelotte

Ce livre officiel offre un accès privilégié aux coulisses de l’expédition qui les mène à la rencontre d’habitants, de personnalités politiques et d’entrepreneurs des pays les plus touchés par le fléau. De Beyrouth au Liban, à Recife au Brésil, il retrace escale après escale chaque étape de cette aventure et s’accompagne des portraits des acteurs clés de cette entreprise écologique et de la présentation de leurs solutions ingénieuses.

La narration est un formidable vecteur d’enthousiasme et d’espoir sain, à destination de la jeunesse de tous pays. Il faut croire en ses rêves et oser bousculer le monde !

Dans cette formidable odyssée moderne illustrée de photographies exclusives, chaque défi surmonté renforce la conviction que le changement est possible. Plus que le récit d’une simple aventure, ce livre est une invitation à rejoindre un mouvement grandissant d’acteurs qui, ensemble, façonnent le monde de demain.

« La planète Terre est le vaisseau de l’humanité. Tous et chacun, nous en sommes l’équipage, acteurs du présent et explorateurs de l’avenir, avec envie et responsabilité. Pour mieux encore développer nos biens communs, réunissons l’aventure humaine à l’aventure scientifique et technique. C’est un choix de vie passionnant et c’est le joli moteur de Plastic Odyssey. »

Claudie Haigneré, marraine de Plastic Odyssey

Alexandre Dechelotte est diplômé de l’Ecole nationale supérieure maritime et ancien officier de la marine marchande. Il est également le co-fondateur et le directeur de communication du projet Plastic Odyssey.

Simon Bernard est diplômé de l’ENSM. Il a proposé plusieurs innovations dans le cadre de concours liés à l’environnement avant de co-fonder Plastic Odyssey dont il assure la direction générale.