Sauvons la biodiversité ! Comprendre pour mieux agir, de Catherine Levesque – Illustrations RED! – Edition Delachaux et Niestlé, janvier 2021 – 144 pages

On ne peut plus se cacher derrière son petit doigt : la nature va mal, les espèces disparaissent, des écosystèmes entiers sont touchés, l’environnement souffre et le climat est profondément perturbé. La bonne nouvelle c’est que nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir nous engager pour sauver la biodiversité, et ce livre est là pour nous y aider.

Si l’on arrête la pression des activités humaines, la biodiversité peut rebondir assez rapidement. Ce petit livre fourmille de bonnes idées pratiques, individuelles ou associatives, locales ou internationales, pour permettre à chacun d’entre nous de jouer un rôle actif dans la protection de la biodiversité.

Comment notre alimentation, nos achats, nos usages du numérique impactent la biodiversité ? Pourquoi biodiversité et climat sont-ils liés ? Les sciences participatives sont-elles utiles ? Peut-on mieux éduquer aux enjeux de la protection de la nature ? Autant de réponses que de pistes positives pour contribuer à préserver la nature au quotidien, que l’on soit parent, enseignant, élu, entrepreneur… ou, tout simplement, concerné !

« Concrètement, on fait quoi ? » : c’est le leitmotiv du livre qui permet de se tourner vers l’action, individuelle ou collective. Une « boîte à outils pour réparer le vivant » aide et facilite également la compréhension des grands enjeux de la biodiversité, mais aussi et surtout, donne les clés pour devenir un acteur à part entière de la préservation.

Journaliste spécialisée dans la vulgarisation scientifique et membre de l’association des JNE (journalistes-écrivains pour la nature et l’écologie), Catherine Levesque anime la page Facebook et le compte Instagram des éditions Delachaux et Niestlé. Elle assure depuis 2010, chaque mois, la rédaction de la newsletter du Festival international du film ornithologique de Ménigoute, dont elle anime la Web TV aux côtés de Marc Giraud. Elle est engagée depuis sa prime jeunesse aux côtés de la Ligue pour la protection des oiseaux, pour laquelle elle a été bénévole sur des réserves naturelles, et encore aujourd’hui pour L’Oiseau mag. Elle est également pigiste spécialisée en nature, pour des titres grand public et naturalistes.

RED !, l’illustrateur, est dessinateur de presse et d’humour. Cet ex-chimiste du nucléaire est particulièrement engagé sur les thématiques environnementales aux côtés d’Agir pour l’environnement et Greenpeace. Il a publié plusieurs ouvrages, collabore à Cartooning for peace et produit des dessins, notamment pour l’Age de faire, le Ravi et le site d’information en ligne Reporterre.

