Odyssée, pour une Terre habitable, de François Prouteau – Préface de Nathanaël Wallenhorst – Editions Le Pommier, 3 novembre 2021 – 233 Pages

Crise climatique, effondrement de la biodiversité, pandémies et autres catastrophes… Les raisons ne manquent pas pour expliquer la vague de la collapsologie.

François Prouteau nous propose plutôt de relire L’Odyssée, matrice de notre civilisation, et y puise des leçons pour inspirer l’anthropologie et la politique de demain, aussi bien que les pratiques écologiques et éducatives nécessaires à la sauvegarde de notre maison commune.

Oui, 2021-2030 est le temps d’une odyssée écologique, le plus grand défi posé à la décennie. Il faut, tel Ulysse, mettre le cap sur une Terre habitable. Plus que jamais fragiles et reliés, entre humains et non-humains, nous sommes à un nouveau commencement, au début d’un périple semé d’embûches. Saurons-nous saisir cette opportunité ? Être résilients dans les épreuves ? Accueillir le vivant avec hospitalité ?

Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. »

Albert Camus, « Discours de Suède » 1957

Ingénieur diplômé de l’IMT Atlantique (Mines-Télécom), docteur en sciences de l’éducation, François Prouteau est président de Fondacio et chercheur associé à l’Université catholique de l’Ouest.