La maison magique, de Benjamin Adler et Pauline Massart – Editions Massot, janvier 2022 – 144 pages

Il était une fois … une incroyable et formidable aventure humaine contée par Benjamin Adler et Pauline Massart. La « Maison magique », c’est celle de Pauline, Benjamin et Noéha, construite grâce à un chantier-école en 2017, à Biras, en Dordogne. C’est le deuxième Earthship officiel (1) à voir le jour en France.

Sa magie réside dans le fait qu’elle est entièrement autonome et vivante. C’est une habitation semi-enterrée, fabriquée en partie avec la récupération et le recyclage de matériaux : pneus, bouteilles en verre, canettes… et qui a mobilisé une centaine de personnes venues des quatre coins du monde.

Elle est conçue pour permettre la récupération et l’usage de l’eau de pluie ; pour produire sa propre électricité (avec ses panneaux solaires), sa propre nourriture (avec sa serre située sous une grande baie vitrée orientée plein sud) ; et pour assurer une température naturelle autour de vingt degrés toute l’année… Tout cela en harmonie complète avec l’environnement.

Ce récit raconte l’aventure incroyable qui a mené cette famille à sortir de terre ce projet étonnant, original et si nécessaire, avec son lot d’obstacles – financiers, administratifs… –, mais aussi de formidables rencontres qui ont permis sa réalisation.

Face au dérèglement climatique, à la sobriété énergétique qui s’annonce, ce livre propose des pistes concrètes de réflexion qui inspireront l’habitat de demain. Il se veut stimulant, engagé, écologique et constitue un partage riche d’expériences et de conseils qui nous encourage à les suivre sur le chemin. Il constitue un exemple qui donne de l’espoir face à la transition écologique et ouvre des voies de résilience face à la crise climatique.

Avec, entre autres, l’association Zéro Déchet Dordogne, Pauline Massart conseille et accompagne les entreprises, organisations et collectivités pour repenser leurs comportements et fonctionnements afin d’optimiser l’usage de nos ressources.

Benjamin Adler a été journaliste pendant quinze ans. Depuis 2017, il codirige Détroit, une agence de communication très engagée en faveur de la transition écologique et un programme de contribution climat pour le sport, Game Earth, qu’il a cofondé.

(1) Earthship (ou Géonef) est un habitat autonome qui respecte six principes : un abri confortable qui ne nécessite pas de carburant, un accès à l’eau, un accès à l’électricité, un accès à la nourriture, la maîtrise et le traitement de nos deéhets biologiques, la maîtrise et le traitement de nos ordures.