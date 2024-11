Le grand atlas du soleil, sous la direction de Milan Maksimovic – Préface de Pierre Léna – Glénat Éditions, 6 novembre 2024 – 176 pages

Un beau livre de référence pour comprendre une étoile fascinante.

Le Soleil joue un rôle primordial sur Terre puisqu’il permet de maintenir un climat favorisant l’éclosion et la prospérité de la vie sur notre planète. À la fois proche et mystérieux, il suscite de nombreuses questions. Qu’est-ce qui différencie le Soleil de la Terre et des autres planètes ? Quelle est sa place dans le système solaire ? Le Soleil contribue-t-il au réchauffement climatique ? Qu’est-ce qu’une tache solaire ? Peut-on prédire les éruptions solaires et leurs conséquences pour nos technologies ?

Élaboré avec le soutien de l’Agence spatiale européenne (ESA) par des chercheurs du CNRS et des astrophysiciens de l’Observatoire de Paris, à la pointe de la recherche solaire, ce Grand Atlas du Soleil dresse un panorama exhaustif de notre étoile depuis les aurores boréales étoile aux éclipses solaires, en passant par les taches solaires, la météorologie de l’espace ou les éruptions solaires.

Retraçant toutes les grandes missions d’exploration solaire, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, l’ouvrage retrace les grandes découvertes scientifiques qui permettent de mieux comprendre cet astre, ainsi que les différentes missions, dont la sonde Solar Orbiter, qui scrute de près notre étoile, et nous apporte de nouvelles données, sur l’origine du vent solaire notamment.

Le grand atlas du soleil, dirigé par Milan Maksimovic, est un hommage scientifique et visuel à l’astre qui est au cœur de notre existence. Publié par Glénat Éditions, cet ouvrage explore le soleil sous tous ses aspects, de ses origines cosmiques à ses influences sur notre planète et la vie qui s’y développe. Plus qu’un simple recueil d’images, il s’agit d’une véritable étude des multiples facettes de notre étoile, enrichie par des contributions d’experts en astrophysique, en météorologie de l’espace et en climatologie.

Ce livre s’adresse autant aux passionnés d’astronomie qu’aux curieux désireux de comprendre les mécanismes complexes qui sous-tendent la dynamique solaire. En cinq chapitres bien distincts, l’ouvrage examine tour à tour la composition du soleil, ses cycles d’activité, son impact sur la Terre et ses éruptions magnétiques spectaculaires. À l’aide d’images impressionnantes issues des plus récentes technologies d’observation spatiale, le livre illustre la puissance de cet astre et révèle des détails fascinants, comme les taches solaires, les éruptions de plasma ou encore les tempêtes solaires.

L’approche de Maksimovic est à la fois scientifique et accessible, un équilibre essentiel pour aborder un sujet aussi vaste. Il propose un parcours pédagogique qui nous amène progressivement des bases de l’astrophysique aux phénomènes plus complexes, comme les vents solaires qui traversent l’espace pour atteindre la Terre. La préface de Pierre Léna, astrophysicien renommé, donne d’ailleurs le ton en soulignant l’importance de l’étude du soleil pour anticiper les changements climatiques et mieux comprendre l’environnement spatial de notre planète. L’ouvrage met également en lumière les liens entre le soleil et les énergies renouvelables, soulignant le potentiel de l’énergie solaire dans le contexte actuel de transition énergétique.

L’iconographie exceptionnelle et les explications claires font de cet atlas un livre non seulement informatif, mais aussi contemplatif, capable d’émerveiller tout lecteur face à la majesté de notre étoile. En ces temps de prise de conscience écologique, Le grand atlas du soleil nous rappelle à quel point notre lien avec le soleil est fondamental, en termes de science, mais aussi d’imaginaire collectif.

Directeur de Recherches au CNRS, astrophysicien à l’Observatoire de Paris, Milan Maksimovic a effectué l’essentiel de sa carrière au LESIA (Laboratoire d’Études Spatiales et d’instrumentalisation en astrophysique). Il est spécialisé dans l’étude des plasmas astrophysiques et notamment ceux que constituent la couronne et le vent solaire. Il a également contribué à l’étude et la compréhension des émissions radio produites par le Soleil lors des éruptions de ce dernier. Il est responsable scientifique de plusieurs instruments embarqués à bord de missions spatiales de l’ESA et de la NASA, parmi lesquelles Solar Orbiter.