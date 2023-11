La frontière – Espace et limite. Approches géopolitiques et perspectives comparées, sous la direction de Matthieu Grandpierron et Christophe Réveillard – SPM Editions, 13 novembre 2023 – 454 pages

Les frontières encore et toujours. Quelles que soient les réalités qu’elles recouvrent, les frontières occupent une place centrale dans les dispositifs géographiques et excitent l’analyse géopolitique en raison de leur importance stratégique. Cette discontinuité, qui nous est familière notamment par l’usage des cartes, est une des principales caractéristiques de la géographie politique mondiale.

Bénéficiant du renouvellement récent de la recherche sur la géographie des frontières, cet ouvrage aborde notamment l’étude de son lent processus de linéarisation et la thématique du contrôle du territoire, l’analyse du rapport de force qu’elle exprime comme espace de conquête ainsi que la marge pionnière qu’elle peut représenter pour certains acteurs politiques.

Notion géographique à très haute teneur géopolitique, les frontières se caractérisent par leur diversité bien illustrée par les chapitres du présent ouvrage ; elles sont soit terrestres, maritimes, abstraites, concrètes, imaginaires, pures représentations, militarisées, urbaines, officielles ou officieuses et même extravagantes par certaines de leurs justifications géographiques et prétextes juridiques.

Les auteurs, spécialistes du sujet, impriment une dynamique propre à l’analyse par un discernement entre changements conjoncturels et permanence des identités.

Matthieu Grandpierron est Docteur en science politique à l’École Polytechnique, diplômé de l’université de Leyde et a été chercheur invité aux universités d’Ottawa et de Columbia (New York). Il est Maître de conférences et directeur de la licence de science politique de l’ICES.

Christophe Réveillard, responsable de recherches à l’UMR 8596 Roland Mousnier (CNRS/Sorbonne Université) et à l’Institut de Recherches sur les civilisations de l’Occident moderne. Il est également Professeur de module Jean Monnet, enseignant à Sciences Po et ancien directeur de séminaire à l’École de guerre.