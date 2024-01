Le cri de la Terre, De Manifeste en manifeste / Frans Krajcberg, de Claude Mollard – Préface de Sylvie Depondt – Editions L’Harmattan, 18 novembre 2023 – 86 pages

La Terre souffre et je montre ses cris d’alerte qu’elle nous lance en pleine figure comme des coups de poing pour qu’enfin nous voyions. Demain il sera trop tard. Il est déjà peut-être trop tard. Reste la puissance du cri. Je crie comme la Terre et avec elle pour l’empêcher de mourir. » Claude Mollard

Le cri de la terre est saisi par le photographe au plus près de la nature dont il enregistre la protestation face à la folie des hommes. À la façon des animistes, Claude Mollard révèle vie et expressions humaines sur les galets, troncs d’arbres, roches, végétaux captés sur les cinq continents. Son œuvre rassemble images et textes remettant l’homme à sa place, fragile et pourtant prétentieuse, de descendant des êtres de la nature qui le précédent depuis les origines. Notre Terre-mère va-t-elle assister à la disparition de ses enfants qui ne savent ni voir, ni comprendre ?

Dès les années 1960, Frans Krajcberg (1921-2017), survivant de l’holocauste, a ouvert de manière prophétique une voie de la création artistique intimement reliée à la nature comme matériau, signe, symbole, engagement poétique et écologique intégral au service de la planète. « Vers la fin de sa vie, il disait souvent : mes sculptures sont des cris que je pousse pour alerter les hommes de la destruction de leur planète et donc d’eux-mêmes »

L’espace Krajcberg, Centre d’art contemporain Art et Nature, à Montparnasse au 21 Avenue du Maine à Paris, inaugure en 2023 un cycle d’expositions intitulé « Frans Krajcberg vu par …« , ouvert à des personnalités du monde de l’Art qui ont vécu et partagé les interrogations et la vie de Frans Krajcberg, artiste engagé, atypique et prémonitoire. Il était normal que ce cycle débute avec Claude Mollard qui fut un témoin essentiel et un ami intime.

Alors que Frans Krajcberg, visionnaire, devient le premier artiste militant dans le combat environnemental, Claude Mollard et le critique d’art Pierre Restany s’acharnent à comprendre sa démarche avant-gardiste. C’était en 1975.

Entre Frans Krajcbert et Claude Mollard, l’amitié et le partage deviennent une complicité artistique. Tous deux avec la photographie montrent avec passion la beauté fragile de la nature et dénoncent les dangers qui la menacent. En 2013, ils publient le Nouveau manifeste du naturalisme intégral. Leurs regards croisés le prouvent : l’artiste, parce qu’il sait nous émouvoir, doit être au cœur du « grand combat du XXIème siècle ».

En 2021, Frans Krajcbert aurait eu cent ans. Cet anniversaire est l’occasion de revisiter une œuvre incontournable, d’écouter son message et de le faire résonner encore plus loin et plus fort.

En 2025, Année du Brésil en France, l’espace Krajcbert fêtera le 50e anniversaire de l’exposition du Centre Pompidou et le 20e du « Cri pour la Planète » lancé à Bagatelle lors de l’exposition « Dialogues avec la Nature ». Vingt ans après, ce cri retentira, porté par des artistes engagés comme lui. Des œuvres jamais vues en France, tableaux, photographies, films et vidéos, lui rendront hommage.

Seule réserve sur cet ouvrage : ce petit livre aurait sans doute mérité mieux qu’un format catalogue, tant les photographies sont sublimes et tellement criantes de réalisme. A quand un beau livre d’art ?

Claude Mollard, haut fonctionnaire de grands projets culturels du Centre Pompidou aux FRAC, des colonnes de Buren à l’Institut du monde arabe, développe aussi un travail photographique qui résonne avec l’œuvre de son ami Frans.