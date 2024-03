Numérique – On arrête tout et on réfléchit ! de Yves Marry – Coédition Rue de l’échiquier/Agir pour l’environnement, 2 février 2024 – 144 pages

Pour tout comprendre aux dangers que le tout-numérique fait peser sur l’environnement, la démocratie, les relations sociales et la santé des individus.

Notre réfrigérateur peut désormais notifier à notre smartphone qu’il manque du lait, et qu’une promo est à saisir au supermarché du coin. A l’initiative de la Commission européenne, un « portefeuille d’identité numérique » nous permettra bientôt de nous identifier auprès des autorités, ainsi que de payer ses achats. Distribuées dès l’entrée en maternelle, des tablettes préparent nos enfants à un monde résolument numérique. Un rouleau compresseur est lancé, et on se demande s’il peut encore être arrêté.

Après le « développement durable » et la « croissance verte », voici venu le temps de la « transition écologique par le numérique ». Pris au piège de ces funestes fables, les humains sont sommés de s’adapter et de créer un compte en ligne pour leurs moindres faits et gestes. Fascinés, la plupart d’entre eux n’y voient aucun problème ; d’autres constatent qu’ils n’ont « malheureusement plus le choix ».

Pourtant, les drames s’accumulent : crise sanitaire liée à la surexposition aux écrans, coût écologique de l’industrie numérique, ou encore régression démocratique.

En retraçant l’histoire de la numérisation du monde, puis en se penchant sur ses forces motrices et sur ses impacts, Yves Marry explore les différentes stratégies de résistance qu’on peut lui opposer. Dans une perspective techno-critique, il en vient à proposer des alternatives, individuelles et surtout collectives, pour, enfin, faire dérailler le rouleau compresseur numérique.

L’ouvrage met en lumière l’enjeu social d’actualité et de première importance qu’est la surexposition aux écrans qui met notamment en danger la santé et le bien-être des enfants. Il fait le tour du sujet dans toute sa complexité et propose des pistes d’action, à la fois dans la vie quotidienne de chacun et dans une perspective plus politique. L’auteur, spécialiste du sujet, grâce à son expérience personnelle et professionnelle, nous donne des clés pour braver les dangers de ce tout-numérique qui dicte nos vies.

Yves Marry est cofondateur et délégué général de l’association Lève les yeux ! qui lutte contre la surexposition aux écrans et promeut la déconnexion. Il est déjà l’auteur de La Guerre de l’attention. Comment ne pas la perdre aux éditions L’Échappée, coécrit avec Florent Souillot.

La collection « On arrête tout et on réfléchit » est le fruit d’un partenariat entre l’association Agir pour l’environnement et la maison d’édition Rue de l’échiquier, qui propose des livres de vulgarisation scientifique écrits par des experts pour faire le point sur des sujets d’actualité dans le domaine de l’environnement, afin de sortir de l’impasse dans laquelle nos sociétés se trouvent.