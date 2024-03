Le langage ou l’origine de l’intelligence humaine, de Louis Létourneau – Editions du Panthéon, février 2024 – 464 pages

Ce livre relate une histoire globale du langage, présentée comme étant le moteur du développement de la culture, du social et de l’intelligence humaine mais l’auteur nous emporte dans un voyage intellectuel aussi rigoureux que passionnant. Au fil de la réflexion et des recherches, chaque préétabli est décrypté, pour toujours plus de vérité et d’authenticité.

« Croire que l’on sait, c’est omettre les remises en question qui constatent continuellement les éléments changeants de notre environnement, c’est négliger que l’on voit les autres autrement au fil de notre existence et de nos expériences. C’est négliger que nous sommes tous insatisfaits des réponses actuelles et que nous en avons tous d’autres. C’est oublier que nous observons tout l’univers d’un monde et que nous l’appréhendons suivant des comparaisons et des expériences au fur et à mesure qu’il s’agrandit. »

L’auteur nous fait découvrir une vision unique de l’histoire du langage, bien différente de celle qui est traditionnellement enseignée. Louis Létourneau démontre avec rigueur et passion que le langage est la plus grande invention humaine.

Moteur de la progression continue de la culture, le langage transforme par son usage l’environnement social et crée la conscience de soi. Il est l’organe indispensable de la transmission des apprentissages, des expériences, des mythes et traditions, et constitue le socle universel de toute forme de communication.

Regarder autrement pour s’émanciper des schémas de pensées, glaner les réponses au fil de ses études, toute la pensée et le travail de Louis Létourneau sont fondés sur une insatiable et saine curiosité. Une vie professionnelle variée, riche en expériences humaines, est d’ailleurs le reflet fidèle de cette ferveur à comprendre sans rien éluder. L’auteur nous invite à participer à cette formidable odyssée culturelle, linguistique et sociale en explorant notre compréhension du genre humain et du monde auquel nous appartenons.