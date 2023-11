Le livre d’une langue, sous la direction de Barbara Cassin avec Xavier North, Zeev Gourarier, Hassane Kassi Kouyaté – Editions du Patrimoine, 2 novembre 2023 – 328 pages, 300 illustrations environ

À l’occasion de l’inauguration officielle de la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts (02), les Éditions du patrimoine éditent un nouvel ouvrage de référence célébrant le français, « Le livre d’une langue », sous la direction de Barbara Cassin avec Xavier North, Zeev Gourarier, Hassane Kassi Kouyaté.

Véritable déclaration d’amour à la langue française, « Le livre d’une langue » invite à un voyage spatial et temporel au cœur de celle-ci.

« Le livre d’une langue ? Un livre pour tous – du jeune lecteur, qui trouvera matière à s’amuser, aux chefs d’État, pour nourrir leur politique des langues.

Le livre d’une langue ? Il vaut pour toutes les langues, multiples au-dedans d’elles-mêmes, feuilletées à l’intérieur dans l’espace et dans le temps. Mais aussi immergées au-dehors dans le multiple, en interaction avec les autres langues, des organismes vivants en constante évolution.

Ce livre d’une langue, c’est/ ce n’est pas une histoire de la langue française, mais les historiens sont là, et les questions d’aujourd’hui se comprennent grâce au passé. C’est/ ce n’est pas un traité de linguistique, mais linguistes et grammairiens sont à l’honneur ; une étude sociologique, mais le français dans tous ses états est abordé comme lien social ; un ouvrage d’art, mais la beauté est partout présente.

Avant tout, ce n’est pas un plaidoyer défensif en faveur de notre « belle langue française ». Mais à chaque pas, il y va de l’amour de la langue. » résume Barbara Cassin.

D’abord affaire d’État avec l’ordonnance de 1539 signée par François Ier et la volonté unificatrice de la Révolution, aujourd’hui langue de la République, le français s’avère être aussi une invention continue à travers ses nombreuses institutions, sa grammaire et ses jeux de langue. Grâce aux différents emprunts, à la francophonie et aux traductions, le français se révèle également une véritable langue-monde, affirmant toute sa capacité créatrice.

Sous la direction de Barbara Cassin, de l’Académie française, Le livre d’une langue publié par Les Éditions du patrimoine souhaite illustrer l’aventure du français depuis ses origines, parlé sur cinq continents et dans une trentaine de pays. Par la diversité des contributions et à travers une riche iconographie, ce livre, aussi riche que ludique, témoigne ainsi d’une langue foisonnante et variée, toujours en mouvement.

Disponible en librairie le jour de l’inauguration officielle par le Président de la République de la Cité internationale de la langue française, le 30 octobre 2023, ce bel ouvrage de référence en présente notamment les articulations intellectuelles et les œuvres phares de son parcours d’exposition proposé à un vaste public. Il accompagne l’ouverture de ce nouveau lieu culturel et de vie entièrement dédié au français et aux cultures francophones qui occupe les espaces du château de Villers-Cotterêts, restauré et aménagé par le Centre des monuments nationaux. Il a pour vocation de séduire amateurs et néophytes, quel que soit leur âge et leur profil, et d’être un cadeau idéal pour tous.

Directrice de l’ouvrage :

Barbara Cassin, médaille d’or du CNRS et membre de l’Académie française, est philologue et philosophe. Spécialiste de la Grèce ancienne, elle travaille sur ce que peuvent les mots. Elle a notamment dirigé le Vocabulaire européen des philosophies, Dictionnaire des intraduisibles (Seuil-Robert 2004), qui se trouve à son tour traduit, c’est-à-dire réinventé, en une dizaine de langues. Elle a été commissaire de l’exposition Après Babel, traduire (Mucem, 2016-2017) qui a elle aussi vocation à se réinventer en de nouveaux lieux (Fondation Bodmer, 2017-2018 ; Musée de l’immigration de Buenos Aires, 2022, en 2024-5 Musée d’histoire de la ville de Luxembourg et Cour de Justice Européenne), et elle a proposé d’avril à octobre 2022 à la Vieille Charité de Marseille une exposition sur Les Objets migrateurs. Elle travaille aujourd’hui à faire exister des Maisons de la sagesse contemporaines, centrées autour de l’accueil et de la traduction, et prépare un Dictionnaire des intraduisibles des trois monothéismes.

Commissariat scientifique :

Normalien, agrégé de lettres, Xavier North fut délégué général à la langue française et aux langues de France (2004-2014) après une longue carrière dans la diplomatie culturelle (New York, Rome, Londres). Inspecteur général des affaires culturelles de 2015 à 2018, il est administrateur de la Mission laïque française, de la Maison des cultures du monde et du Festival des francophonies. Zeev Gourarier a été co-concepteur et directeur du musée de l’Homme en 2003, du musée national du Sport en 2008, du Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée en 2011, également commissaire de plusieurs expositions, dont « Versailles et les tables royales du XVII e au XIXe siècle (Versailles, 1993), « Il était une fois la fête foraine » (Grande Halle de la Villette, 1995) et « Amour » (Louvre-Lens, 2018).

Né au Burkina Faso dans une famille de griots, Hassane Kassi Kouyaté est comédien, conteur, musicien et metteur en scène. Directeur artistique de plusieurs festivals dans le monde, il a créé en 1998 la compagnie Deux Temps Trois Mouvements à Paris, avec laquelle il a mis en scène une quarantaine de pièces de théâtre. Depuis 2019, il est directeur des Francophonies – des écritures à la scène à Limoges, un des trois pôles de référence de la création francophone

Auteurs :

Anne Abeillé, professeure à l’Université de Paris.

Pouria Amirshahi, directeur du Campus francophone en Seine-Saint-Denis.

Souleymane Bachir Diagne, philosophe, professeur dans les départements d’études francophones et de philosophie à l’université Columbia de New York.

Bertrand Badie, professeur émérite des universités à Sciences Po Paris.

Hedia Baraket, Journaliste.

Olivier Baude, directeur de recherche au CNRS.

Emmanuelle Bermes, maîtresse de conférences à l’École nationale des chartes.

Charles Bimbenet, directeur général des éditions Le Robert.

Bernard Blistene, Conservateur et historien de l’art, président du programme « Mondes Nouveaux ».

Hélene Carrere d’Encausse †, historienne et femme politique, secrétaire perpétuelle de l’Académie française.

Laurent Catach, chercheur au CNRS.

Catel, dessinatrice et autrice de romans graphiques.

Bernard Cerquiglini, Universitaire, membre de l’Oulipo ancien directeur de l’Institut national de la langue française (CNRS).

Michel Delon, professeur émérite à la Sorbonne,

Noé Gasparini, directeur d’édition au sein de l’université Jean-Moulin-Lyon III.

Michele Gendreau-Massaloux, Docteur en études ibériques et ibéroaméricaines,

Daniele Godard, directrice de recherches au CNRS.

Jacques Godbout, Écrivain et cinéaste.

Thierry Grillet essayiste et commissaire d’expositions.

Maxence Hermant, conservateur en chef au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France.

Mohamed Kacimi, écrivain, dramaturge et poète.

Dany Laferriere, écrivain et membre de l’Académie française.

Yanick Lahens, membre du premier conseil d’administration de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage en France.

Christiane Marchello-Nizia, professeure émérite à l’ENS de Lyon,

Étienne Quillot, chef de mission à la Délégation générale à la langue française et aux langues de France.

Jean-Michel Rachet, chef de cabinet du greffier de la Cour de Justice de l’Union européenne.

Paul Rondin, directeur de la Cité internationale de la langue française.

Éric Ruf, Comédien, metteur en scène et scénographe, administrateur général de la Comédie- Française.

Paul de Sinety, délégué général à la langue française et aux langues de France (ministère de la Culture),

Gilles Siouffi, professeur à Sorbonne Université.

Mathias Vicherat, directeur de Sciences Po Paris.

Olivier Weets, architecte en chef des monuments historiques.

Jing Wang, doctorante en anthropologie à l’École normale supérieure de Paris.

Autre édition, le livre original rendant hommage à la francophonie, déjà en librairie : « Nos langues françaises » de Leïla Slimani, avec la contribution d’une douzaine de personnalités.