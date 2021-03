Tout tourne rond sur cette Terre, nous sommes les seuls à l’ignorer, de Marine Simon – Editions Yves Michel, 9 mars 2021 – 400 pages

Crises climatique, environnementale, sanitaire, économique, financière … et si tout cela trouvait son origine dans un problème fondamental de culture ?

Tout dans le Vivant, qui entretient les conditions de la vie, répond à un enchevêtrement de cycles et d’associativités sans fin entre tous les règnes et les éléments. Tout, sauf notre culture linéaire, cloisonnée et compétitive qui menace de nous auto-éjecter de cette grande valse vitale. Et si nous en changions !

Tout tourne rond sur cette Terre. Tout répond à une danse de cycles s’entremêlant à l’infini. Des jours aux nuits, des saisons à leurs germinations et fructifications, jusqu’à la mort même qui nourrit la vie … Et tout s’associe pour créer cet espace si précieux où les conditions de vie sont réunies. Si le Vivant, qui a presque 4 milliards d’années, a réussi son test de durabilité, il n’en est pas de même pour nous. S’il prend soin pour obtenir des résultats qui, eux-mêmes prennent soin, notre culture, à l’inverse, cherche à obtenir des résultats coûte que coûte et relègue le « prendre soin » à tenter de réparer les dégâts. Et si nous changions notre représentation du monde, nos systèmes de croyances erronées pour réinventer une culture qui soutienne la vie ?

Retrouver le sens de la danse du Vivant, telle est la proposition de cet ouvrage. Le retrouver en remontant à la source de ses principes, en nous inspirant de la vision du monde des Peuples Racines qui savent en prendre soin et de la Permaculture qui en découle. En réapprendre les pas, au potager, en éducation, dans le domaine du travail sur soi, des pratiques coopératives de gouvernances des collectifs, en économie et en politique. En guise d’inspiration pour tous les autres domaines de nos existences humaines.

Sur base des recherches en biomimétisme, des travaux de David Holmgren et Bill Mollison, fondateurs de la Permaculture, de témoignages et de partages de pratiques, Marine Simon nous invite à envisager nos existences et nos actions sur cette Terre, d’un tout autre point de vue. Qui que nous soyons, où que nous nous situions sur la grande toile du monde, nous pouvons nous réinscrire dans l’héritage du Vivant.

Marine Simon est facilitatrice en intelligence collective et gouvernance participative. Elle accompagne les membres de collectifs, entreprises, associations sur les chemins de ce changement de culture en action et forme également à ces pratiques. Elle anime des ateliers du Travail Qui Relie. Anciennement art-thérapeute et journaliste, elle aime à explorer, depuis toujours, les interrelations qui font la trame du Vivant. Elle est co-auteure de l’ouvrage collectif « L’intelligence Collective. Co-créons en conscience le monde de demain » (Editions Yves Michel).