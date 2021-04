Une brève introduction à la conscience – Réflexion sur le soi, le libre arbitre et l’expérience du monde, d’Annaka Harris – Editions Quanto, mars 2021

Qu’est-ce que la conscience ? Comment apparaît-elle ? Pourquoi existe-t-elle ? Est-elle une illusion ou, au contraire, une propriété de la matière ? L’existence même de la conscience soulève des questions innombrables et profondes.

Nous considérons souvent la conscience comme une aptitude exclusivement humaine qui nous permet de faire l’expérience du monde. Mais pourrait-elle être en réalité inhérente à tout être vivant ? Un tournesol, par exemple, fait-il preuve de conscience lorsqu’il suit la course du soleil ? Cette faculté se limite-t-elle à la capacité de perception d’un stimulus ou est-elle davantage que cela ? Pourrait-elle émerger d’une intelligence artificielle ?

… Est-ce déjà le cas ?

Dans ce petit livre accessible à tous, Annaka Harris nous guide à travers les théories et les découvertes scientifiques les plus récentes qui tentent de percer le mystère de la conscience. Elle revient notamment sur la question du panpsychisme, selon lequel toute matière serait imprégnée de conscience.

Ce livre a pour but aussi de secouer nos idées préconçues à l’égard du monde dans lequel nous vivons…

Ce best-seller traduit en huit langues questionne nos idées reçues sur la conscience, et nous invite à y réfléchir librement, pour autant que nous en soyons capables. De nombreuses critiques de médias et de spécialistes font valoir la qualité captivante des questions soulevées par la conscience : « J’ai lu beaucoup de livres sur la conscience au cours de ma carrière de neuroscientifique. Une brève introduction à la conscience les surpasse tous. Il traite de questions non résolues et de concepts étonnants qui passionneront le lecteur » Marco Lacoboni, M.D, Ph. D (UCLA). Ou encore : « Une aventure intellectuelle rare, un livre exquis« , Rebzcca Goldstein (Philosophe es sciences, autrice de The Mind-Body Problem).

Annaka Harris est rédactrice et consultante pour divers magazines scientifiques ; elle est elle-même spécialisée en neurosciences et en physique. Ses articles ont notamment été publiés dans le New York Times.