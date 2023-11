La rue commune – Inventons la rue ordinaire du XXIème siècle, de Richez Associés, Franck Boutté Consultants, et Léonard – Editions Apogée, 15 novembre 2023 – 168 pages

Près de 20 millions d’habitants de plus de 20 métropoles françaises vivent dans une rue ordinaire… Pourtant, dominée par la voiture, largement imperméabilisée et peu plantée, la rue ne répond plus aux attentes de ses usagers. Et si, demain, elle devenait rue commune ?

Rue Commune : derrière ces deux mots se cache une vision nouvelle de la rue ordinaire. Créée en réponse à un « appel à communs » de l’ADEME, l’approche Rue Commune propose un ambitieux plan de transformation des rues métropolitaines ordinaires de France en réponse aux grands enjeux du XXIème siècle : adaptation des villes au changement climatique, santé et bien-être, transition vers des modes de vie et de développement plus vertueux…

Loin de proposer une recette universelle, elle offre une approche adaptée aux singularités historiques, sensibles et techniques de la rue et associe acteurs et usagers dans un processus participatif nouveau, qui favorise la compréhension des enjeux par les citoyens.

Richez_Associés est une agence d’architecture, urbanisme et paysage qui rassemble aujourd’hui 130 collaborateurs animés par une approche transversale et pluridisciplinaire pour répondre aux enjeux de la transition environnementale et sociétale des territoires. C’est à travers une démarche sensible, concrète, esthétique et éthique que Richez_Associés est devenue un acteur majeur de la conception de lieux urbains combinant modes actifs, qualité d’usage et performance écologique. En 2020, Richez_ Associés crée le lab, structure d’appui transversal aux projets des studios, pilote de la stratégie d’innovation de l’agence et porteuse depuis 2021 de la démarche Rue commune.

Franck Boutté Consultants est un atelier d’ingénierie et de co-conception environnementale qui accompagne au quotidien les acteurs de l’immobilier et des territoires (architectes, urbanistes aménageurs, promoteurs, décideurs…). Entreprise à taille humaine constituée d’une équipe d’environ 35 talents (ingénieurs, architectes et urbanistes), FBC développe depuis 17 ans des concepts et méthodologies visant à réduire l’impact du bâti et de l’environnement physique sur l’homme et ses milieux. Sa mission est de contribuer à la création de lieux habitables, sensibles, et inspirants, en tenant compte des mutations socio-environnementales de plus en plus rapides.

En 2022, le Grand Prix de l’urbanisme est décerné à Franck Boutté par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et le ministère de la Transition énergétique pour sa démarche pionnière sur l’ingénierie environnementale des projets architecturaux, urbains et territoriaux.

Leonard est la plateforme de prospective et d’innovation du groupe VINCI, leader mondial des concessions, de l’énergie et de la construction.

Créé pour préparer l’avenir et accompagner la transformation des métiers de VINCI, Leonard a pour missions d’assurer la veille des tendances émergentes dans les métiers et sur les marchés de la construction, des mobilités et des énergies, d’identifier des nouveaux relais de croissance pour le groupe et d’animer des programmes d’incubation et d’accélération de projets innovants, ouverts aux collaborateurs de VINCI comme aux startups du monde entier. Depuis 2017, Leonard accompagne ainsi plus de quarante projets entrepreneuriaux par an, en majorité tournés vers la réduction de l’empreinte environnementale des villes, des territoires et de leurs métiers.

Pour accueillir ces programmes et favoriser les rencontres avec tous les innovateurs de la construction, des mobilités et des énergies, Leonard a fondé Leonard : Paris, un tiers lieu de 4 500 m2 à Paris, ouvert à tous, à l’occasion de nombreuses conférences et rencontres gratuites.

Depuis sa fondation, Leonard anime les réflexions prospectives des entreprises de VINCI, en particulier sur les transformations des mobilités routières et sur l’adaptation des villes et des territoires aux effets du changement climatique. En rejoignant Franck Boutté Consultants et Richez_ Associés pour créer la Rue Commune, Leonard mobilise l’expertise et le réseau du groupe VINCI pour accélérer la mise en œuvre des recommandations du guide.