Redirection urbaine. Sur les chantiers de l’adaptation de nos territoires, de Sylvain Grisot – Préface d’Hélène Pectine – Editions Apogée, 10 janvier 2024

La Terre s’effrite sous nos pas, les crises s’enchaînent et nous ne savons plus comment faire la ville : crise climatique, effondrement de la biodiversité, pénurie des ressources… La fabrique urbaine prend soudainement conscience de ses fragilités et de ses responsabilités dans les enjeux du siècle. Alors, comment faire la ville en accord avec les limites planétaires ?

Or nous n’avons plus le temps de rêver à la « ville du futur », il nous faut donner un futur à nos villes et nos territoires en engageant dès aujourd’hui les chantiers de leur adaptation. Comment avancer ? En s’inspirant du travail des femmes et des hommes qui explorent des voies de traverse pour faire la ville dans le bon sens.

Ce livre est le récit d’un voyage à leur rencontre, à Paris, Montréal, Bruxelles, New York, Amsterdam, Rennes, Grenoble, Bordeaux, Lyon, Dreux, Poitiers et ailleurs. Cinq ans d’enquête auprès de celles et ceux qui bâtissent des territoires résilients en ces temps perturbés. A partir de visites et de témoignages concrets autour d’actions bien réelles ici et maintenant, il analyse les enjeux et perspectives de six grands chantiers : la canopée, le temps, le bâti, l’espace urbain, le foncier et le territoire.

Organisé autour de ces six grands chantiers qui doivent nous mobiliser pour les prochaines décennies, Redirection urbaine est le récit de belles réussites et parfois d’échecs, dont il y a beaucoup à apprendre en termes de méthodes et d’outils. Ce sont aussi des analyses transversales de ces expériences, comme des témoignages d’engagement, de prise de conscience et de doutes d’acteurs de la fabrique urbaine.

Une lecture qui apportera des clefs de compréhension et d’action pour tous les faiseuses et les faiseurs de villes (professionnels, élus locaux, fonctionnaires territoriaux, promoteurs, aménageurs, bailleurs sociaux, étudiants) pour les plus convaincus comme pour celles et ceux qui doutent encore. Car ces années d’enquête le démontrent : celles et ceux qui font la ville au quotidien y trouveront des pistes pour mener la redirection de leur organisation et de leur territoire, et constateront qu’elle est aussi joyeuse que nécessaire.

L’urbaniste Sylvain Grisot est connu pour son engagement en faveur d’une réinvention des villes. Il est urbaniste et fondateur de dixit.net, une agence de conseil et de recherche urbaine résolument engagée dans la redirection de la fabrique urbaine dans les territoires. Conférencier, enseignant et chercheur, il est l’auteur du Manifeste pour un urbanisme circulaire (Apogée 2021), et coauteur avec Christine Leconte de Réparons la ville ! (Apogée 2022).

Pour aller plus loin :