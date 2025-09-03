Déjà inscrit ou abonné ?
Je me connecte

Connexion

L’inscription à UP’ est totalement gratuite

  • Elle vous permet d’entrer dans le cercle des lecteurs de UP’
  • De lire trois articles gratuitement pour découvrir UP'
  • De recevoir nos newsletters

L’inscription est sans aucun engagement de votre part11

Plus tard

JE M'INSCRIS

rejoignez gratuitement le cercle des lecteurs de UP’

Connexion

Pour bénéficier d’une lecture illimitée de UP’

Pour soutenir le journalisme indépendant

Choisissez votre formule d’abonnement

ANNUEL

illimité - 2 mois gratuits
1.90 équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-
Best seller

MENSUEL

Simple et pratique
2.50 équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-

PAR SEMAINE

sans engagement
2.90 équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-

Plus d’infos

Pour bénéficier d’une lecture illimitée de UP’

Pour soutenir le journalisme indépendant

Choisissez votre formule d’abonnement

ANNUEL

illimité - 2 mois gratuits
1.90 $ équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-
Best seller

MENSUEL

Simple et pratique
2.50 $ équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-

PAR SEMAINE

sans engagement
2.90 $ équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-

Plus d’infos

JE M'ABONNE

Il vous reste 2 articles gratuits

abonnez-vous pour profiter de UP’ sans limite

Petit manuel de démocratie vivante

Petit manuel de démocratie vivante, de Pierre Leroy, Albane Roussot et Karine Banderier – Éditions Actes sud / Collection Les mots pour le dire, 3 septembre 2025 – 176 pages

L’histoire n’est pas finie, youpi !
T’as pas la réf ? En 1989, le philosophe Francis Fukuyama commentait le prétendu aboutissement du modèle de démocratie après la chute du mur de Berlin en parlant de “fin de l’histoire”. Nous sommes de celles et ceux qui se réjouissent, au contraire, à l’idée que la démocratie est toujours inachevée et que le monde est à continuer. Mais qui sommes-nous pour nourrir l’ambition de participer aux transformations de ce monde ?
C’est la question que se propose de triturer avec vous ce petit manuel à mettre entre toutes les mains et dans toutes les poches, à sortir au café, au boulot, au conseil municipal ou au jardin. À travers des anecdotes dans lesquelles vous reconnaîtrez votre voisin, votre tante ou vous-même, des questions bien senties, des références scientifiques et artistiques ou des exemples d’actions en territoire, ce livre explore les craintes et surtout les joies de l’engagement : celles du citoyen concerné ou d’une élue qui interroge ses rôles, sa place et ses postures.

Le Petit manuel de démocratie vivante s’impose comme une réponse claire et humaniste à l’essoufflement démocratique contemporain. Destiné à un public sensible aux incertitudes de notre époque, il se donne pour ambition d’« ouvrir quelques verrous », formule qui illustre la nécessité de faire sauter les blocages institutionnels et sociaux qui étouffent la démocratie. En associant trois auteurs aux parcours différents, mais animés d’un même engagement, l’ouvrage incarne dans sa forme même la pluralité et la co-construction qu’il défend. Le choix d’un format modeste — un « petit manuel » — traduit la volonté de proposer un texte accessible, clair, tourné vers l’action et non vers l’abstraction.

Inscrit dans une collection qui valorise la puissance des mots comme leviers de transformation, ce livre se situe à la croisée de la réflexion politique et du guide pratique, cherchant à stimuler la participation, à encourager l’invention citoyenne et à rappeler que la démocratie n’est jamais un acquis, mais un processus vivant. À travers ce texte, le lecteur est invité à dépasser la passivité et à se reconnaître comme acteur potentiel d’un renouveau démocratique qui s’écrit au quotidien, dans les gestes, les choix et les engagements partagés.

Ce petit manuel est destiné à toutes celles et ceux qui sont conscients de traverser un moment charnière inédit et qui cherchent à ouvrir quelques verrous pour déployer leur pouvoir d’agir ici et maintenant.

Pierre Leroy est président du Pays du Grand Briançonnais, du Guillestrois, du Queyras et des Écrins. Il a été maire de Puy-Saint-André, commune de Serre Chevalier, pendant douze ans. Il préside également la seve, société citoyenne de production d’énergies renouvelables.

Albane Roussot est facilitatrice en intelligence collective, hybridation et coopération, exploratrice en gouvernances et hack écologique, en accompagnement de territoires et collectifs en transition et agronome.

Karine Banderier, chercheuse en sciences sociales et professeure des écoles, travaille sur le rôle des émotions et du pouvoir d’agir dans l’engagement vers des actions nécessitant des changements créatifs et transformatifs.

Partagez cet article !
BlueskyLinkedInWhatsApp
S’abonner
Notifier de

0 Commentaires
Les plus anciens
Les plus récents Le plus de votes
Inline Feedbacks
View all comments
Default thumbnail
Article précédent

Tract de crise "Préférence nationale - Leçon d'histoire à l'usage des contemporains"

Derniers articles de Politique

Generic selectors
Correspondance exacte
Recherche dans le titre
Recherche dans le contenu
Post Type Selectors

REJOIGNEZ

LE CERCLE DE CEUX QUI VEULENT COMPRENDRE NOTRE EPOQUE DE TRANSITION, REGARDER LE MONDE AVEC LES YEUX OUVERTS. ET AGIR.
logo-UP-menu150

Déjà inscrit ? Je me connecte

Inscrivez-vous et lisez trois articles gratuitement. Recevez aussi notre newsletter pour être informé des dernières infos publiées.

→ Inscrivez-vous gratuitement pour poursuivre votre lecture.

REJOIGNEZ

LE CERCLE DE CEUX QUI VEULENT COMPRENDRE NOTRE EPOQUE DE TRANSITION, REGARDER LE MONDE AVEC LES YEUX OUVERTS ET AGIR

Vous avez bénéficié de 3 articles gratuits pour découvrir UP’.

Profitez d'un accès illimité à nos contenus !

A partir de 1.70 € par semaine seulement.
Je choisis ma formule d'abonnement

Profitez d'un accès illimité à nos contenus !

A partir de $1.99 par semaine seulement.
Je choisis ma formule d'abonnement

Déjà inscrit ou abonné ? Je me connecte à mon compte