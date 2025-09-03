Petit manuel de démocratie vivante, de Pierre Leroy, Albane Roussot et Karine Banderier – Éditions Actes sud / Collection Les mots pour le dire, 3 septembre 2025 – 176 pages

L’histoire n’est pas finie, youpi !

T’as pas la réf ? En 1989, le philosophe Francis Fukuyama commentait le prétendu aboutissement du modèle de démocratie après la chute du mur de Berlin en parlant de “fin de l’histoire”. Nous sommes de celles et ceux qui se réjouissent, au contraire, à l’idée que la démocratie est toujours inachevée et que le monde est à continuer. Mais qui sommes-nous pour nourrir l’ambition de participer aux transformations de ce monde ?

C’est la question que se propose de triturer avec vous ce petit manuel à mettre entre toutes les mains et dans toutes les poches, à sortir au café, au boulot, au conseil municipal ou au jardin. À travers des anecdotes dans lesquelles vous reconnaîtrez votre voisin, votre tante ou vous-même, des questions bien senties, des références scientifiques et artistiques ou des exemples d’actions en territoire, ce livre explore les craintes et surtout les joies de l’engagement : celles du citoyen concerné ou d’une élue qui interroge ses rôles, sa place et ses postures.

Le Petit manuel de démocratie vivante s’impose comme une réponse claire et humaniste à l’essoufflement démocratique contemporain. Destiné à un public sensible aux incertitudes de notre époque, il se donne pour ambition d’« ouvrir quelques verrous », formule qui illustre la nécessité de faire sauter les blocages institutionnels et sociaux qui étouffent la démocratie. En associant trois auteurs aux parcours différents, mais animés d’un même engagement, l’ouvrage incarne dans sa forme même la pluralité et la co-construction qu’il défend. Le choix d’un format modeste — un « petit manuel » — traduit la volonté de proposer un texte accessible, clair, tourné vers l’action et non vers l’abstraction.

Inscrit dans une collection qui valorise la puissance des mots comme leviers de transformation, ce livre se situe à la croisée de la réflexion politique et du guide pratique, cherchant à stimuler la participation, à encourager l’invention citoyenne et à rappeler que la démocratie n’est jamais un acquis, mais un processus vivant. À travers ce texte, le lecteur est invité à dépasser la passivité et à se reconnaître comme acteur potentiel d’un renouveau démocratique qui s’écrit au quotidien, dans les gestes, les choix et les engagements partagés.

Ce petit manuel est destiné à toutes celles et ceux qui sont conscients de traverser un moment charnière inédit et qui cherchent à ouvrir quelques verrous pour déployer leur pouvoir d’agir ici et maintenant.

Pierre Leroy est président du Pays du Grand Briançonnais, du Guillestrois, du Queyras et des Écrins. Il a été maire de Puy-Saint-André, commune de Serre Chevalier, pendant douze ans. Il préside également la seve, société citoyenne de production d’énergies renouvelables.

Albane Roussot est facilitatrice en intelligence collective, hybridation et coopération, exploratrice en gouvernances et hack écologique, en accompagnement de territoires et collectifs en transition et agronome.

Karine Banderier, chercheuse en sciences sociales et professeure des écoles, travaille sur le rôle des émotions et du pouvoir d’agir dans l’engagement vers des actions nécessitant des changements créatifs et transformatifs.