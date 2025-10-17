Déjà inscrit ou abonné ?
Réanimer la démocratie – Des assemblées populaires face à l’autoritarisme

Réanimer la démocratie – Des assemblées populaires face à l’autoritarisme, de Tristan Rechid – Éditions Actes sud, 15 octobre 2025 – 160 pages

Alors que la démocratie libérale s’est imposée comme référence dans le monde occidental, son modèle vacille. En France, le désintérêt croissant pour les élections et la montée de l’extrême droite traduisent une profonde crise de légitimité politique. Le vote ne suffit plus à incarner la souveraineté populaire, et l’alternance entre camps opposés ne masque plus la perte de sens de la représentation. La confusion entretenue entre démocratie et élections nous enferme dans une impasse dangereuse : choisir entre un régime qui trahit chaque jour un peu plus ses promesses démocratiques et une option autoritaire qui mettra un terme à nos libertés fondamentales. Il devient urgent de réaffirmer que l’alternative n’est pas l’autorité, mais une démocratie réelle, fondée sur la participation directe et le pouvoir citoyen.

Ce constat, que Tristan Rechid partage et approfondit, constitue le point de départ du livre. L’auteur, connu pour son engagement dans le mouvement des « communes participatives » et pour son rôle dans l’expérience de Saillans — souvent citée comme laboratoire de démocratie directe locale —, y propose une réflexion à la fois critique et constructive sur l’état du politique en France et sur les moyens de le revivifier.

Rechid montre que la crise de la démocratie représentative n’est pas seulement une crise institutionnelle, mais aussi une crise culturelle : le citoyen s’est peu à peu dépossédé de sa capacité d’agir. En confiant son pouvoir à des représentants éloignés, il a accepté un modèle vertical qui favorise la passivité, la résignation et la défiance. Face à cela, l’auteur plaide pour un renversement radical : la démocratie ne doit plus être conçue comme un rituel électoral, mais comme un processus vivant, fondé sur la délibération collective, l’autogouvernement local et l’implication permanente des citoyens.

Le cœur de l’ouvrage repose sur les assemblées populaires, que Rechid présente comme un antidote à l’autoritarisme rampant. Ces espaces d’échange et de décision directe permettent de reconstruire la confiance, d’expérimenter la co-responsabilité et de replacer la politique dans le quotidien. Loin d’être une utopie naïve, cette pratique démocratique, selon lui, redonne chair à la souveraineté populaire : elle permet à chacun de devenir acteur plutôt que spectateur du destin commun.

À travers des exemples concrets, des analyses de terrain et un regard lucide sur les obstacles institutionnels, Réanimer la démocratie interroge les conditions d’un renouveau civique et d’une refondation du contrat démocratique. Rechid invite à repenser la démocratie à partir du local, du collectif et du concret — contre la logique descendante et technocratique qui a vidé la politique de sa substance.

L’ouvrage est à la fois un cri d’alarme et un appel à l’action. Il nous rappelle que la démocratie n’est pas un état stable, mais un effort constant pour maintenir le pouvoir entre les mains du peuple. Face à la tentation autoritaire et au désenchantement démocratique, Rechid nous exhorte à réapprendre à décider ensemble.

Le livre s’inscrit dans une tradition intellectuelle et militante qui voit dans la participation citoyenne non pas une simple amélioration du système existant, mais la condition même de son sauvetage.

Engagé dans l’éducation populaire depuis vingt-cinq ans, Tristan Rechid est co-initiateur de la liste collégiale et participative de Saillans qui a remporté les élections municipales en 2014. En 2015, il part sur les routes de France pour promouvoir l’émergence de listes participatives en vue des élections municipales. Il conçoit et anime aujourd’hui des dispositifs de démocratie délibérative qui remettent les citoyens et citoyennes au centre des décisions politiques.

