La marche funèbre

Dans une étude qui vient d’être publiée dans Communications Earth & Environment, des chercheurs du British Antarctic Survey soulignent la très forte probabilité que la plupart des poussins de quatre des cinq colonies connues de manchots empereurs soient morts en 2022. Des milliers de poussins condamnés après que la glace de l’Antarctique se soit brisée plus tôt que d’habitude l’année dernière, provoquant un « échec catastrophique de la reproduction ».

Chaque année, début mars, les manchots empereurs adultes se lancent dans un voyage de plusieurs centaines de kilomètres pour rejoindre leur site de reproduction, toujours le même, sur la banquise côtière de l’Antarctique. Les femelles ne pondent qu’un seul œuf et le laissent au mâle, le temps d’aller chercher de la nourriture parfois sur de très longues distances. Le mâle protège l’œuf des morsures du froid, sans bouger ni manger, en le gardant bien au chaud dans les replis de sa peau. Un rituel immuable que le film La marche de l’Empereur de Luc Jacquet a magnifiquement montré au grand public en 2005.

Les manchots empereurs (Aptenodytes forsteri) naissent au bout de deux mois dans l’obscurité du long hiver de l’Antarctique et prennent le large vers le mois de décembre, lorsque les jours de l’été de l’hémisphère sud sont les plus longs. Jusqu’à l’envol, lorsque les manchots en pleine croissance acquièrent les plumes lisses qui leur permettent de rester au chaud dans les eaux glaciales, les poussins sont confinés sur la banquise et nourris par leurs parents. Une banquise côtière stable est indispensable pour permettre aux manchots de se reproduire et aux petits de muer. Mais si la glace de mer se brise plus tôt que d’habitude, les poussins sont trop jeunes pour survivre aux conditions instables.

Quand la banquise se dérobe

Or cette nurserie cruciale pour ces oiseaux est littéralement en train de disparaître sous leurs pieds. En 2022, l’Antarctique a connu des niveaux records de recul de glace de mer, et les scientifiques affirment aujourd’hui que les manchots empereurs ont par conséquent perdu leurs poussins sur tout le continent. Les oiseaux ont été confrontés à leur première catastrophe régionale dans la mer de Bellingshausen, située à l’ouest d’une longue péninsule qui s’étend au nord de l’Antarctique occidental. Dans cette région, quatre des cinq colonies locales de manchots empereurs – environ 10 000 couples reproducteurs – ont probablement vu tous leurs poussins mourir.

Contrairement à d’autres populations animales dans le monde, les manchots empereurs n’ont pas fait l’objet d’une chasse ou d’une surpêche à grande échelle. Cela signifie que les chercheurs ont remarqué que le changement climatique sera un facteur majeur de perte de population pour l’espèce. Ce constat est alarmant car 2022 n’a pas été la seule année où la glace de mer dangereusement basse a menacé plusieurs colonies de manchots empereurs. Depuis 2016, les chercheurs ont enregistré les quatre années où l’étendue de la glace de mer a été la plus faible en plus de 40 ans de relevés satellitaires. Les saisons 2021-2022 et 2022-2023 ont connu les niveaux de glace de mer les plus bas jamais enregistrés.

« C’est sans précédent. Nous n’avions jamais vu cela auparavant », déclare dans Scientific American Peter Fretwell, géographe au British Antarctic Survey, à propos de l’échec de la colonie à l’échelle régionale. Lui et plusieurs de ses collègues ont publié ce 24 août dans la revue Nature – Communications Earth & Environment une recherche sur leurs observations des oiseaux.

En ce qui concerne l’étude directe des manchots empereurs, « jamais » n’est en fait pas une période très longue, note M. Fretwell. « Si l’on remonte à une quinzaine d’années, les manchots empereurs étaient l’une des espèces les moins connues de l’Antarctique« , explique-t-il. « Il était presque impossible d’accéder à la plupart de leurs colonies de reproduction. Nous ne savions pas combien ils étaient, ni où ils se trouvaient« . Depuis une dizaine d’années, Peter Fretwell et d’autres chercheurs surveillent les colonies à l’aide d’images satellite, qui sont suffisamment nettes pour que les manchots individuels soient visibles comme des points noirs sur la glace.

Dans la mer de Bellingshausen, à la fin de l’année 2022, les images capturées par le satellite Sentinel-2 de l’Agence spatiale européenne n’étaient pas du tout fidèles à la réalité. En octobre, des manchots étaient présents sur les cinq sites. Mais en novembre 2022, la glace de mer avait disparu de deux sites, et les oiseaux avaient disparu d’un site qui conservait encore sa glace. En décembre, à l’approche de la saison des naissances, seule une colonie avait encore de la glace et des oiseaux. Lorsqu’une colonie de manchots perd sa glace trop tôt, les oiseaux adultes survivent, mais les oisillons peuvent flotter loin de la colonie lorsque la glace se brise ou se retrouver dans l’eau glacée. Dans les deux cas, ils risquent de mourir de faim ou de froid.

Craintes d’une extinction massive

Les colonies de la mer de Bellingshausen ne représentent qu’une petite proportion – environ 4 % – de la population totale de manchots empereurs en âge de se reproduire, précise M. Fretwell. Le recensement inédit des colonies de l’Antarctique réalisé par son équipe dresse également un tableau sombre de la situation globale, ajoute-t-il. Peut-être 19 des 62 colonies connues sur le continent ont déjà subi un échec partiel ou total de la reproduction en 2022, ce qui signifie qu’entre 10 et 20 % des couples reproducteurs de l’espèce ont perdu leurs poussins, estime M. Fretwell, qui craint que Bellingshausen ne soit qu’un début.

« Ces colonies sont petites, mais je crains qu’il ne s’agisse d’un signe avant-coureur de ce qui se passera plus au sud, où il semble y avoir encore un bastion de l’espèce« , déclare Michelle LaRue, biologiste de la conservation à l’université de Canterbury en Nouvelle-Zélande.

« Les efforts récents pour prédire les tendances des populations de manchots empereurs à partir des prévisions de perte de glace de mer ont dressé un tableau sombre, montrant que si les taux actuels de réchauffement persistent, plus de 90 % des colonies de manchots empereurs seront quasi éteintes d’ici la fin de ce siècle », écrivent les auteurs de l’étude.

Fretwell et LaRue affirment qu’ils s’attendaient à voir les manchots empereurs souffrir de la disparition de la glace de mer, mais que la perte de glace – et ses conséquences pour les manchots – s’est aggravée plus rapidement que prévu. Les climatologues ont constaté que le niveau de la glace de mer en Antarctique avait légèrement augmenté entre 1980 et le milieu des années 2010. Depuis lors, la glace a reculé. En général, l’étendue de la glace de mer entourant l’Antarctique a davantage varié d’une année à l’autre que celle de l’Arctique. Les raisons de ce phénomène ne sont pas encore claires, mais les scientifiques pensent que le changement climatique et les cycles océaniques naturels peuvent être en cause.

« Nous avons constaté une diminution de la glace de mer ces dernières années, et il est donc logique que les colonies de manchots empereurs soient maintenant touchées« , explique Michelle LaRue. « Mais le fait que cela se produise à plusieurs endroits en même temps est inquiétant, et je ne pensais pas, peut-être naïvement, qu’elles seraient touchées aussi rapidement« .

Bien que les manchots reviennent généralement sur un site de nidification pendant quelques années, explique M. Fretwell, environ trois saisons de reproduction ratées consécutives les amènent à chercher un nouveau territoire, peut-être dans une colonie voisine. C’est à ce moment-là que l’ampleur des échecs de l’année dernière dans la mer de Bellingshausen devient problématique. « Ils devront parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres avant d’atteindre une colonie viable, et les 10 000 individus ne peuvent pas soudainement s’installer dans une colonie et espérer s’y reproduire« , fait-il observer. « Si cette zone devient intenable, comme cela semble être le cas actuellement, nous ne savons pas vraiment ce qu’il adviendra des adultes à long terme« .

Et jusqu’à présent, la saison de reproduction 2023 ne semble pas plus prometteuse. Peter Fretwell explique que le comptage direct des manchots ne fonctionne que lorsque le soleil brille, et qu’il n’a donc pas pu surveiller les colonies depuis le mois d’avril. Le niveau de la glace de mer est encore plus bas que l’année dernière, où il avait atteint un niveau record, ce qui laisse présager des conditions difficiles pour les jeunes manchots cette année encore.

Peter Fretwell a confié au Guardian qu’il était encore temps de sauver les environnements de l’Antarctique dans l’espoir de les protéger pour les animaux vulnérables. « Ce n’est qu’en changeant notre comportement et les quantités de combustibles fossiles que nous utilisons que nous pourrons inverser la trajectoire de ces manchots empereurs et de nombreuses autres espèces« , espère-t-il encore.

Source Scientific American