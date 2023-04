La population de la Terre pourrait bientôt diminuer : bonne ou mauvaise nouvelle ?

Un nouveau rapport suggère aujourd’hui que la population mondiale pourrait culminer à seulement 9 milliards d’ici 2050, un chiffre bien inférieur à ce que l’on pensait jusqu’à présent. Comparée à d’autres estimations plus connues, telles que celles des Nations Unies, cette dernière prédiction est soit une bouffée d’air frais, soit un présage de catastrophe.

Les avantages et les inconvénients de l’augmentation de la population humaine sur Terre font l’objet d’un vif débat, les partisans citant les effets positifs sur l’économie et la technologie et les détracteurs soulignant les risques pour l’environnement et l’harmonie sociale.

Si l’on peut affirmer qu’une population moins nombreuse nécessite moins d’énergie, de logements, de nourriture et d’eau, il y a toutefois des réserves importantes à formuler. Plus important encore, une inversion imminente de la croissance démographique signifie que nous avons besoin d’investissements majeurs dans l’éducation et la santé, sans parler des moyens de surmonter les inégalités économiques dans une société vieillissante.

« Ces redressements extraordinaires sont conçus comme des feuilles de route en matière de politiques et d’investissements qui fonctionneront pour la majorité des gens », écrivent les auteurs dans leur rapport.

« Il ne s’agit pas d’une tentative de créer une utopie impossible à atteindre, mais plutôt d’un fondement essentiel d’une civilisation résiliente sur une planète soumise à des pressions extraordinaires. »

Les prévisions du rapport s’appuient sur des recherches approfondies, dont une grande partie montre que les 10 % des personnes les plus riches du monde sont les principaux responsables de la surconsommation qui menace la stabilité de l’environnement. Y compris le changement climatique.

« Le principal problème de l’humanité est la consommation de carbone de luxe et de biosphère, et non la population« , explique le scientifique de l’environnement Jorgen Randers, l’un des modélisateurs de Earth4All, l’initiative qui a collaboré avec la Global Challenges Foundation pour produire ce rapport. « Les endroits où la population augmente le plus rapidement ont des empreintes environnementales par personne extrêmement réduites par rapport aux endroits où la population a atteint son maximum il y a plusieurs décennies« .

Les auteurs ont prédit comment gérer la croissance démographique dans chaque grande région à l’aide de données scientifiques, dans le but de former une population humaine capable de prospérer sur Terre pendant longtemps.

L’analyse porte sur dix pays et régions, de la Chine aux États-Unis en passant par l’Afrique subsaharienne. Actuellement, les taux de croissance démographique sont les plus élevés dans plusieurs pays d’Afrique, tels que l’Angola, le Niger, la République démocratique du Congo et le Nigeria, ainsi que dans certains pays d’Asie, comme l’Afghanistan.

À l’aide d’un modèle dynamique récemment construit, les chercheurs ont examiné deux scénarios différents qui pourraient se dérouler au cours de ce siècle. Le premier scénario, sombrement intitulé « Trop peu, trop tard », imagine que le monde évolue comme il l’a fait depuis 1980. Il repose sur l’hypothèse que des variables telles que les taux de natalité, les niveaux d’épargne et d’endettement, les taux d’imposition et les modèles de revenus continueront d’évoluer de la même manière. Ce scénario prévoit un pic de population mondiale de 8,8 milliards au milieu de ce siècle et un déclin progressif jusqu’à 7,3 milliards en 2100.

Les inégalités mondiales, les empreintes écologiques et l’extinction des espèces sauvages augmenteront à mesure que la croissance économique et démographique ralentira. Les effondrements régionaux risquent de se multiplier à mesure que les divisions sociales au sein des pays et entre eux s’accentueront, en particulier dans les pays dont l’économie est faible et les gouvernements médiocres.

Dans le scénario le plus optimiste, appelé le « bond en avant », la population mondiale atteint un pic de 8,5 milliards vers 2040 et diminue jusqu’à six milliards à la fin du siècle. Les auteurs indiquent que l’un des facteurs déterminants de ce résultat optimiste est que l’inégalité économique dans le monde est reconnue comme une source de division et une menace pour la démocratie et le progrès humain. Dans cet avenir hypothétique, l’extrême pauvreté serait éliminée d’ici 2060, ce qui aurait un impact profond sur la croissance de la population mondiale.

Ce revirement nécessite des investissements massifs dans la réduction de la pauvreté et des politiques révolutionnaires en matière de sécurité alimentaire et énergétique, d’inégalité et d’égalité des sexes.

« Une bonne vie pour tous n’est possible que si l’on réduit l’utilisation extrême des ressources par l’élite riche« , explique M. Randers.

Selon les auteurs, d’autres projections importantes considèrent le développement économique rapide comme une solution à l’augmentation de la population. « Peu de modèles importants simulent simultanément la croissance démographique, le développement économique et leurs liens« , déclare l’économiste Beniamino Callegari, l’un des auteurs du rapport.

De plus, l’approche de modélisation de l’ONU ne permet pas d’expliquer les origines des tendances et les changements futurs, selon le rapport. Par exemple, pourquoi et comment les taux de natalité et de mortalité d’une société s’écartent des normes historiques et ce que cela signifie pour son avenir.

« Nous savons que le développement économique rapide dans les pays à faible revenu a un impact considérable sur les taux de fécondité« , ajoute Per Espen Stoknes, psychologue et économiste, coauteur du rapport. « Les taux de fécondité diminuent à mesure que les filles accèdent à l’éducation et que les femmes s’émancipent économiquement et ont accès à de meilleurs soins de santé. »

Des recherches plus approfondies et des changements importants sont sans aucun doute nécessaires. Les auteurs notent : « Nos scénarios visent à illustrer que 1/ des changements démographiques, socio-économiques et naturels sont possibles et 2/que leur ampleur et leur impact final dépendront principalement des mesures que nous prendrons au cours de cette décennie ».

Ce rapport a été publié sous la forme d’un document de travail intitulé : People and Planet : 21st Century Sustainable Population Scenarios and Possible Living Standards Within Planetary Boundaries.