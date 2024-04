Verdir l’économie et la société : l’ambitieuse trajectoire de la transition juste

Le GIEC est sans appel : les impacts du changement climatique menacent la prospérité et le bien-être de l’humanité et accroissent les inégalités entre et au sein des pays. En France, les plus pauvres, les plus âgés, les agriculteurs ou encore les habitants du littoral vont proportionnellement plus pâtir des impacts d’un climat qui change que le reste de la population [1]. La transition est un objectif d’intérêt général majeur, qui conditionne à terme tous les autres. C’est pourquoi la notion de transition juste, telle qu’inscrite au préambule de l’Accord de Paris, signifie en premier lieu qu’il faut faire la transition mais avec le souci de ceux, ménages et entreprises, qui vont aussi y perdre. Une transition juste est donc une transition qui accompagne la cessation ou la mutation des activités brunes, très émettrices ou polluantes héritées du passé, et qui développe les activités vertes, tout en tenant compte des vulnérabilités propres aux différentes composantes des sociétés et économies, le tout de la façon la plus démocratique possible. Pour clarifier la notion et en expliquer les enjeux actuels afin d’éclairer le débat public sur ces questions, l’ADEME propose un avis dédié, présenté ici.



Il y a beaucoup plus à perdre qu’à gagner à l’inaction climatique en France et dans le monde. La notion de transition juste, inscrite au préambule de l’accord de Paris, ne dit pas autre chose. Il s’agit bien, en premier, de faire la transition car c’est un objectif d’intérêt général majeur, qui conditionne à terme, tous les autres. Toutefois, la transition peut aussi avoir des effets négatifs à court et moyen terme sur les activités très polluantes héritées du passé, notamment en matière d’emploi et de compétences mais aussi d’actifs matériels et financiers, sur la rentabilité, la viabilité des activités économiques ainsi que les niveaux de vie et l’inclusion au sein de l’ensemble de la société française.

Or exiger de la transition qu’elle n’ait que des co-bénéfices pour tous et tout le temps, c’est aussi la condamner. Historiquement, l’idée de transition juste est justement née du refus de légitimer l’inaction en matière environnementale au nom des pertes d’emploi qui découleraient des politiques mises en œuvre. Il faut avant tout mener des actions efficaces d’un point de vue écologique même si elles pourraient poser des problèmes économiques, sociaux et politiques ET mettre en place d’autres actions qui permettent de pallier ces effets négatifs ou de les répartir de façon considérée comme équitable.

La transition juste est une transition qui accompagne la cessation ou la mutation des activités brunes et le développement des activités vertes, tout en tenant compte des vulnérabilités propres aux différentes composantes de nos sociétés et de nos économies, et qui soit élaborée le plus démocratiquement possible par l’ensemble des parties prenantes, dont les citoyens, les ONG, les syndicats, les entreprises et les collectivités, aux différentes échelles territoriales.

La transition juste implique à la fois d’accompagner les intérêts privés mis à mal par la poursuite de l’intérêt général et de proportionner les efforts à réaliser en fonction des différences de capacités à contribuer des acteurs économiques, des territoires et des populations. Tout ceci doit associer au maximum les différentes parties prenantes à l’élaboration des décisions. La transition juste n’est donc pas qu’une histoire d’énergie, de climat et d’environnement. Elle nécessite un ensemble de politiques économiques, sociales et d’inclusion démocratique pour déployer tout son potentiel.

Enfin, la transition ne doit pas être diabolisée ou enchantée au regard de ses effets, sur l’emploi, les revenus, la cohésion sociale, la confiance dans les institutions politiques. La transition peut contribuer significativement à la compétitivité, la souveraineté, la prospérité et la vitalité démocratique de la France. Toutefois, d’autres processus géostratégiques, économiques, financiers, politiques, technologiques, sanitaires mais aussi démographiques tels que la métropolisation et la désertification des campagnes, ont pesé et pèsent toujours bien plus sur notre économie et notre société. La transition n’est pas la cause déterminante des difficultés économiques et sociales que nous pouvons rencontrer et doit être d’autant plus sanctuarisée que le contexte est difficile.

Répondre à l’urgence climatique en accompagnant les perdants des activités « brunes » et en multipliant les gagnants des activités « vertes »

Les études macroéconomiques réalisées par l’ADEME concluent que le bilan global de la transition sur l’emploi serait légèrement positif en 2050 [2]. Toutefois, ce bilan national comprend des différences importantes entre secteurs et territoires. Dans le même temps, la transition peut être ralentie par des compétences manquantes. L’ADEME observe d’ores et déjà en 2022 un déficit d’environ 18 000 emplois équivalent temps plein dans les trois secteurs clés de la transition énergétique [3].

Aussi, les politiques publiques de transition juste impliquent de suivre, d’anticiper et d’accompagner les effets de la transition sur l’emploi et sur les compétences, en s’appuyant sur une planification et une protection sociale à l’échelle du pays.

Dans le même temps, les outils de production, les capitaux matériels et financiers bruns des entreprises et des ménages peuvent, eux-aussi, être dévalorisés par la transition. Les pouvoirs publics, en France et en Europe, ont ainsi mis en place des dispositifs d’aides publiques à la décarbonation ou à l’acquisition d’actifs verts pour les entreprises, les ménages et les territoires très dépendants des fossiles.

Les besoins d’investissements pour nous placer sur une trajectoire compatible avec la neutralité carbone sont estimés à 66 milliards d’euros annuels d’ici 2030, dont environ la moitié d’investissements publics [4]. Ces besoins peuvent être partiellement couverts par l’effet de relance induit par la transition elle-même. S’il est nécessaire de dégager de nouveaux moyens financiers pour verdir des capitaux bruns matériels et financiers, se posera la question du meilleur levier financier et de la répartition de l’effort au sein de toute l’économie et de toute la société. Les 15 ans à venir sont donc une période transitoire difficile dans laquelle les investissements bruns sont souvent plus rentables que les investissements verts, ce qui justifie d’autant plus d’accompagner l’évolution des activités dans le sens de la transition juste.

Soutenir les plus vulnérables et décider le plus collectivement possible

Pour trois des quatre scénarios de neutralité carbone étudiés par l’ADEME, la transition aurait des effets bénéfiques sur le revenu disponible moyen des ménages en 2050. Cette hausse est due en grande partie à la baisse de la facture énergétique et à la diminution du taux de chômage. Toutefois, à court terme, les mesures de transition peuvent accroitre les inégalités et les difficultés d’une partie de la population. Pour éviter de générer des situations intolérables et des oppositions, il faut, a minima, s’assurer que les actions de transition mises en œuvre ne conduisent pas à aggraver les situations des plus précaires, les discriminations, les inégalités ou le déclassement de certaines catégories de la population. La répartition des efforts doit donc être progressive sur l’ensemble du spectre social, les capacités contributives de chacun étant mobilisées de façon croissante en fonction des revenus et des patrimoines.

Le sentiment de justice de la transition dépend enfin de la capacité à faire valoir son point de vue et ses intérêts dans la prise de décision. Le débat démocratique représente la deuxième condition d’acceptation des changements majeurs de mode de vie par les Français (46%) après leur caractère équitable [5]. Dans le même temps, 64% des Français estiment que le système démocratique fonctionne plutôt mal dans notre pays [6]. Dans ce contexte, la transition représente une opportunité pour renouer le dialogue citoyen en France [7].

Garantir et bénéficier de la transition juste malgré les turbulences et les difficultés

La transition, en plus de limiter le réchauffement futur et de lutter contre les difficultés économiques et l’accroissement des inégalités qui en résulteraient, peut contribuer à la compétitivité, la souveraineté, la prospérité et la vitalité démocratique de la France. Pour autant, exiger de la transition de n’avoir que des co-bénéfices pour tous et tout le temps reviendrait à la condamner. Il convient de mener des actions avant tout efficaces d’un point de vue écologique tout en mettant en place d’autres actions qui permettent de pallier ses effets négatifs ou de les répartir de façon considérée comme équitable. Cela doit être pris en compte dans un ensemble de politiques publiques, sociales, économiques, commerciales et mobiliser d’autres acteurs que ceux de l’environnement du climat.

Enfin, la transition ne doit pas être diabolisée ou enchantée au regard de ses effets, sur l’emploi, les revenus, la cohésion sociale, la confiance dans les institutions politiques. Le risque est bien que la transition, même juste, devienne la victime collatérale de toutes ces évolutions connexes. Les effets de la transition sont bien réels quoique variables selon les chemins de transition ou les territoires. Cependant, ils restent relativement peu importants en regard d’autres réalités : les crises énergétiques, financières, sanitaires, géostratégiques, institutionnelles, la tertiarisation des économies, leur globalisation et leur financiarisation, la répartition des revenus et des patrimoines, le développement de l’intelligence artificielle, des fake news, le vieillissement de la population, les tensions économiques, sociales, identitaires et religieuses etc.

La préservation du climat et de l’environnement, par une transition juste, constitue la seule mutation économique, politique et sociale à la fois contrainte par la raréfaction des ressources notamment énergétiques ainsi que par les limites biophysiques de la terre et à laquelle tous et toutes ont la certitude de profiter à terme. Il serait irresponsable d’en faire le bouc-émissaire des difficultés d’aujourd’hui ou de demain dont elle n’est en rien la cause principale.

Source : ADEME, CP 03/04/2024

