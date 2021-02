Échec de la réduction des pesticides : 1% des financements publics

La société française est traversée de multiples tensions et le monde agricole n’y échappe pas. Ces derniers mois encore, le terme d’agribashing s’est offert une place de choix à la table des discussions. De quoi est-il le nom ? Disons-le sans ambages, il est un moyen confortable pour certains leaders de l’agriculture française – ministres en tête – de se faire les porte-drapeaux d’une profession inquiète, sans avoir à répondre des politiques publiques menées. Mais cette instrumentalisation politique ne justifie pas d’ignorer le problème sous-jacent, celui d’une confiance en partie perdue entre la société, les pouvoirs publics et les agriculteurs et agricultrices. Ces derniers et dernières font valoir à juste titre leur rôle vital. La capacité des agriculteurs à répondre présent lors du premier confinement lié à la Covid-19 est venue le rappeler à chacun. La société et la science, quant à elles, posent néanmoins des questions au monde agricole. A ces milliers de femmes et d’hommes qui, après la Seconde Guerre mondiale, ont remporté, en Europe, la bataille contre la faim, est dorénavant posée la question de leur rôle dans la bataille contre la “Fin du monde”.

Cette perte de confiance couplée à la montée des difficultés économiques prend de multiples visages. L’un d’eux, tragique, se traduit par le manque de vocations. D’ici 2026, 45 % des agriculteurs vont cesser leur activité et la moitié d’entre eux pourrait ne pas trouver de repreneurs. Ces remplacements qui viennent à manquer ouvrent déjà la porte à l’accaparement des terres, à toujours moins de travail par hectare ou aux rachats étrangers non voulus. Les sujets de la discorde sont connus : d’un côté l’usage des pesticides et la simplification des pratiques et des paysages agricoles forment un cocktail explosif pour la biodiversité et font peser sur la santé humaine des risques qu’une partie majeure et croissante de la population ne souhaite plus prendre. De l’autre, la compétition internationale, la pression des transformateurs et distributeurs, et le poids des modèles économiques rendent complexe la mise en place d’une transition écologique de l’agriculture, souvent perçue comme économiquement et alimentairement non viable.

L’objet de cette étude se situe donc à la frontière des attentes et des questionnements. Il consiste à publier, pour la première fois, un panorama des financements publics et privés de l’agriculture et de l’alimentation française et de leurs impacts sur l’usage des pesticides. Le constat est glaçant et suggère une simple question : qui peut encore être surpris de notre incapacité collective à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés à travers les différents plans Ecophyto depuis 2008 ? A mille lieues des discours sur l’incitation et l’accompagnement à un changement de modèle, notre étude lève le voile sur une tuyauterie financière qui ne permet pas à l’agriculture française de remporter la bataille du vivant. Si elle ne fait pas tout, la reconception des financements publics et privés représente une condition indispensable à la mise en place d’une nouvelle feuille de route partagée entre la société française et les agriculteurs et agricultrices et de l’affirmation d’une coresponsabilité pour atteindre les objectifs nationaux que nous nous sommes fixés en matière de réduction massive de l’usage des pesticides, jusqu’à pouvoir à terme, s’en passer. »

(Edito du rapport)

Nicolas Hulot, Président d’honneur et Alain Granjean, Président