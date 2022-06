Le concept « FreshCity » à la Paris Design Week

Alexis Tricoire, pionnier du design avec le végétal, présente pour la Paris Design Week, du 8 au 17 septembre 2022, dans la cour de la Bibliothèque historique de la ville de Paris au cœur du Marais, #FreshCity, un tout nouveau concept de mobilier-pergola végétalisé, modulable, permettant de créer des îlots de fraicheur en milieu urbain.

On connaît l’architecte italien Stefano Boeri pour ses « forêts verticales », comme ses tours végétalisées à Milan et ses villes forêts en Chine ; il faut aussi compter avec le designer Alexis Tricoire, designer et scénographe, très engagé en faveur de la biodiversité, qui étudie les écosystèmes du vivant en milieu urbain depuis 2006, date de sa collaboration avec le célèbre botaniste Patrick Blanc.

Le réchauffement climatique induit des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes. Dans les villes, l’apport d’humidité et d’ombre avec du végétal devient une nécessité. Avec des villes qui se densifient et s’étendent dans le monde entier, le réchauffement climatique constitue l’enjeu majeur de ce siècle pour les milieux urbains : ceux-ci pourraient accueillir près de 70 % de la population mondiale d’ici à 2050. Ce phénomène est récurrent au sein des villes : l’activité humaine, conjuguée à la bétonisation des espaces, s’accompagne d’une augmentation locale des températures, créant des microclimats.

Les végétaux permettent de lutter efficacement, et sur le long terme, contre les températures parfois étouffantes de nos métropoles : les citadins s’amassant dans les parcs pour y chercher un peu de fraîcheur en été témoignent du pouvoir rafraîchissant de la nature en ville.

Aussi, pour la Paris Design Week, le designer Alexis Tricoire présente #FreshCity, résultat de ses dernières recherches, une assise-pergola végétalisée qui améliore les conditions de vie en ville. Ce concept offre des solutions modulables et adaptables à tous les environnements. Selon la disposition des modules, en alignement, en kiosque ou en voûte, on peut reconfigurer l’espace public, permettant de générer des zones d’assise rafraîchissantes et une circulation à l’ombre.

La maitrise du design mobilier et d’espace, par sa formation à l’ENSAD, conjuguée à son expérience du végétal, permettent à Alexis Tricoire de réaliser des projets hors du commun dans des disciplines complémentaires : un côté engagé dans l’art avec les installations qui mettent en scène une nature réinventée, et l’autre bien enraciné dans le design, avec la création dans les lieux publics, de mobilier, d’environnement architectural, et autres dispositifs innovants pour relier les citadins à la nature en ville.

En cohérence avec ses valeurs, le designer apporte des solutions pour réduire les impacts carbone et biodiversité de ses créations. Le bois utilisé est issu d’une filière de recyclage d’anciens châssis de fenêtres. Le sol est recouvert d’une moquette réalisée à partir de vieux filets de pêche. Le cortège de végétaux implantés invite les oiseaux et les insectes.

#FreshCity est édité par Atech, fabricant français de mobilier urbain favorisant la nature en ville, avec lequel Alexis Tricoire poursuit une collaboration créative depuis 2017 (la Forêt Suspendue dans la gare TGV d’Angers, la gamme Mosaïque, le mobilier de la Cour Edouard VII à Paris 9e, ..).

Les premiers prototypes de #FreshCity seront présentés en avant-première lors de la Paris Design Week, dans la cour de la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris. L’édition en série est prévue pour 2023.

Exposition Un îlot de fraîcheur pour la Paris Design Week Exposition à la BHVP, 24 rue Pavée, 75004 Paris, du 8 au 17 septembre 2022

Photo d’en-tête : Alexis Tricoire