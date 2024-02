L’IA va-t-elle nous rendre imbéciles ?

L’intelligence artificielle pourrait bientôt altérer notre capacité à prendre des décisions par nous-mêmes. L’expert en neuropsychologie, Umberto León Domínguez, de l’université de Monterrey, affirme en effet que selon ses nouvelles recherches, les dernières avancées de l’IA pourraient non seulement imiter nos modèles de discours, mais aussi nuire de manière significative à notre fonctionnement cognitif en général.

Dans un nouvel article scientifique, Umberto León Domínguez, professeur à l’université de Monterrey, explore le potentiel de l’intelligence artificielle (IA) pour non seulement imiter la conversation humaine, mais aussi pour supplanter fondamentalement de nombreux aspects de la cognition humaine. Les travaux, publiés dans la revue Neuropsychology, soulèvent des inquiétudes quant aux risques que les chatbots d’IA pourraient faire peser sur les fonctions exécutives d’ordre supérieur.

En termes simples, l’intelligence artificielle désigne les machines programmées pour imiter l’intelligence humaine, c’est-à-dire l’apprentissage, le raisonnement et la résolution de problèmes. Parmi les modèles d’IA, ChatGPT se distingue. Il s’agit d’un outil conçu pour comprendre et générer un texte semblable à celui d’un être humain à partir des données qui lui sont fournies. Contrairement aux anciens modèles d’IA qui peinaient à saisir les nuances du langage, ChatGPT utilise ce que l’on appelle un modèle de transformation, qui lui permet de comprendre le contexte et de produire des réponses qui peuvent être étonnamment similaires à celles qu’un humain pourrait donner.

L’intérêt de M. Domínguez pour le ChatGPT découle de son potentiel en tant que jalon technologique. Il y voit un signe de la singularité technologique, un concept qui suggère que le développement de l’IA pourrait atteindre un point où elle commencerait à progresser au-delà du contrôle humain, fusionnant potentiellement l’intelligence humaine et l’intelligence de la machine.

Prothèses cognitives

« En tant que professeur d’université, je conçois mes activités comme des défis intellectuels visant à stimuler et à entraîner les fonctions cognitives utiles dans la vie quotidienne de mes étudiants, telles que la résolution de problèmes et les capacités de planification« , a expliqué Umberto León Domínguez, directeur du Human Cognition and Brain Studies Lab, et chercheur au sein de l’Artificial Intelligence Group. « L’émergence d’un outil tel que ChatGPT m’a fait craindre qu’il ne soit utilisé par les étudiants pour accomplir des tâches, empêchant ainsi la stimulation de ces fonctions cognitives. À partir de cette observation, j’ai commencé à explorer et à généraliser l’impact, non seulement en tant qu’étudiant mais aussi en tant qu’humanité, des effets catastrophiques que ces technologies pourraient avoir sur une partie importante de la population en bloquant le développement de ces fonctions cognitives« . « Par conséquent, j’ai cherché à savoir comment le ChatGPT ou d’autres chatbots IA pouvaient interférer avec les fonctions exécutives d’ordre supérieur afin de comprendre comment entraîner ces compétences, même avec l’utilisation du ChatGPT.«

L’une des affirmations les plus frappantes de l’article est que l’IA peut agir comme une « prothèse cognitive », un concept introduit dans une étude de 2019 par Falk Lieder et ses collègues. En substance, cela signifie que l’IA pourrait effectuer des tâches cognitives pour le compte des humains, un peu comme une prothèse sert à remplacer un membre perdu. Il ne s’agit pas seulement de tâches simples comme le calcul de nombres ou l’organisation d’horaires. La recherche suggère que les capacités de l’IA pourraient s’étendre à des fonctions cognitives plus complexes, telles que la résolution de problèmes et la prise de décision, traditionnellement considérées comme des traits distinctifs de l’être humain.

Falk Lieder et ses collègues ont mis en évidence des scénarios dans lesquels le penchant naturel des gens pour les récompenses à court terme les éloigne d’actions qui seraient plus bénéfiques à long terme. Par exemple, choisir de regarder la télévision et de se détendre au lieu de travailler sur un projet difficile mais gratifiant. Pour remédier à ce problème, ils ont proposé d’utiliser l’IA pour « gamifier » le processus de prise de décision. La gamification consiste à ajouter des éléments semblables à ceux d’un jeu, tels que des points, des niveaux et des badges, à des activités qui ne sont pas des jeux.

Grâce à une série d’expériences, Lieder et ses collègues ont apporté les premières preuves des avantages de cette approche. Ils ont constaté que les décisions améliorées par l’IA aidaient les individus à faire de meilleurs choix plus rapidement, à réduire la procrastination et à se concentrer davantage sur les tâches importantes.

Délestage cognitif

Cependant, l’article de Domínguez met en garde contre les risques potentiels liés à l’intégration de l’IA dans nos processus cognitifs. L’une des principales préoccupations est le « délestage cognitif », où les humains pourraient devenir trop dépendants de l’IA, ce qui entraînerait un déclin de notre capacité à effectuer des tâches cognitives de manière indépendante. Tout comme les muscles peuvent s’affaiblir sans exercice, les capacités cognitives peuvent se détériorer si elles ne sont pas utilisées régulièrement.

Comme le souligne l’article de M. Domínguez, le danger n’est pas seulement de devenir des penseurs paresseux. Il existe un risque plus profond que notre développement cognitif et nos capacités de résolution de problèmes soient freinés. Au fil du temps, cela pourrait conduire à une société où l’esprit critique et la créativité se raréfient, car les gens s’habituent à laisser l’IA faire le gros du travail.

« J’aimerais que les individus soient conscients que les capacités intellectuelles essentielles pour réussir dans la vie moderne doivent être stimulées dès le plus jeune âge, en particulier pendant l’adolescence. Pour développer efficacement ces capacités, les individus doivent s’engager dans un effort cognitif« , explique M. Domínguez à PsyPost.

« Le délestage cognitif peut être un mécanisme bénéfique car il libère la charge cognitive qui peut alors être orientée vers des cognitions plus complexes. Cependant, avec des technologies comme ChatGPT, nous sommes confrontés, pour la première fois dans l’histoire, à une technologie capable de fournir un plan complet, du début à la fin. Par conséquent, il existe un risque réel que les individus deviennent complaisants et négligent même les tâches cognitives les plus complexes. De même qu’on ne peut devenir habile au basket-ball sans jouer, le développement de capacités intellectuelles complexes exige une participation active et ne peut reposer uniquement sur l’assistance technologique. »

Mais toutes les technologies ne présentent-elles pas un risque de déchargement cognitif ? Selon le chercheur, ChatGPT se distingue par sa capacité à générer de manière autonome des idées, des solutions et même des conversations. Les outils traditionnels, en revanche, nécessitent toujours une intervention humaine pour obtenir des résultats. « Nombreux sont ceux qui affirment que d’autres technologies ont permis une décharge cognitive, comme les calculatrices, les ordinateurs et, plus récemment, la recherche sur Google« , explique M. Domínguez. « Cependant, même dans ce cas, ces technologies ne résolvaient pas le problème à votre place ; elles vous aidaient à résoudre une partie du problème et/ou vous fournissaient des informations que vous deviez intégrer dans un plan ou un processus de prise de décision. »

« Avec ChatGPT, nous sommes en présence d’un outil qui (1) est accessible à tous gratuitement (impact global) et (2) est capable de planifier et de prendre des décisions en votre nom. ChatGPT représente un amplificateur logarithmique du délestage cognitif par rapport aux technologies classiques disponibles jusqu’à présent« .

Une dépendance excessive à l’égard de l’IA pour les processus de pensée pourrait ainsi affaiblir notre esprit comme le manque d’exercice affaiblit nos muscles – ce qui conduit, en fin de compte, à l’atrophie.

