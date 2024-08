« Anemos », premier voilier-cargo de l’histoire moderne, hisse les voiles

Le premier grand voilier de transport de TransOceanic Wind Transport (TOWT) vient d’être livré, appareillage immédiat ! Après près de deux ans et demi de construction, le premier voilier-cargo de la compagnie maritime TransOceanic Wind Transport (TOWT), « Anemos », a été livré ce jeudi 1er août à Concarneau. Dès aujourd’hui, le navire fera voile vers Le Havre, où il est attendu en début de semaine prochaine. Navire hautement technologique, il fera sa première traversée depuis Le Havre vers New-York en août. Avec cette première livraison, TOWT marque l’histoire de la marine marchande et fait figure de pionnier pour la décarbonation du secteur maritime mondial.

Nous y sommes ! Diana Mesa, Directrice Générale de TOWT l’annonce : « Aujourd’hui, notre premier voilier-cargo est livré : que d’émotions ! Après plus deux années de chantier, nous recevons ce navire, le premier d’une longue série… 7 autres arrivent ! Nous tenons à remercier l’ensemble des partenaires qui nous accompagnent sur cette aventure depuis le début. Désormais, place à l’exploitation. « Anemos » appareillera très prochainement du Havre vers New-York, pour son premier trajet commercial. »

« En ces heures olympiques, nous avons fait de la lutte contre le réchauffement climatique notre discipline. Le lancement dès demain des opérations du voilier-cargo « Anémos » est bien peu de chose quand on considère l’enjeu. Toutefois, si ces heures ne sont pas exemptes d’émotion, c’est surtout l’espoir que ce jour apporte : aujourd’hui le meilleur de l’industrie navale française relève le défi de construire de grands voiliers de transport à propulsion à la voile principale, pour des clients prêts à innover et s’engager pour « faire le job ». En tant qu’armateur, c’est avec toujours avec l’humilité qui lui est due que nous prendrons la mer ; pour une mission ambitieuse : décarboner le transport maritime mondial. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour que ce jour ait lieu. » renchérit Guillaume Le Grand, Président de TOWT.

Fondé en 2011 par Guillaume Le Grand et Diana Mesa, TOWT est aujourd’hui le premier transporteur français de marchandises à la voile. Il opère depuis 13 ans sur le transport de marchandises par voiliers et a déjà mené 70 expéditions et affrété 20 navires. La compagnie a ainsi transporté plus de deux millions de produits et ambitionne aujourd’hui de passer à l’échelle industrielle en construisant une première génération de voiliers cargos haute technologie et innovants.

Après plusieurs années de recherche et développement, la première flotte fonctionnant à propulsion principale vélique voit le jour, avec une capacité d’emport d’environ 1.100 tonnes par voilier.

En parallèle, TOWT a également développé le label « Anémos », permettant aux consommateurs d’identifier facilement les marchandises transportées par voiliers-cargos. Un argument de poids pour convaincre les chargeurs de faire le choix du vent, et ainsi envisager une vraie transition énergétique, pour relever le défi climatique.

« Anemos », le plus grand voilier-cargo au monde

« Anemos » est le premier navire du transporteur maritime TOWT. Après plus de deux années de construction, il a été livré à Concarneau par les chantiers Piriou. Ce voilier-cargo est unique au monde par ses caractéristiques techniques : 81 mètres de longueur, 15 mètres de large, 63 mètres de haut. Sa technologie de voile issue à la course au large et automatisée, lui permet de naviguer 100% à la voile, avec un système de routage autonome reposant sur l’intelligence artificielle et des données météorologiques. Mais aussi une technologie de récupération de l’énergie de sillage grâce aux dynamos et aux hélices à pas variables.

Vincent Faujour, Président de Piriou, déclare : « La livraison d’ »Anemos », aujourd’hui à Concarneau, marque une étape clé dans notre partenariat avec l’armement TOWT. Loin d’une fin, nous écrivons le début d’une histoire. Premier voilier-cargo du genre, « Anemos » sera suivi de 7 sister-ships, constituant la première flotte décarbonée au monde. « Anemos » est un concentré d’innovations françaises. Il est le fruit de l’audace d’un armateur mais aussi de son constructeur et ses partenaires. Je tiens ainsi à remercier toutes les équipes, dans nos bureaux d’études et nos ateliers, qui ont travaillé d’arrache-pied à la réalisation de ce navire. Elles ont fait preuve d’un engagement remarquable. Enfin, je tiens évidemment à remercier Diana et Guillaume pour leur confiance en Piriou et dans la construction navale française. Bon vent à « Anemos » et à son équipage ! »

Une fierté française

La construction d’ »Anemos », le premier sistership de la flotte de huit navires de TOWT, est le fruit du travail de plus acteurs économiques français de premier ordre.

Après la réalisation des plans du navire en France et de l’ensemble du travail de Recherche et Développement, la construction a été lancée au chantier roumain de Piriou, avant d’être achevée à Concarneau, en France.

Bien-sûr, Piriou dans ses dimensions d’Ingénierie et de construction, mais également Incidence Sails, H&T, Lorima et le groupe Wichard, ACTEMIUM Marine, ACEMS, Paumier Marine, BioSea et bien d’autres partenaires issus de l’écosystème maritime français ont été impliqués dans la construction du navire.

En somme, avec le chantier Piriou, TOWT investit dans un projet impliquant des centaines d’emplois directs et indirects, participant au dynamisme économique du pays.

Une écologie par le concret : la réelle décarbonation

En utilisant la force du vent pour dessiner les contours d’une logistique maritime sobre en carbone, le transport à la voile offre des perspectives de développement économique et d’innovation. Le vent est une ressource fiable au large, inépuisable, abondante et prédictible.

La voile comme mode de propulsion principal permet un transport océanique massivement moins polluant. En comparaison avec la moyenne des porte-conteneurs réalisant la même route Le Havre – Guadeloupe, le voilier-cargo permettra une réduction drastique des émissions des gaz à effet de serre, par tonne transportée et par kilomètre parcouru :

Au moins – 92 % de CO2, jusqu’à plus de – 99 %

– 98 % d’oxydes de soufre ; – 92 % d’oxydes d’azote ; 0 méthane.

Au-delà de l’impact positif sur le climat, utiliser la voile plutôt qu’un moteur permet d’atténuer les impacts sur la biodiversité : réduction du risque de collision (bruit), atténuation de l’acidification des océans.

L’empreinte carbone du voilier cargo est inférieure à 2g/km/T transportée pour une route transatlantique (Calculs validés par l’ADEME).

D’ici 2025, TOWT garantit ainsi 9 600 tonnes d’émissions de CO2 économisées chaque année au départ et à l’arrivée du Havre, et 72 000 tonnes par an de marchandises passées au transport bas-carbone.