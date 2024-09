Berlin et la technologie : une grande histoire d’amour

L’Allemagne, en particulier Berlin, a toujours été à la pointe du développement industriel et technologique. La qualité technique des créations allemandes, notamment, est souvent reconnue par les consommateurs. Mais quelle est la situation concrète dans la capitale allemande en 2024 ? On fait le point.

Le Deutsches Technikmuseum et le Futurium : deux symboles pour la ville

Pour commencer, il est important de rappeler que la ville accueille en son sein l’un des plus grands musées technologiques du monde : le Deutsches Technikmuseum. Dans cet espace de 26 500 m², les visiteurs peuvent admirer des avions, des bateaux, des trains historiques… Mais aussi de nombreuses collections en rapport avec l’avancée rapide de la technologie à notre époque. En effet, le musée a été créé en 1983 en tant que « Musée pour le transport et la technologie », mais en 2003 un nouveau bâtiment futuriste a été ajouté. Il accueille un « Musée du futur », qui propose aux visiteurs d’explorer le rapport entre l’homme et les machines contemporaines.

Et ce n’est pas tout : la ville ne compte pas un seul, mais bien deux musées en lien avec la technologie et l’avenir On trouve en effet à Berlin un autre musée très intéressant nommé Futurium. Le musée invite à explorer différentes perspectives d’avenir de façon ludique et pédagogique. Le bâtiment moderne est aussi impressionnant que les expositions qui y ont lieu. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire le dossier proposé par l’équipe de Bonjour Berlin.

L’IFA 2024 : encore une réussite !

Outre le Deutsches Technikmuseum et le Futurium, l’IFA (Internationale Funkausstellung Berlin) est un autre grand symbole qui montre le lien étroit qu’entretiennent les Berlinois avec la technologie. Créé en 1926, il s’agit de l’un des plus anciens salons industriels du monde. Depuis sa création, l’IFA a été le témoin de nombreuses avancées technologiques. En 1931, les visiteurs ont pu assister à une démonstration de télévision équipée d’un tube cathodique. Quelques années plus tard, on y présenta le premier magnétophone. En 1962, c’est à l’IFA que l’on put écouter une cassette audio pour la première fois…

L’année 2024 a également eu son lot de nouveautés ! Un robot humanoïde capable d’aider les humains dans leurs tâches ménagères, notamment capable de repasser, a par exemple été présenté. Un téléviseur QLED de la marque Hisense pouvant afficher de nombreuses œuvres d’art en mode veille a rencontré un certain succès, tout comme le vidéoprojecteur MoGO 3 Pro de XGIMI accueillant nativement Google TV et Netflix, et fonctionnant parfaitement malgré sa taille comparable à un gobelet de café…

Berlin : capitale de la high-tech ?

Deutsches Technikmuseum, Futurium, IFA… Les symboles sont importants pour comprendre la relation étroite qu’entretient Berlin avec la technologie. Mais que se passe-t-il concrètement dans la capitale allemande pour que l’on ait pu affirmer récemment dans la presse que Berlin est un « haut lieu de la high-tech » ?

Tout d’abord, depuis une dizaine d’années, la ville a voulu se démarquer en tant que pôle technologique pour attirer les talents et les entreprises. Pour cela, elle a créé un réseau de 11 quartiers numériques surnommés Zukunftsorte (Lieux du futur). Dans ces quartiers, la science et les affaires travaillent main dans la main. Ils accueillent aussi bien des institutions scientifiques que des entités financières, des centres technologiques, et des entreprises déjà bien établies.

Et cela fonctionne… Rien qu’en 2016, la ville accueillait 620 start-ups, qui employaient 13 200 salariés. Ces nouvelles entreprises constituaient ainsi le premier employeur privé devant Siemens et Deutsche Telekom. Parmi ces start-ups célèbres ayant vu le jour à Berlin, on compte notamment Zalando et Delivery Hero.

Quentin Pakiry, Rédacteur du site bonjourlonfres.fr – Chroniqueur invité

Photo d’en-tête : Futurium, Berlin – Photo David von Becker