Cela n’est pas souvent mis en avant dans les journaux, et pourtant… La capitale espagnole entretient un rapport plus que privilégié avec la technologie. Ville d’accueil pour les entreprises et plaque tournante numérique, Madrid organise aussi régulièrement des événements en lien avec la technologie. Faisons le point sur la situation en cette fin d’année 2024.

Madrid : une capitale tournée vers le numérique et la technologie

L’Espagne n’est pas un pays centralisé comme la France, mais pourtant 65 % du trafic Internet du pays passe par la région de Madrid. Il faut dire que depuis plusieurs années, la ville s’est construite comme pôle d’attraction pour les entreprises du secteur numérique et les investissements liés.

La plupart des touristes en visite dans le vieux Madrid, ici présenté par l’équipe de Bonjour Madrid, sont loin de s’imaginer qu’à seulement quelques kilomètres de là, l’activité en lien avec la technologie est foisonnante ! Pourtant, les centres de données et la transformation numérique ont pris une part importante de l’activité économique, en particulier depuis la crise Covid.

Futur leader des data centers ?

Depuis quelques années, Madrid devient le leader du secteur des data centers dans le sud de l’Europe. Dans le nord de l’Europe, des villes comme Francfort, Londres, Amsterdam et Paris pesaient environ 2 000 MW en 2021. Le premier centre était Londres, avec 711 MW. Madrid, qui comptait 70 MW en 2021, a atteint plus de 100 MW l’année suivante… La ville s’est ainsi retrouvée devant des villes comme Vienne ou Milan.

La tendance n’est pas près de s’arrêter : de grands fournisseurs de cloud comme Data4 ont choisi Madrid afin d’étendre leurs infrastructures, avec des investissements de près de 700 millions d’euros.

Madrid : ville du futur !

Madrid ne se tourne pas uniquement vers Internet. Le parc Tecnoalcalá est un bon exemple des initiatives prises par la ville pour attirer vers elle les entreprises en lien avec la technologie. Ce parc scientifique et technologique situé au cœur de la communauté de Madrid propose un environnement durable équipé d’installations de pointe.

Ce n’est donc pas surprenant si, au mois de juin dernier, un événement intitulé « Madrid, Ville du Futur : Innovation et Digitalisation pour l’Internationalisation » a eu lieu. José Herrera Antonaya, directeur général des relations internationales de la mairie de Madrid, l’a clamé haut et fort « Aujourd’hui, Madrid est à son apogée. Avant, c’était une ville de passage et maintenant, c’est une ville de destination […] Madrid reçoit 55 % des investissements étrangers en Espagne. Un reflet clair du climat de confiance, propice à la création d’entreprises et d’emplois. ». Les objectifs étaient clairs et les ambitions franches. Madrid se place désormais en capitale de l’innovation du sud de l’Europe.

Le Madrid Tech Show : l’événement incontournable

Le Tech Show est l’événement phare en Espagne dans le domaine de la technologie d’entreprise. Il se tient chaque année à l’IFEMA Feria, pour une durée de deux jours, le plus souvent au courant du mois d’octobre.

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, il ne s’agit pas d’un salon unique, mais plutôt d’une combinaison de sept événements en lien avec la technologie : Cloud Expo Europe, Cyber Security World, Big Data & AI World, Data Centre World, Connectivity World, E-SHOW et Technology for Marketing.

Ainsi, en un temps très court, les Madrilènes et les visiteurs du monde entier peuvent avoir une vue complète des tendances et des dernières innovations du monde technologique. Technologies cloud, cybersécurité, intelligence artificielle, commerce électronique… Des exposants de ces différents secteurs accourent pour présenter leurs derniers produits et services aux professionnels et aux particuliers.

Quentin Pakiry, Rédacteur du site bonjourlonfres.fr – Chroniqueur invité