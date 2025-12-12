Armements et arsenalisations : moyens et mots de la guerre – Revue RIS (Revue internationale et stratégique) – Dossier sous la direction de Louise Souverbie – Éditions de l’IRIS / Éditions Armand Colin, décembre 2025 – 172 pages

La guerre a fait son retour dans la réalité politique européenne et la métaphore guerrière continue de s’affirmer comme outil rhétorique. Depuis 2022, le réarmement – démographique, moral, intellectuel – s’impose comme motif récurrent des discours politiques et médiatiques, en miroir d’un effort de préparation militaire et capacitaire à l’échelle du continent : une nouvelle « course aux armements », à la fois qualitative et quantitative. Les moyens de la conflictualité évoluent également et l’enchevêtrement des domaines, des temporalités et des intensités crée une complexité inédite, imparfaitement reflétée par l’inflation théorique et linguistique que représente la multiplication des « guerres » immatérielles – informationnelles, cognitives, etc. – et des « armes » associées.

L’extension des domaines de conflictualité, couplée aux phénomènes d’accélération et de saturation, de porosité et d’ambiguïté qui caractérisent les logiques contemporaines de compétition, de contestation et d’affrontement, soulève ainsi plusieurs questionnements.

D’abord, celui de l’anticipation des besoins opérationnels auxquels les capacités militaires de demain devront pouvoir répondre. Plus largement, ils conduisent à s’interroger sur la définition même d’une arme à l’heure des stratégies « hybrides » et de « l’arsenalisation de tout ».

Disposons-nous des outils nécessaires pour penser cette complexité, cette instabilité et cette ambiguïté ? Pour qualifier et analyser les nouveaux rapports de force et modes de confrontation ?

Ce dossier de La Revue internationale et stratégique se propose ainsi d’examiner la « nature changeante » de la conflictualité au prisme des moyens employés pour la conduire, la nourrir et en dominer les rapports de force – que ces instruments soient militaires par nature ou deviennent des armes par intention, qu’ils se déploient dans les domaines matériels ou immatériels, qu’ils soient le produit des dernières innovations technologiques ou de stratégies séculaires.

Il s’intéresse d’abord aux incidences réciproques des stratégies de développement capacitaire et de la mutation des conflictualités.

Il s’arrête ensuite sur les mécanismes par lesquels des éléments non militaires – objets, infrastructures, pratiques – acquièrent une fonction stratégique et deviennent des instruments d’influence, d’ingérence voire d’intimidation ou de coercition, renouvelant la grammaire de la conflictualité.

Il analyse enfin la façon dont les principes juridiques et éthiques encadrant la conduite de la guerre et la maîtrise des armements sont ainsi mis à l’épreuve.

SOMMAIRE

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Grand entretien : Puissance de la recherche, recherche de la puissance : le défi de la connaissance dans les sociétés contemporaines // Entretien avec Jean Audouze

: Puissance de la recherche, recherche de la puissance : le défi de la connaissance dans les sociétés contemporaines // Entretien avec Jean Audouze Éclairages :

Le monde occidental est mort, mais l’Europe l’ignore // Pascal Boniface

Comment appréhender la légitimation post-accord de paix ? Le cas des dissidences des FARC-EP // Ninon Straëbler

Dossier : Armements et arsenalisations : moyens et mots de la guerre, sous la direction de Louise Souverbie

Introduction. Moyens et mots de la guerre : aborder la complexité, l’instabilité et l’ambiguïté // Louise Souverbie

Adaptation des arsenaux militaires

Adaptation des arsenaux militaires La guerre en Ukraine, catalyseur des réflexions sur les choix capacitaires ? // Grand entretien avec le Général Vincent Breton

Remises en cause et permanences de la dissuasion nucléaire // Échange avec Patrick Charaix et Emmanuelle Maitre

De la militarisation à l’arsenalisation de l’espace : quelles capacités ? quelles limites ? // Isabelle Sourbès Verger

Arsenalisation du monde

Arsenalisation du monde Identifier, amplifier et exploiter les vulnérabilités : sur l’arsenalisation dans les conflits contemporains // Grand entretien avec Mark Galeotti

L’intégration des changements climatiques dans les pratiques de guerre hybride // Éléonore Duffau, Mathilde Jourde et Sofia Kabbej

De la lutte informationnelle à l’arme cognitive : seuils d’escalade et recompositions stratégiques dans les conflictualités hybrides // Maud Quessard

L’arsenalisation de la cognition : stratégies chinoises et contre-mesures taïwanaises à l’ère de l’intelligence artificielle // Camille Boulenguer, Florian Guéneau et Baptiste Prébot

Du djihadisme au confessionnalisme algorithmique : la Syrie comme matrice des guerres informationnelles // Léa Samara

Maîtrise de la violence

Maîtrise de la violence La déshumanisation de la guerre pour le meilleur et pour le pire : augmentation de l’humain et brutalisation // Marie-des-Neiges Ruffo de Calabre

Désarmement : ce n’est pas le moment ! Ou comment réunit-on les conditions pour un désarmement ou une course à l’armement // Jean-Pierre Maulny

Gagner ou bien combattre ? Les retraits de la convention d’Ottawa et le retour des mines antipersonnel comme révélateurs des concurrences et des recompositions des grammaires de la sécurité // Louise Souverbie

Louise Souverbie est Chercheuse à l’IRIS, responsable du Programme Europe, UE, OTAN sur les évolutions politiques des pays européens