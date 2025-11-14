Futuribles – Numéro anniversaire, 50 ans

Revue Futuribles – Numéro anniversaire : la revue a 50 ans – 240 pages

Le numéro 469 de Futuribles, paru le 27 octobre 2025, marque un cap : cinquante années d’analyses, d’anticipation et de prospective. « Depuis 1975, Futuribles n’a cessé d’explorer les futurs possibles, non pour prédire l’inévitable, mais pour éclairer ce qui pouvait être décidé. Cinquante ans plus tard, la mission reste la même : discerner les tendances, questionner les ruptures, et conserver cette liberté de pensée sans laquelle aucune prospective n’est possible. »

Au sommaire :

un éditorial intitulé « 1975-2025 : 50 ans de Futuribles » signé Hugues de Jouvenel.

plusieurs articles-phares : « Un demi-siècle de Futuribles : une rétrospective impressionniste » (Hugues de Jouvenel) ; « Cinquante ans de Futuribles explorés avec l’IA » (Juliette Guilbaud) ; « Quel devenir pour l’écologie politique ? » (Dominique Bourg) ; « Vers une civilisation écologique européenne ? » (Jean Haëntjens) ; « Rétrospective d’une prospective énergétique » (Patrick Criqui) ; « Rétrospective et perspectives de la protection sociale en France » (Julien Damon) ; « Recherche, science et savoir : enjeux éthiques et démocratiques » (Virginie Courtier‑Orgogozo) ; « Un demi-siècle de découvertes et d’innovations » (Pierre Papon) ; « Quelles perspectives d’avenir pour le multilatéralisme ? » (Guillaume Devin & Juliette Guilbaud)

et bien sûr les habituelles rubriques de la revue : Actualités prospectives, “Lu, vu, entendu”, Abstracts, etc.

Les points forts :

Le thème global : un regard de long terme — “ce que nous avons appris”, “où nous en sommes”, “et où nous allons” — mis en relief par ce demi-siècle de prospective.

Le fait de célébrer 50 ans donne une belle densité symbolique. Cela permet à la revue de se repositionner non seulement comme un média, mais comme un acteur de la prospective. On est dans l’histoire, dans la mémoire, mais aussi dans l’avenir.

Le numéro couvre plusieurs thèmes clés (écologie, énergie, science, multilatéralisme, protection sociale) — ce qui reflète la force de la prospective : relier les domaines, croiser les signaux faibles. Certains articles ne se contentent pas de faire “un état des lieux” mais adoptent un ton prospectif (“explorés avec l’IA”, “quel devenir pour l’écologie politique”, etc.). Cela aligne le contenu avec la mission même de Futuribles.

L’interrogation sur les enjeux contemporains (écologie, IA, multilatéralisme) donne au numéro une pertinence immédiate — pas seulement pour les “fans de prospective”, mais pour tout lecteur curieux de comprendre les grands défis d’aujourd’hui et de demain.

Il fournit des synthèses sur des dossiers stratégiques (énergie, écologie, science) et permet de nourrir réflexions et choix pour les décideurs et professionnels.

Il donne accès à des “portes d’entrée” sur la prospective, avec des thèmes variés et transversaux pour les enseignants/étudiants.

Pour les lecteurs curieux : Même sans être expert en prospective, ce numéro permet une “vue panoramique” des grands enjeux du monde contemporain, avec “un pied dans l’histoire” (les 50 ans) et “un regard vers demain”.

« En analysant cinq décennies de publications grâce à des outils d’intelligence artificielle, on voit apparaître les grandes constellations thématiques qui ont structuré la revue : gouvernance mondiale, transformations technologiques, énergie, démocratie, environnement… Une cartographie qui montre que les préoccupations d’hier éclairent toujours celles d’aujourd’hui. »

Ce numéro 469 de Futuribles constitue un moment symbolique : celui où la revue regarde en arrière pour mieux avancer. Il propose une réflexion à la fois historique et prospective, variée et dense. Si l’on accepte de s’engager dans des articles parfois techniques ou exigeants, on en ressort enrichi : avec des questions, des pistes, des connexions.

C’est un bon “outil de pensée” pour qui veut prendre un peu de hauteur sur notre époque — et se préparer aux décennies à venir.