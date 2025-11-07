Revue Reliefs #22 – Nuages – Relief éditions, 7 novembre 2025 – Illustration de couverture Maxime Mouysset – 184 pages

Le nouveau numéro de la revue Reliefs propose un dossier central consacré aux nuages. Des articles au long cours, des entretiens et des portraits, des cartes et des infographies ainsi que des extraits littéraires explorent les nuages sous des angles historiques, scientifiques, artistiques, écologiques, poétiques et politiques.

La revue s’impose depuis plusieurs années comme une publication singulière, à la croisée des sciences, de la géographie, de la philosophie et des arts visuels. Chaque numéro explore un grand thème naturel ou symbolique — les montagnes, les forêts, les mers, les volcans — et le numéro 22, intitulé « Nuages », poursuit cette ambition en s’intéressant à l’un des phénomènes les plus éphémères et les plus poétiques de notre environnement : le ciel changeant.

Dès les premières pages, le lecteur est saisi par la beauté de l’objet. Reliefs est une revue qui se lit autant qu’elle se contemple : un grand format proche du beau livre, un papier épais, une mise en page élégante et aérée où textes, cartes anciennes, photographies et infographies dialoguent harmonieusement. Cette dimension esthétique n’est pas un simple ornement ; elle prolonge le propos même du numéro : rendre sensible la diversité et la fugacité du monde, en donner une expérience visuelle autant qu’intellectuelle.

Le dossier s’ouvra avec une tribune de l’écrivain Mathieu Simonet, prônant le développement d’un « droit des nuages ».

Le dossier principal du numéro s’organise autour de trois grands axes. L’historienne de la littérature Anouchka Vasak ouvre la réflexion avec une exploration poétique et culturelle des nuages, ces objets d’imagination qui ont nourri depuis des siècles les écrivains, les peintres et les rêveurs. Les climatologues Olivier Boucher et Marie Doutriaux-Boucher reviennent ensuite sur le rôle climatique des nuages et les transformations provoquées par les bouleversements contemporains. Enfin, Marine de Guglielmo Weber apporte une dimension géopolitique étonnante et actuelle : celle de la maîtrise atmosphérique, de l’ensemencement des nuages et des enjeux de souveraineté qui se dessinent désormais dans le ciel.

Autour de ce triptyque central gravitent d’autres contributions : entretiens, extraits littéraires illustrés, portfolios photographiques et rubriques hors dossier. On y croise, entre autres, un portrait sensible « évolutif » de Charles Darwin par Valérie Chansigaud, des cartes anciennes restituant la naissance de la météorologie moderne, et un portfolio d’Axel Hütte sur les sommets alpins où les paysages nuageux deviennent presque des abstractions. Une interview du paysagiste Eric Lenoir présente son jardin expérimental et pédagogique « punk », reprenant les idées libertaires et l’éthique du bricolage pour le seul plaisir de jardiner.

De nombreuses autres rubriques rythment les pages de Reliefs, comme un « atlas » sur le martinet alpin ; trois cartes anciennes « The earth ans its atmosphere » de John Emslie et James Reynolds, « Bankoku Sözu« , premier planisphère de type occidental publié au Japon, et « Map of the world on Mercator’s projection » de Rand Mac Nally, un agenda culturel, des biographies de héros et héroïnes d’hier et d’aujourd’hui,… L’ensemble compose un panorama où science, art et contemplation se répondent avec fluidité.

Les nuages, à la fois omniprésents et insaisissables, offrent une matière infinie : ils convoquent la poésie du regard et la rigueur de la science, tout en ouvrant des perspectives éthiques et politiques sur notre rapport à la nature. La revue réussit à faire dialoguer des disciplines habituellement séparées : la physique atmosphérique y côtoie la peinture romantique, la littérature croise la climatologie, et la géopolitique s’invite dans le ciel. Ce mélange audacieux, porté par une écriture claire et des images splendides, fait de Nuages une lecture stimulante autant qu’un plaisir esthétique.

Cependant, cette ambition transversale a parfois ses limites. La densité visuelle, aussi séduisante soit-elle, peut donner l’impression que certains sujets ne sont qu’effleurés. Les articles, contraints par le format, manquent parfois d’approfondissement : la géopolitique des nuages, par exemple, aurait mérité un traitement plus développé. De même, le positionnement de la revue, entre vulgarisation et essai, place Reliefs dans une zone intermédiaire : elle séduit les curieux, les amateurs éclairés, mais risque de laisser sur leur faim les lecteurs en quête d’un discours académique plus rigoureux.

Ces réserves n’enlèvent rien à la valeur du numéro. Nuages incarne parfaitement l’esprit de Reliefs : une invitation à penser le monde dans sa complexité sensible, à observer autrement ce qui nous entoure, à relier le visible et l’invisible. Loin d’être un simple hommage à la beauté du ciel, le numéro interroge notre époque : que nous disent les nuages du climat, de notre rapport à la maîtrise technique, de la fragilité du vivant ? Dans ses pages se tisse une réflexion subtile sur l’instabilité et la transformation, sur l’équilibre toujours mouvant entre contemplation et connaissance.

Reliefs n° 22 — Nuages est une réussite éditoriale et intellectuelle. Son élégance formelle, la diversité de ses voix et la pertinence de son thème en font un objet précieux, à mi-chemin entre revue d’art et essai de sciences humaines. On en sort avec l’impression d’avoir voyagé au-dessus du monde, dans un espace où les savoirs, comme les nuages, se rencontrent, se dispersent et se recomposent sans cesse.