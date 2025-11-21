Comment sauver les haies ?, de Philippe Hirou et Jacques Tassin – Éditions Charles Léopold Mayer, 21 novembre 2025 – 228 pages

L’ouvrage examine l’état des haies en France, leur disparition massive, mais aussi leur rôle environnemental, culturel et territorial. Selon les éditeurs, environ 70 % du linéaire de haies françaises aurait été détruit au cours du XXᵉ siècle. Les conséquences sont multiples : ruissellements accrus, dérèglements microclimatiques, effondrement de la biodiversité rurale, etc.

Après un premier mouvement de destruction, les politiques publiques de protection et de replantation ont été engagées, mais restent peu efficaces malgré des moyens importants. L’ouvrage se donne pour tâche de :

retracer l’histoire des haies – leur développement, leur déclin, les logiques agricoles et sociales qui ont façonné leur disparition ;

analyser les fonctions contemporaines des haies dans les ruralités : agronomique, écologique, paysagère, sociale ;

identifier les blocages à la restauration et à l’extension des haies : obstacles techniques, agricoles, économiques, de gouvernance, etc.

proposer un manifeste en faveur de leur reconquête, les replaçant comme un investissement d’avenir pour l’agriculture et les territoires.

L’analyse de Comment sauver les haies ? révèle un ouvrage d’une grande richesse, à la fois érudit et profondément ancré dans les enjeux contemporains. L’une de ses principales forces réside dans l’ampleur historique qu’il déploie : en retraçant la trajectoire des haies à travers les siècles — de leur rôle fondamental dans la structuration des paysages agricoles jusqu’à leur destruction massive au XXᵉ siècle — les auteurs permettent de comprendre qu’il ne s’agit pas seulement d’une question écologique, mais bien d’une histoire sociale, économique et culturelle. Cette profondeur offre un éclairage précieux pour appréhender la situation actuelle, où la haie apparaît comme un objet à la fois familier et méconnu.

L’ouvrage séduit également par la diversité des regards qu’il articule. Philippe Hirou et Jacques Tassin ne s’enferment pas dans une approche strictement naturaliste : ils explorent les dimensions agronomiques, paysagères, écologiques, mais aussi sociales et territoriales des haies, montrant en quoi ces éléments linéaires, souvent relégués au rang de « décor rural », constituent en réalité des infrastructures essentielles. Leur propos, solidement argumenté, s’adresse autant aux agriculteurs qu’aux techniciens, aux élus, aux urbanistes, aux associations ou aux simples citoyens. Cette transversalité rend le livre accessible tout en demeurant rigoureux.

La dimension engagée de l’ouvrage constitue un autre atout. En formulant un véritable manifeste en faveur de la reconquête des haies, les auteurs dépassent la seule analyse pour proposer une vision mobilisatrice. Ils rappellent que ces structures végétales ne sont pas seulement des éléments du passé, mais bien des leviers d’avenir : pour la biodiversité, la gestion de l’eau, l’adaptation au changement climatique, la résilience des territoires et même le lien social. Cet appel à l’action confère au livre une tonalité stimulante et nécessaire dans un contexte où les politiques publiques restent souvent en deçà des enjeux.

L’ouvrage n’est pas exempt de limites, qui tiennent moins à ses intentions qu’à l’ampleur de l’objet qu’il examine. Si les auteurs décrivent très clairement les obstacles à la restauration des haies — contraintes économiques, verrous techniques, inerties administratives ou modèles agricoles peu compatibles — on peut souhaiter parfois davantage de détails concrets sur la mise en œuvre opérationnelle à grande échelle : quelles formes de gouvernance ? quels financements ? quels exemples réussis ? Ces questions restent ouvertes, probablement parce qu’elles dépassent le cadre d’un seul ouvrage et relèvent de choix politiques collectifs. Certains lecteurs pourront également ressentir un léger décalage entre la force du diagnostic et le degré de précision des solutions, même si le manifeste final ouvre des pistes inspirantes.

Malgré ces réserves, Comment sauver les haies ? apporte une contribution d’envergure à la réflexion sur l’aménagement du territoire et la transition écologique. En redonnant aux haies toute leur valeur — écologique, agronomique, esthétique, patrimoniale, mais aussi affective — il invite à déplacer notre regard : planter, entretenir ou restaurer une haie n’est pas une opération marginale, mais un geste structurant, un choix de société. Loin d’être de simples lignes végétales, les haies apparaissent ici comme des lignes de vie, capables de réparer les paysages, de relier les milieux, de protéger les sols et de retisser un lien plus harmonieux entre activité humaine et vivant. L’ouvrage, clair, engagé et puissant, permet ainsi de comprendre non seulement pourquoi nous avons laissé disparaître ces éléments essentiels, mais surtout pourquoi et comment nous devons aujourd’hui les remettre au cœur de nos territoires.

Comment sauver les haies ? apporte une contribution importante à la réflexion sur les infrastructures écologiques et paysagères. Elle remet la haie — souvent perçue comme un artefact ancien ou un « résidu rural » — au cœur des enjeux de la transition écologique, de la gestion de l’eau, de la biodiversité et de l’agriculture durable. Elle rappelle que les haies sont des alliées des territoires : régulatrices de l’eau, coupe-vent, corridors pour la biodiversité, éléments de paysage, marqueurs de patrimoine rural, mais aussi instruments de lien social.

Pour les acteurs de l’aménagement, de l’agriculture ou de l’environnement, l’ouvrage donne à voir que planter ou restaurer des haies n’est pas une simple opération technique, mais un acte politique, économique et culturel. Il invite à repenser les systèmes, à redonner de la valeur à la haie — non seulement comme un élément de décor, mais comme infrastructure stratégique.

C’est un livre nécessaire, galvanisant, rigoureux et engagé. Il permet non seulement de comprendre « pourquoi » il faut agir, mais aussi de se demander « comment » agir. Pour qu’il ne soit plus question de leur disparition silencieuse, mais de leur renaissance active dans les paysages ruraux et périurbains. À tous ceux qui croient que les haies peuvent être des lignes de vie plutôt que des reliques, cet ouvrage offre une boussole pour penser, agir et (re)donner sens à ces fragments de nature qui bordent nos champs.

Philippe Hirou est ingénieur paysagiste, président de Réseau Haies France depuis 2020. Il a été parmi les premiers paysagistes à travailler pour les territoires ruraux.

Jacques Tassin est directeur de recherches en écologie végétale au Cirad. Il a publié plusieurs livres sur les liens entre les humains et les plantes aux Éditions Odile Jacob.