Terre – L’histoire de notre planète, de sa naissance à sa disparition (4ᵉ édition), de Michel Joye – Préface de Patrick de Wever – Éditions EPFL Press, septembre 2025 – 448 pages

La Terre est née il y a 4,5 milliards d’années, dans les températures extrêmes d’un nuage de gaz et de poussières. Son histoire extraordinaire est jalonnée de cataclysmes, de transformations profondes et de cycles successifs d’émergences et d’extinctions de masse, une évolution dont nous sommes aujourd’hui les témoins éphémères.

Terre est un ouvrage de vulgarisation scientifique et de synthèse en géosciences, d’abord paru sous d’autres éditions, et ici dans sa quatrième édition entièrement revue et augmentée. L’ouvrage entend retracer l’histoire complète de la Terre, depuis sa formation dans le Système solaire jusqu’à des projections sur son destin futur (“disparition”). On y trouve une démarche chronologique, mais enrichie par des “éclairages” thématiques, un glossaire, des annexes (tableaux, cartes), et une mise à jour des connaissances (notamment sur l’origine des eaux terrestres, la tectonique, les orogenèses et l’ « Anthropocène »).

Cette quatrième édition étend et approfondit certains chapitres : nouveaux éclairages sur les eaux terrestres, la temporalité de la tectonique, l’histoire géologique de l’Europe, les hominines, etc.

L’ouvrage se place comme un manuel de référence vulgarisé dans le domaine de l’histoire planétaire, particulièrement dans le contexte francophone. Il parvient à faire le lien entre le “temps profond” et le présent, offrant une conscience accrue de la place de l’humain dans l’histoire géologique. En structurant les connaissances selon les temps géologiques tout en appliquant les méthodes (stratigraphie, datation, isotopie), l’ouvrage permet de comprendre non seulement quoi, mais comment on reconstitue le passé de la Terre. Il contribue aussi à sensibiliser sur la notion de durée, de cycles, de rétroactions entre processus géologiques, climatiques et biologiques, ce qui est fondamental dans les débats contemporains (changement climatique, érosion des sols, avenir de la planète).

Pour couvrir 4,5 milliards d’années, l’auteur doit parfois faire des choix de simplification. Certains chapitres plus récents ou plus techniques (tectonique, isotopie) peuvent être plus denses et exigeants pour un lectorat moins aguerri. Le découpage strictement chronologique peut donner l’impression d’une succession de faits et événements. Le défi est de maintenir une cohérence narrative et de faire ressortir des fils directeurs (causalités, rétroactions).

L’épilogue prospectif plonge dans des temps extrêmement lointains, ce qui oblige à s’appuyer sur des scénarios hypothétiques. Cela peut paraître spéculatif, même s’il s’inscrit dans la tradition de la géologie. Dans ce genre de synthèse, certains territoires ou processus peuvent être mieux traités que d’autres — par exemple l’Europe, où l’histoire géologique est souvent plus documentée, peut bénéficier de plus d’illustrations que d’autres régions moins bien explorées. Comme pour tout ouvrage de synthèse en géosciences, certaines parties (datations, paléontologie, découvertes fossiles) peuvent devenir obsolètes ou partiellement dépassées. Il faut donc considérer cette quatrième édition comme un « état récent » plutôt que définitif.

L’ouvrage réussit l’exploit de couvrir l’ensemble de l’histoire de la Terre — des origines jusqu’aux perspectives futures — dans un format accessible, mais informatif. Il offre une vision intégrée des aspects géologiques, biologiques, climatiques et tectoniques.

Les modules “Éclairages” sont utiles pour approfondir un thème sans interrompre la trame narrative principale. Ils permettent de varier le rythme de lecture et d’offrir des zooms thématiques. L’auteur n’énonce pas seulement des faits, mais présente aussi les méthodes (datations, isotopie, stratigraphie), ce qui aide le lecteur à comprendre comment les reconstitutions géologiques sont effectuées.

Le ton, la structuration, l’usage de cartes, schémas, glossaire et annexes rendent l’ouvrage utilisable par des non-spécialistes ou des étudiants débutants.

Le propos ne s’arrête pas au présent : l’épilogue aborde le devenir de la Terre, insérant le lecteur dans une réflexion sur le “temps profond” au-delà des temps humains.

Ce livre est sans équivalent dans sa démarche synthétique et pédagogique. Clair et accessible, il s’adresse tout autant aux étudiants de premier cycle universitaire et aux enseignants de lycée que, plus largement, à tous les passionnés des sciences. Ils y découvriront plus d’une vingtaine d’éclairages permettant d’approfondir différentes questions, une riche bibliographie, un lexique unique en son genre, un glossaire détaillé et des tableaux résumant l’essentiel.

Michel Joye est titulaire d’une licence en sciences naturelles de l’Université de Fribourg. Il a consacré sa carrière à l’enseignement (chimie, géographie) au collège Saint-Michel de Fribourg.