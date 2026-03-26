Sciences de l’océan, de l’atmosphère et du climat, de Julien Cattiaux, Francis Codron et Isabelle Dadou – Éditions Dunod / Collection Sciences sup, 11 mars 2026 – 352 pages

L’ouvrage s’inscrit clairement dans la tradition des manuels scientifiques de synthèse destinés à un public universitaire avancé. Dirigé par un collectif de chercheurs spécialistes du climat, il propose une approche globale du « système Terre », en articulant les différentes disciplines qui permettent d’en comprendre le fonctionnement.

D’emblée, le livre se distingue par son ambition pédagogique : il ne se limite pas à juxtaposer des connaissances, mais cherche à construire une vision cohérente et transversale du climat. Cette volonté se traduit par l’intégration de plusieurs champs scientifiques – physique, chimie, mathématiques et dynamique des fluides – nécessaires à l’étude conjointe de l’atmosphère et de l’océan. Le lecteur est ainsi progressivement amené à comprendre que le climat ne peut être appréhendé que comme un système complexe, où interagissent différentes composantes : atmosphère, hydrosphère, cryosphère et surfaces continentales.

La structure de l’ouvrage, organisée en quatre grandes parties, reflète cette démarche progressive.

Une première section pose les bases physiques et dynamiques des deux milieux centraux que sont l’atmosphère et l’océan. Elle permet d’introduire des notions fondamentales comme la circulation générale ou le bilan radiatif, indispensables pour saisir les mécanismes climatiques.

La seconde partie élargit la perspective à l’ensemble du système climatique, en insistant sur les cycles globaux et les interactions entre ses différentes composantes, ainsi que sur les outils d’observation et de modélisation. Cette ouverture est essentielle, car elle montre que le climat résulte d’un enchevêtrement de processus physiques et biogéochimiques à différentes échelles.

L’un des apports majeurs du livre réside dans son traitement de la variabilité climatique. La troisième partie distingue explicitement les fluctuations internes du système climatique des forçages externes, notamment d’origine anthropique. Cette distinction permet de mieux comprendre les enjeux contemporains liés au changement climatique, en replaçant les activités humaines dans un cadre scientifique rigoureux. L’ouvrage insiste ainsi sur les impacts anthropiques, tout en les intégrant dans une dynamique plus large de variabilité naturelle.

Enfin, la dernière partie consacrée aux méthodes d’analyse constitue un atout didactique important. Elle introduit les outils mathématiques, statistiques et numériques nécessaires à l’étude du climat, y compris les approches modernes comme la modélisation et l’assimilation de données. Cette dimension méthodologique renforce le caractère formateur de l’ouvrage, en donnant au lecteur les moyens de passer de la compréhension théorique à l’analyse concrète.

Sur le plan pédagogique, le manuel se distingue également par sa clarté et sa structuration. Le recours à des illustrations, à des résumés de chapitre et à des questionnaires favorise l’assimilation des connaissances et en fait un outil adapté à l’enseignement supérieur. Cette approche didactique témoigne d’une volonté de rendre accessibles des contenus complexes sans en simplifier excessivement la rigueur scientifique.

Sciences de l’océan, de l’atmosphère et du climat apparaît comme un ouvrage de référence pour comprendre les mécanismes du climat dans toute leur complexité. À la fois synthétique et approfondi, il propose une vision intégrée du système climatique, tout en fournissant les outils conceptuels et méthodologiques indispensables à son étude. Son principal intérêt réside dans cette capacité à articuler les savoirs et à faire dialoguer les disciplines, ce qui en fait un manuel particulièrement pertinent dans le contexte actuel des enjeux climatiques.

Découvrir un extrait du livre

Julien Cattiaux est chargé de recherche CNRS au CNRM, il étudie l’effet du réchauffement global sur la variabilité climatique et les événements extrêmes, il enseigne dans le Master SOAC de Toulouse.

Francis Codron est professeur à Sorbonne Université (LOCEAN) où il est responsable du master SOAC. Il enseigne la physique du climat, l’océanographie physique, la météorologie.

Isabelle Dadou est professeure à l’université de Toulouse III au Laboratoire d’Études en Géophysique et Océanographie Spatiales (LEGOS). Elle enseigne la physique de l’océan, la chimie marine et les couplages physique-biogéochimie dans le master SOAC de Toulouse et d’autres universités (Bénin, Vietnam).