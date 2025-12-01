Décarboner ou décliner ? La transition écologique au secours de la souveraineté européenne, de Neil Makaroff – Éditions de l’Aube / Fondation Jean Jaurès, 7 novembre 2025 – 88 pages

En pleine tempête géopolitique, dix ans après l’Accord de Paris, le climat n’est plus une urgence pour les responsables politiques. En cause ? Une vague réactionnaire qui déferle sur nos démocraties et fait de la transition écologique une cible à abattre, déployant des efforts tous azimuts pour nous maintenir à l’ère des énergies fossiles. Pourtant, c’est loin d’être une fatalité : ce plaidoyer percutant pour une riposte en faveur de la décarbonation le démontre. La solution réside en une transition écologique Made in Europe alliant solidarité sociale et transformation industrielle, qui garantirait aux Européens émancipation et prospérité. Un enjeu aussi vital que leur réarmement face à la Russie.

Dans Décarboner ou décliner ?, Neil Makaroff propose bien plus qu’un énième appel à l’action climatique. Son ouvrage, incisif et limpide, se présente comme une boussole stratégique pour un continent bousculé par les crises énergétiques, les recompositions géopolitiques et la montée des nationalismes. L’auteur y défend une thèse forte : loin d’être un fardeau, la transition écologique constitue l’outil principal – peut-être le dernier – pour renforcer la souveraineté européenne.

Une Europe vulnérable, piégée par ses propres dépendances

Makaroff rappelle d’abord que l’Europe souffre d’un talon d’Achille majeur : sa dépendance structurelle aux énergies fossiles importées. Le choc provoqué par l’invasion russe en Ukraine en est l’illustration la plus criante : hausse brutale des prix, fragilisation de l’industrie, tensions sociales accrues. Là où certains responsables prônent un ralentissement des politiques climatiques pour soulager ménages et entreprises, l’auteur démontre au contraire que cette dépendance affaiblit l’Union et compromet son autonomie stratégique.

La transition, non pas un luxe, mais un bouclier

L’argument central du livre repose sur une inversion du regard : la transition écologique n’est pas une contrainte, mais une protection. Elle agit comme un bouclier face aux chocs géopolitiques, en réduisant les importations de combustibles fossiles, en stabilisant les marchés énergétiques grâce aux renouvelables, et en plaçant l’Europe sur la voie de l’indépendance. Pour Makaroff, il s’agit d’une démarche presque militaire, un réarmement par l’industrie verte et la sobriété : « décarboner » devient synonyme de « s’émanciper ».

Un projet industriel européen à reconstruire

L’auteur analyse également les failles de la politique industrielle européenne. Dans un contexte où la Chine et les États-Unis investissent massivement dans les technologies vertes, l’Europe risque la marginalisation. D’où l’appel à une stratégie continentale ambitieuse : relocaliser des chaînes de valeur, sécuriser l’accès aux métaux critiques, soutenir massivement l’innovation, développer une filière renouvelable compétitive. Makaroff insiste sur la nécessité d’un « New Deal climatique européen » capable d’entraîner les secteurs clés – automobile, acier, chimie, bâtiment – vers une reconversion maîtrisée.

Une transition juste comme moteur d’adhésion

Mais l’ouvrage ne se limite pas à l’économie. Il reconnaît que toute transformation de cette ampleur ne peut réussir sans adhésion citoyenne. C’est pourquoi Makaroff plaide pour une transition qui conjugue justice sociale et redistribution, afin que les travailleurs des secteurs carbonés, les ménages modestes et les territoires fragiles ne soient pas les laissés-pour-compte. Cette dimension sociale n’est pas accessoire : elle constitue, selon lui, la condition sine qua non pour désamorcer les discours réactionnaires qui instrumentalisent les peurs du changement.

Un plaidoyer pour une Europe forte, solidaire et écologique

Ce qui fait la force du livre est sans doute sa capacité à articuler vision politique, analyse géo-économique et solutions concrètes. Makaroff propose un récit mobilisateur : celui d’une Europe qui ne subit plus le monde, mais le façonne, grâce à la décarbonation. Une Europe qui assume une stratégie d’indépendance énergétique, qui réinvente son industrie et qui protège ses citoyens.

Décarboner ou décliner ? n’est donc pas seulement un diagnostic de crise, mais une invitation à penser la transition écologique comme l’horizon naturel de la puissance européenne. En filigrane, une conviction profonde traverse l’ouvrage : c’est en embrassant résolument la transformation écologique que l’Union européenne pourra conjurer son déclin, renouer avec la prospérité et redevenir un acteur majeur sur la scène internationale.

Une lecture nécessaire, à la fois exigeante et accessible, pour quiconque s’interroge sur l’avenir du continent.

Neil Makaroff est expert associé des politiques climatiques européennes à la Fondation Jean-Jaurès et directeur du think tank européen Strategic Perspectives.