Déjà inscrit ou abonné ?
Je me connecte

Connexion

L’inscription à UP’ est totalement gratuite

  • Elle vous permet d’entrer dans le cercle des lecteurs de UP’
  • De lire trois articles gratuitement pour découvrir UP'
  • De recevoir nos newsletters

L’inscription est sans aucun engagement de votre part11

Plus tard

JE M'INSCRIS

rejoignez gratuitement le cercle des lecteurs de UP’

Connexion

Pour bénéficier d’une lecture illimitée de UP’

Pour soutenir le journalisme indépendant

Choisissez votre formule d’abonnement

ANNUEL

illimité - 2 mois gratuits
1.90 équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-
Best seller

MENSUEL

Simple et pratique
2.50 équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-

PAR SEMAINE

sans engagement
2.90 équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-

Plus d’infos

Pour bénéficier d’une lecture illimitée de UP’

Pour soutenir le journalisme indépendant

Choisissez votre formule d’abonnement

ANNUEL

illimité - 2 mois gratuits
1.90 $ équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-
Best seller

MENSUEL

Simple et pratique
2.50 $ équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-

PAR SEMAINE

sans engagement
2.90 $ équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-

Plus d’infos

JE M'ABONNE

Il vous reste 2 articles gratuits

abonnez-vous pour profiter de UP’ sans limite

Inscrit ou abonné?
CONNEXION

L’inscription à UP’ est totalement gratuite

  • Elle vous permet d’entrer dans le cercle des lecteurs de UP’
  • De lire trois articles gratuitement pour découvrir UP'
  • De recevoir nos newsletters

L’inscription est sans aucun engagement de votre part11

Plus tard

JE M'INSCRIS

Décarboner ou décliner ? La transition écologique au secours de la souveraineté européenne

Décarboner ou décliner ? La transition écologique au secours de la souveraineté européenne, de Neil Makaroff – Éditions de l’Aube / Fondation Jean Jaurès, 7 novembre 2025 – 88 pages

En pleine tempête géopolitique, dix ans après l’Accord de Paris, le climat n’est plus une urgence pour les responsables politiques. En cause ? Une vague réactionnaire qui déferle sur nos démocraties et fait de la transition écologique une cible à abattre, déployant des efforts tous azimuts pour nous maintenir à l’ère des énergies fossiles. Pourtant, c’est loin d’être une fatalité : ce plaidoyer percutant pour une riposte en faveur de la décarbonation le démontre. La solution réside en une transition écologique Made in Europe alliant solidarité sociale et transformation industrielle, qui garantirait aux Européens émancipation et prospérité. Un enjeu aussi vital que leur réarmement face à la Russie.

Dans Décarboner ou décliner ?, Neil Makaroff propose bien plus qu’un énième appel à l’action climatique. Son ouvrage, incisif et limpide, se présente comme une boussole stratégique pour un continent bousculé par les crises énergétiques, les recompositions géopolitiques et la montée des nationalismes. L’auteur y défend une thèse forte : loin d’être un fardeau, la transition écologique constitue l’outil principal – peut-être le dernier – pour renforcer la souveraineté européenne.

Une Europe vulnérable, piégée par ses propres dépendances
Makaroff rappelle d’abord que l’Europe souffre d’un talon d’Achille majeur : sa dépendance structurelle aux énergies fossiles importées. Le choc provoqué par l’invasion russe en Ukraine en est l’illustration la plus criante : hausse brutale des prix, fragilisation de l’industrie, tensions sociales accrues. Là où certains responsables prônent un ralentissement des politiques climatiques pour soulager ménages et entreprises, l’auteur démontre au contraire que cette dépendance affaiblit l’Union et compromet son autonomie stratégique.

La transition, non pas un luxe, mais un bouclier
L’argument central du livre repose sur une inversion du regard : la transition écologique n’est pas une contrainte, mais une protection. Elle agit comme un bouclier face aux chocs géopolitiques, en réduisant les importations de combustibles fossiles, en stabilisant les marchés énergétiques grâce aux renouvelables, et en plaçant l’Europe sur la voie de l’indépendance. Pour Makaroff, il s’agit d’une démarche presque militaire, un réarmement par l’industrie verte et la sobriété : « décarboner » devient synonyme de « s’émanciper ».

Un projet industriel européen à reconstruire
L’auteur analyse également les failles de la politique industrielle européenne. Dans un contexte où la Chine et les États-Unis investissent massivement dans les technologies vertes, l’Europe risque la marginalisation. D’où l’appel à une stratégie continentale ambitieuse : relocaliser des chaînes de valeur, sécuriser l’accès aux métaux critiques, soutenir massivement l’innovation, développer une filière renouvelable compétitive. Makaroff insiste sur la nécessité d’un « New Deal climatique européen » capable d’entraîner les secteurs clés – automobile, acier, chimie, bâtiment – vers une reconversion maîtrisée.

Une transition juste comme moteur d’adhésion
Mais l’ouvrage ne se limite pas à l’économie. Il reconnaît que toute transformation de cette ampleur ne peut réussir sans adhésion citoyenne. C’est pourquoi Makaroff plaide pour une transition qui conjugue justice sociale et redistribution, afin que les travailleurs des secteurs carbonés, les ménages modestes et les territoires fragiles ne soient pas les laissés-pour-compte. Cette dimension sociale n’est pas accessoire : elle constitue, selon lui, la condition sine qua non pour désamorcer les discours réactionnaires qui instrumentalisent les peurs du changement.

Un plaidoyer pour une Europe forte, solidaire et écologique
Ce qui fait la force du livre est sans doute sa capacité à articuler vision politique, analyse géo-économique et solutions concrètes. Makaroff propose un récit mobilisateur : celui d’une Europe qui ne subit plus le monde, mais le façonne, grâce à la décarbonation. Une Europe qui assume une stratégie d’indépendance énergétique, qui réinvente son industrie et qui protège ses citoyens.
Décarboner ou décliner ? n’est donc pas seulement un diagnostic de crise, mais une invitation à penser la transition écologique comme l’horizon naturel de la puissance européenne. En filigrane, une conviction profonde traverse l’ouvrage : c’est en embrassant résolument la transformation écologique que l’Union européenne pourra conjurer son déclin, renouer avec la prospérité et redevenir un acteur majeur sur la scène internationale.

Une lecture nécessaire, à la fois exigeante et accessible, pour quiconque s’interroge sur l’avenir du continent.

Neil Makaroff est expert associé des politiques climatiques européennes à la Fondation Jean-Jaurès et directeur du think tank européen Strategic Perspectives.

Partagez cet article !
BlueskyLinkedInWhatsApp
S’abonner
Notifier de

0 Commentaires
Les plus anciens
Les plus récents Le plus de votes
Inline Feedbacks
View all comments
Article précédent

Histoire d'un ruisseau

Derniers articles de Environnement-Climat

Generic selectors
Correspondance exacte
Recherche dans le titre
Recherche dans le contenu
Post Type Selectors

REJOIGNEZ

LE CERCLE DE CEUX QUI VEULENT COMPRENDRE NOTRE EPOQUE DE TRANSITION, REGARDER LE MONDE AVEC LES YEUX OUVERTS. ET AGIR.
logo-UP-menu150

Déjà inscrit ? Je me connecte

Inscrivez-vous et lisez trois articles gratuitement. Recevez aussi notre newsletter pour être informé des dernières infos publiées.

→ Inscrivez-vous gratuitement pour poursuivre votre lecture.

REJOIGNEZ

LE CERCLE DE CEUX QUI VEULENT COMPRENDRE NOTRE EPOQUE DE TRANSITION, REGARDER LE MONDE AVEC LES YEUX OUVERTS ET AGIR

Vous avez bénéficié de 3 articles gratuits pour découvrir UP’.

Profitez d'un accès illimité à nos contenus !

A partir de 1.70 € par semaine seulement.
Je choisis ma formule d'abonnement

Profitez d'un accès illimité à nos contenus !

A partir de $1.99 par semaine seulement.
Je choisis ma formule d'abonnement

Déjà inscrit ou abonné ? Je me connecte à mon compte