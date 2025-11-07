Histoire d’un ruisseau, d’Elisée Reclus – Éditions Reliefs /Collection la bibliothèque illustrée, novembre 2025 – 256 pages – Préface de Bérengère Cournut – Illustrations de Clément Vuillier

La collection « Bibliothèque illustrée » des éditions Reliefs est une collection littéraire réunissant des textes chers à la revue, dont certains sous une traduction inédite. Tous sont accompagnés d’un appareil critique et enrichis d’illustrations réalisées par des artistes familiers de l’univers de Reliefs. Cette collection, à la croisée du livre d’art et de la littérature scientifique, réunit des œuvres qui interrogent le rapport de l’humain à la nature, en résonance directe avec la ligne éditoriale de la revue. Elle rend hommage à des penseurs et des explorateurs qui, bien avant l’invention de l’écologie moderne, avaient compris que la connaissance du monde ne pouvait se dissocier d’une réflexion éthique et sensible sur notre place en son sein.

Dans Histoire d’un ruisseau, publié en 1869, Élisée Reclus fait bien plus qu’un ouvrage didactique de géographie sociale. Il y inclut la dimension humaine dans l’analyse géographique et compose une véritable méditation sur le lien entre nature et société. Au fil des vingt chapitres, partant de la source pour atteindre le cycle complet de l’eau, Reclus multiplie les points de vue : description minutieuse des reliefs, observation naturaliste, étude des activités humaines, réflexion philosophique et politique. À mesure que le ruisseau descend vers la plaine, l’auteur élargit sa perspective : la topographie devient métaphore, le paysage se fait réflexion morale, et le parcours de l’eau se transforme en une traversée du monde. À la descente en altitude correspond une montée en généralité, et l’ouvrage s’achève sur une vision utopique qui embrasse à la fois la géographie de la Terre et le devenir de l’humanité.

Cette nouvelle édition proposée par Reliefs met en valeur toute la beauté littéraire et la modernité de la pensée de Reclus. La préface de Bérengère Cournut éclaire la portée poétique et philosophique de son œuvre, tandis que les illustrations de Clément Vuillier, d’une délicatesse onirique, prolongent l’imaginaire fluide du texte. Ensemble, elles redonnent vie à un classique de la géographie humaniste, en soulignant sa dimension profondément actuelle : dans un monde en crise écologique, la parole de Reclus résonne comme un appel à la réconciliation entre l’homme et son milieu.

Géographe et anarchiste français, Élisée Reclus (1830-1905) a laissé une œuvre littéraire et scientifique d’une grande puissance, qui refuse la séparation entre l’humanité et la nature et prône leur coexistence harmonieuse. Parmi ses travaux les plus célèbres figurent La Nouvelle Géographie universelle, vaste encyclopédie en dix-neuf volumes, et L’Homme et la Terre. Avec Histoire d’un ruisseau, il offre l’une des expressions les plus limpides de sa pensée : une géographie sensible, fraternelle et visionnaire, dont cette réédition illustrée restitue toute la beauté et la portée intemporelle.

Bérengère Cournut, née à Asnières, aime explorer des terrains littéraires oniriques. Publiée aux éditions du Tripode, elle a notamment écrit De pierre et d’os (2019) sur une jeune Inuit, Élise sur les chemins (2021) – roman largement inspiré de la vie d’Elisée Reclus où elle mêle réel et fantastique –, Zizi Cabane (2022), et La Salamandre (2023).

Clément Vuillier a grandi dans les Hautes-Pyrénées. Auteur et dessinateur de livres illustrés, il a fait des études à l’école Estienne et aux Arts décoratifs de Strasbourg avant de s’installer à Paris et d’y fonder le collectif 3 fois par jour. Ses images minutieuses et grouillantes de détails entraînent le lecteur dans un univers onirique et singulier. Il collabore avec Reliefs depuis les premiers numéros de la revue.