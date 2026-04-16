Habiter un monde qui brûle – S’adapter et apprendre à vivre avec le risque climatique, de Franck Lirzin – Editions de l’Aube / Editions Terre à terres, 17 avril 2026 – 232 pages

Avec Habiter un monde qui brûle, Franck Lirzin propose un essai à la fois lucide et mobilisateur, qui déplace le regard habituellement porté sur la crise climatique. Loin de se limiter au constat alarmiste ou à l’injonction morale, l’ouvrage s’inscrit dans une perspective résolument pragmatique : il s’agit moins d’éviter un futur redouté que d’apprendre à vivre dans un monde déjà transformé.

Dès les premières pages, le livre pose un diagnostic clair : le changement climatique n’est plus seulement un problème environnemental, mais un « risque existentiel » qui affecte toutes les dimensions de nos sociétés . Canicules, sécheresses, inondations ou crises systémiques ne relèvent plus de l’exception, mais deviennent la norme. Dans ce contexte, l’adaptation n’est plus une option secondaire, souvent reléguée derrière les politiques de réduction des émissions, mais une nécessité immédiate, une condition de survie collective.

L’adaptation est indispensable. Mais aujourd’hui largement insuffisante : si les solutions techniques existent, leur mise en oeuvre reste trop lente, fragmentée et souvent superficielle. Le sociétés privilégient des ajustements faciles et peu transformants, créant une illusion de maîtrise. Or l’adaptation exige des transformations profondes de nos infrastructures, de nos villes et de nos usages, dans un contexte d’incertitude et sans modèle économique clair.

L’originalité de l’essai tient à sa volonté de structurer cette adaptation autour d’une véritable pensée stratégique. Nourri d’exemples concrets venus du monde entier, l’auteur propose une nouvelle grammaire de l’adaptation. Il développe quatre concepts fondateurs pour transformer la sidération en action, afin de renouveler notre manière d’habiter le monde : une vision globale du risque climatique (« One Climate, One Risk »), une logique de décision inspirée du principe du moindre mal ou une gestion de l’incertitude (« minimax climatique »), une alliance avec les écosystèmes (« biogouvernance ») – une approche « net positive » visant à produire plus de bénéfices que de dommages pour les écosystèmes. Ces notions, loin d’être abstraites, sont mises en perspective à travers des exemples concrets, donnant au texte une dimension opérationnelle.

Mais l’ouvrage ne se réduit pas à un manuel d’adaptation. Il développe également une réflexion éthique et politique sur notre rapport au risque. Là où les sociétés modernes ont longtemps cherché à éliminer l’incertitude, Lirzin invite à reconnaître son irréductibilité et à apprendre à vivre avec elle. Cette idée constitue l’un des fils directeurs du livre : habiter un monde qui brûle, c’est accepter une forme de vulnérabilité tout en développant des capacités de résilience individuelle et collective.

Le style, fluide et accessible, contribue à rendre ces enjeux complexes intelligibles sans les simplifier à outrance. L’auteur parvient à conjuguer rigueur analytique et clarté pédagogique, en évitant le double écueil du catastrophisme paralysant et de l’optimisme naïf. Le ton est celui d’un appel à la responsabilité, mais aussi à l’action, dans une perspective qui se veut constructive.

En creux, l’essai interroge également le rôle de l’Europe et des sociétés occidentales dans ce nouveau régime climatique. Il suggère que l’adaptation pourrait devenir un levier de transformation politique et économique, capable de redéfinir nos modèles de développement et nos formes d’organisation collective.

Habiter un monde qui brûle se présente comme un texte charnière, à la croisée de l’essai scientifique, du manifeste et de la réflexion philosophique. En déplaçant la question climatique du registre de la prévention à celui de l’habitation du risque, Franck Lirzin propose une manière nouvelle — et nécessaire — de penser notre avenir dans un monde déjà en mutation. Un manifeste pour celle et ceux qui refusent de subir le changement climatique et qui veulent faire de l’adaptation un projet de vie et de société car il faut repenser radicalement notre manière d’habiter le monde.

Franck Lirzin, ingénieur des mines et polytechnicien, est l’un des praticiens et penseurs de référence de l’adaptation climatique. Auteur de plusieurs ouvrages sur le climat, il pilote depuis dix ans des programmes de résilience et de transition.