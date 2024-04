« La croyance inconditionnelle que l’on est bon est dangereuse »

Au cœur d’un monde secoué par des actes de violence à une échelle massivement destructrice, la question de la nature humaine et de sa propension au mal se pose avec une acuité renouvelée. Alette Smeulers, professeure à l’université de Groningue, apporte un éclairage inédit sur cette interrogation dans son livre « Perpetrators of Mass Atrocities« . Avec trente ans de recherches à son actif, elle propose une typologie de quatorze profils d’auteurs de crimes de masse, défiant la perception commune et suggérant que, sous certaines conditions, presque tout un chacun pourrait basculer dans l’horreur. Entre les murs de sa demeure, parmi les livres relatant les tragédies de l’histoire humaine, Smeulers partage ses découvertes sur ce qui transforme l’ordinaire en monstrueux. Cet ouvrage ne se contente pas d’explorer les profondeurs sombres de l’âme humaine mais ouvre également un débat essentiel sur notre capacité collective à prévenir la répétition des atrocités passées.

Selon Alette Smeulers, professeur à l’université de Groningue, aux Pays-Bas, potentiellement tout le monde peut devenir un jour auteur de crimes de masse. Après trente ans de recherche, elle a mis au point une typologie dans laquelle elle distingue quatorze types différents d’auteurs de crimes de masse.

Alette Smeulers se tient près de la bibliothèque du salon où elle nous reçoit dans sa confortable maison de Groningue, une ville du nord des Pays-Bas. « Vous vous trouvez dans la section consacrée à l’Holocauste », explique la professeure de crimes internationaux à l’université de Groningue. Les étagères noires contiennent des centaines de livres sur les auteurs de crimes, les guerres et les conflits. Son nouveau livre, « Perpetrators of Mass Atrocities » [Auteurs de crimes de masse], est posé sur la table. C’est le résultat de trente années de recherche sur les auteurs d’actes de violence à grande échelle, tels que les criminels de guerre, les génocidaires et les terroristes. Elle boit son café dans une tasse sur laquelle sont imprimés les mots « Terribly and Terrifyingly Normal ? » [Terriblement et effroyablement normal] – le sous-titre de son livre et le nom du podcast qu’elle produit avec son fils.

Smeulers s’intéresse à la face sombre de l’humanité. Cela a commencé dans son enfance, raconte-t-elle, lorsqu’elle lisait des romans sur les résistants de la Seconde Guerre mondiale. « Mes héros d’enfance. » Qui l’ont inévitablement conduit à se poser une question : mais qui peut vouloir être un nazi ? En tant que criminologue spécialisée dans le droit pénal international, elle en est venue à s’intéresser à la manière dont les gens deviennent des criminels. Au fil de ses recherches, Smeulers a commencé à trouver des réponses embarrassantes qu’elle transmet lors de présentations publiques, de conférences à l’université et, désormais, dans son livre.

« C’est un processus »

« La plus grande erreur que nous puissions commettre est de penser qu’un agresseur est complètement différent de nous. Les recherches montrent que nous sommes tous potentiellement capables de commettre des atrocités. Si les circonstances s’y prêtent, nous pouvons devenir des auteurs d’atrocités. Non pas parce que nous sommes diaboliques, mais parce que nous sommes faibles », explique Smeulers. En lisant la littérature scientifique sur le sujet, en s’appuyant sur la psychologie, le droit, la sociologie, les sciences politiques, l’histoire et les biographies, elle a tenté de comprendre comment les gens pensent et agissent durant les régimes autoritaires et les guerres. « C’est un processus durant lequel nous suivons le courant. Nous n’osons pas dire non, parce que nous ne voulons pas être en dehors du groupe », Et petit à petit, les gens vont de plus en plus loin. « Ce sont de petits choix qui transforment les gens en auteurs d’actes criminels. Un processus graduel qui nous mène au mal », explique Smeulers.

Ces questions ont toujours été aiguës et présentes. « Mais aujourd’hui plus que jamais. Avec l’invasion russe de l’Ukraine. Et plus encore avec la guerre entre Israël et le Hamas », ajoute-t-elle. Actuellement, Smeulers étudie le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. « Ce n’est pas un compliment quand je lis la biographie de quelqu’un », sourit-elle. « Bien sûr, il a le droit de protéger son pays contre les groupes qui veulent détruire Israël. Mais il ne fait pas suffisamment la distinction entre les extrémistes et les Palestiniens ordinaires. »

Typologie

Smeulers regarde la grande feuille de papier qui se trouve devant elle et sur laquelle figure un aperçu des quatorze types d’auteurs qu’elle a catégorisés. « Il ne faut pas mettre tous les auteurs dans le même sac. Il y a d’énormes différences. De plus, tout le monde ne peut pas devenir chaque type d’auteur. »

Le « cerveau criminel ». Ces puissants dirigeants sont essentiels car ils dirigent la machine criminelle. Ils ont une volonté de fer, croient généralement en leur supériorité, se sentent au-dessus de la loi et sont impitoyables dans la conquête et le maintien du pouvoir. « Ils élaborent les politiques et donnent des ordres – parfois explicites, parfois plus implicites – aux autres pour qu’ils exécutent leurs ordres et commettent des crimes. » Ce sont les chefs d’État de régimes violents et répressifs tels qu’Adolf Hitler, Josef Staline, Mao Zedong, Pol Pot, Idi Amin et Saddam Hussein. Le « carriériste ». Il y a ensuite les auteurs de crimes où tout tourne autour de l’intérêt personnel. Les carriéristes ambitieux recherchent le statut, le pouvoir et l’argent. Ils sont stratégiques, cruels et opportunistes et sont proches des dirigeants. Il s’agit le plus souvent d’officiers supérieurs de l’armée et de fonctionnaires de la bureaucratie. Radovan Karadžić est l’un d’entre eux, selon Smeulers. Le « profiteur ». Les profiteurs poursuivent également leur intérêt personnel. Smeulers fait référence à quelqu’un comme Dick Cheney, ancien PDG de Halliburton, qui a bénéficié de la privatisation du secteur militaire des États-Unis. Lorsqu’il était vice-président du pays, il avait encore des intérêts financiers dans Halliburton, qui a été engagée pour des guerres comme celle d’Irak. « C’est peut-être avec ces personnes, qui utilisent la guerre pour acquérir richesse, prestige et pouvoir, que j’ai le plus de mal », déclare Smeulers. Le « guerrier dévoué ». Le guerrier dévoué s’abandonne complètement à un chef, un parti, une idée ou une idéologie. Il s’agit de citoyens ayant un sens aigu du devoir, qui respectent la loi et s’y conforment. Smeulers inclut Duch, qui dirigeait le centre de torture de Tuol Sleng au Cambodge, parmi ce type d’auteurs. Elle évoque aussi le responsable nazi Adolf Eichmann, qui a tout fait pour être « le meilleur garçon de la classe ». Eichmann dirigeait les transports de Juifs vers les camps de concentration. Son cas montre que les bureaucrates peuvent être des auteurs de crimes de masse, sans avoir torturé ou tué qui que ce soit. Le « suiveur ». Le groupe le plus important d’auteurs de crimes est constitué par les personnes qui obéissent ou qui suivent le mouvement parce qu’elles sont poussées par des dirigeants ou des personnes avec lesquelles elles sont proches. Smeulers donne l’exemple des réservistes du bataillon 101 de la police allemande qui ont reçu l’ordre d’exécuter des Juifs dans le village polonais de Jozefow pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la chute du régime nazi en Allemagne, « ces auteurs se considéraient comme un petit rouage dans une machine », explique Smeulers. Mais ce bataillon de police a assassiné 38 000 personnes et déporté 45 000 Juifs, ce qui le rend responsable de l’assassinat de 83 000 personnes.

D’autres types d’auteurs

Dans son livre, elle décrit neuf autres types d’auteurs, tels que le « fanatique », le « professionnel », le « vrai croyant », le « guerrier sacré », le « vengeur », le « criminel », le « prédateur », le « dérangé » et le « compromis ». Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les dérangés mentaux ne constituent qu’un petit groupe. Il est évident ce sont d’autres types d’auteurs qui, pour des motivations différentes, sont impliqués dans les pires atrocités. « C’est précisément parce que les auteurs sont si divers qu’ils forment ensemble une puissante machine de violence », explique Smeulers.

Presque tous les auteurs sont d’abord choqués lorsqu’ils torturent ou tuent quelqu’un pour la première fois, a-t-elle constaté. Puis ils surmontent ce sentiment d’horreur. Sachant que leurs actes vont à l’encontre des valeurs humaines, ils parviennent à dépasser ces sentiments contradictoires en justifiant leurs actes. « Nous l’expliquons en disant que nous ne pouvions pas faire autrement, ou que nous sommes bons et que nous luttons contre le mal. C’est un piège psychologique dans lequel nous nous empêtrons », selon Smeulers.

Garder l’esprit critique

Smeulers met en garde : « La conviction inconditionnelle que l’on est bon est dangereuse. Elle vous rend aveugle au mal que vous pouvez faire ». Les nazis pensaient qu’ils étaient bons, souligne-t-elle. « Ils étaient animés par l’idée d’un monde meilleur. À leurs yeux, c’était un monde sans juifs, sans homosexuels et sans handicapés. »

Cette connaissance des crimes internationaux et des différents types d’auteurs peut aider, dans les affaires judiciaires, à « déterminer de manière plus juste le degré de culpabilité des personnes impliquées ». Smeulers explique que sa typologie montre « comment les personnes les plus haut placées dans la chaîne de commandement créent un contexte politique, idéologique ou social qui peut être qualifié de situation génératrice d’atrocités, qui influence et oriente dans une large mesure le comportement des auteurs de rangs inférieurs ». Dans son livre, elle donne l’exemple de la façon dont Eichmann (un « guerrier dévoué ») a fait pression sur des nazis (des « suiveurs ») aux Pays-Bas qui, à leur tour, ont placé une femme juive – Ans van Dijk (une « compromise ») – devant un choix impossible qui l’a amenée à trahir de nombreux autres juifs. « La typologie permet de mieux appréhender le rôle des auteurs, leur influence sur les autres et leur degré de responsabilité, ce qui est important pour déterminer les sanctions à leur encontre », explique-t-elle.

Ces réflexions peuvent aussi aider à trouver les moyens de prévenir et de combattre cette violence. « Si nous nous concentrons vraiment sur les droits humains, le risque que nous devenions des auteurs de violence diminue », estime Smeulers. « Ce que nous devons faire personnellement, c’est une auto-réflexion critique et un examen permanent de nos pensées et de nos actions. Même si je suis consciente que c’est une tâche assez difficile. »

Tjitske Lingsma, Correspondante Justiceinfo.net de La Haye /Pays-Bas

©© L’original de cet article est paru dans Justiceinfo.net

Photo d’en-tête : Guerre en Ukraine. Des corps de civils retrouvés avec des « traces de torture » dans un village libéré. Selon le Parquet ukrainien, les victimes ont été tuées par les militaires russes pendant l’occupation du village, septembre 2022. Photo ©Sipa.