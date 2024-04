Vers où et comment bifurquer dans notre monde occidental en perdition

Dans un monde confronté à de multiples crises—écologiques, sociales et économiques—Jacques de Gerlache explore ici l’idée que les structures complexes, de la nature aux sociétés humaines, sont façonnées par les lois de la thermodynamique pour maximiser la dissipation de l’énergie sous forme d’entropie. Cette perspective propose que notre compréhension des phénomènes organisés pourrait profondément changer notre façon de gérer les ressources et de concevoir nos sociétés. A nous de réinventer des modèles économiques et sociaux, en mettant l’accent sur une économie qui valorise la production d’anti-entropie grâce, notamment, aux technologies numériques. Ce cadre innovant promeut une transformation radicale, visant à créer des localités soutenables et désirables qui seraient en mesure d’offrir des alternatives tangibles aux approches traditionnelles, dans l’espoir de mieux répondre aux défis contemporains.

Face aux menaces écologiques, philosophiques, sociales, économiques, politiques, c’est la capacité de conscience imaginative et donc de lucidité dont se prévaut notre espèce qui devrait nous permettre de les esquiver ou, à tout le moins, de les mitiger ! Ce sont notamment les métamorphoses attendues par Edgar Morin (1) et les recompositions telles décrites par Jean-François Kahn (2) qui seraient réellement à même de faire évoluer et recomposer les « règles du jeu » sociétal humain dans toutes ses dimensions. Reste à les identifier, les partager et les mettre en œuvre à la lumière de la compréhension enfin acquise des lois incontournables des organisations systémiques.

Parmi d’autres, un collectif a intégré une des avancées scientifiques essentielles du XXème siècle : celle qui rend compte de l’émergence de toute « structure complexe » comme répondant aux lois de la thermodynamique, une intégration opérationnelle qui sera détaillée plus loin (3). Cette avancée scientifique majeure est celle qui a mis en évidence que la « raison d’être » de l’émergence de toute structure organisée au sein d’un « système », qu’il soit physique, chimique, biologique ou sociétal, est la maximalisation de la dissipation de son énergie sous forme d’entropie. Ceci pour accélérer l’atteinte de son état ultime d’uniformité ou état de dés-ordre maximal, conformément aux principes et lois universelles de la thermodynamique.. Lois dont Einstein estimait qu’elles sont parmi celles qui ne seront sans doute jamais remises en cause…

Plus précisément, au sein d’un « univers » énergétiquement hétérogène, dit « loin de l’équilibre » (comme la planète Terre), certains états dits « organisés » de la matière peuvent émerger localement dès lors qu’ils contribuent à réduire cette résistance à l’atteinte de l’état d’équilibre. Ils se maintiennent et évoluent spontanément du fait même qu’ils maximalisent la vitesse de production d’entropie et donc la vitesse d’évolution vers l’équilibre du système au sein duquel ils émergent. Ces « états dissipatifs » réduisant la résistance à l’atteinte de l’homogénéité, qui pourraient être qualifiés de « supraconducteurs », déterminent de facto l’essence des structures complexes dites « dissipatives », et en particulier des états dits « vivants » de la matière (4,5).

Le paradoxe de tout système, du simple cyclone aux organisations « vivantes », socioéconomiques comprises, étant alors de constituer localement des états « néguentropiques » organisés localement en son sein mais favorisant la dissipation globale de l’entropie. Voilà l’essence même de cette découverte qui explique «pour(quoi) il y a des arbres » (ou des animaux et des hommes) : parce ce que sont des états de la matière qui «dissipent » la chaleur de l’eau et toute forme d’énergie et ainsi maximalisent la croissance de l’entropie de notre planète. Voir à ce sujet l’ouvrage très pédagogique de François Roddier : Thermodynamique de l’évolution – un essai de thermo-bio-sociologie (6,7).

Découverte dont les conséquences sont potentiellement d’une importance comparable à celle de la révolution copernicienne ou celle de l’évolution des espèces biologiques et qui devrait entraîner la recomposition profonde de la connaissance et de la compréhension de tous les phénomènes dits « organisés ». Des phénomènes les plus simples aux plus sophistiqués, ceux qui nous entourent et déterminent notre existence, collective autant qu’individuelle.

Quelle conséquence cela devrait-il avoir sur notre « vision du monde » et de ses réalités ?

La lucidité offerte par l’intégration de cette réalité thermodynamique, aussi fondamentale que la loi de la gravitation, ouvre de réelles possibilités de dépasser les limites de nos systèmes sociétaux, devenus de véritables cyclones mettant en péril précisément tout ce que la Nature et l’humanité ont « organisé ». Une combinaison synergique mais intrinsèquement paradoxale entre ordre et désordre, sans doute plus facilement intégrable par la vision taoïste du yin-yang…

Car que faisons-nous d’autre, au travers de l’obsession de toujours plus de croissance et de consommation de nos sociétés, sinon dissiper irréversiblement les énergies – en particulier non renouvelables – de notre petite planète ? Avec comme conséquence que, tout comme les cyclones disparaissent une fois l’énergie des océans dissipée, l’humanité disparaîtra une fois ses sources d’énergies épuisées.

Mais cette lucidité a bien du mal à être partagée et acceptée, et donc à émerger dans un monde de plus en plus enfermé dans de multiples « paradigmes »… Cet enfermement réfractaire à la lucidité contribue en effet à ce que la connai-science accumulée depuis un bon siècle sur la nature même des organisations vivantes, leur raison d’être et leur comportement, des plus simples aux plus compliquées, ne nous intéresse pas. Plus : beaucoup la ressentent comme une menace ! C’est toujours un long chemin que de faire évoluer les cadres de pensée et beaucoup d’hommes et de femmes qui en ont pavé les chemins l’ont payé de leur vie. Comme tout système totalitaire, le paradigme réduc-tueur et réductionniste se défend, ce qui influence même les pratiques scientifiques.

Et pourquoi accepterions-nous, du fait de ce manque ou refus de cette lucidité, de mourir «ignares» et impuissants ? Il y a eu, il y a et il y aura encore des tentatives d’y échapper, bien sûr. Voir est affaire de sens mais regarder relève de ce que Freud appelait le principe de réalité : cela dépend de la façon dont notre mental re-présente et intègre ce qu’il perçoit au travers de ses différents sens (8). La solution est donc d’abord bien dans nos têtes : accepter de comprendre et de prendre en compte ces éclairages complémentaires sur la réalité notre monde.

Face aux pseudo- «hommes (politiques) providentiels », dont les caricatures médiatiques stigmatisent l’impuissance et l’inanité, se matérialise une première coalescence de multiples mouvements associatifs autonomes démontrent que la quête d’alternatives grandit et se développe. Leurs principales caractéristiques sont de matérialiser ce refus de la situation existante résultant de cette vision réductrice et de systèmes de représentations confisqués par des « fédérations » politiques ou autres, mais aussi d’aspirer à « autre chose ».

Une opportunité d’émergence …

L’approche proposée par Bifurquer, un ouvrage collectivement rédigé par un ensemble de chercheurs issus de différentes disciplines (le collectif Internation 1), sous la direction du philosophe Bernard Stiegler, présente un intérêt tout particulier dans ce domaine.

Cet ouvrage analyse les effets toxiques de l’ère Anthropocène, « qui se caractérise aujourd’hui par un capitalisme planétarisé réduisant la pensée humaine au calcul et à la raison algorithmique », et propose un ensemble de pistes pour amorcer une bifurcation vers de nouveaux modèles économiques et technologiques porteurs d’avenir.

Le point de départ des thèses défendues dans ce livre consiste à soutenir que l’Anthropocène correspond à une augmentation massive des taux d’entropie, aux niveaux physique (changement climatique, dissipation de l’énergie et épuisement des ressources), biologique (destruction des écosystèmes et perte de biodiversité) mais aussi psycho-social (l’ère post-vérité et la data economy peuvent être comprises comme des facteurs d’augmentation de l’entropie informationnelle, à travers la destruction des différents types de savoirs).

Dans ce contexte, le collectif soutient qu’une nouvelle forme d’économie est requise, visant à valoriser la production d’anti-entropie à ces trois niveaux, en tirant parti des technologies numériques. Le livre vise à expliciter les hypothèses théoriques sous-jacentes à ces analyses et à fournir des méthodes permettant d’expérimenter de manière concrète et localisée les hypothèses ainsi présentées.

Comme l’exprime Anne Alombert (9), pour reconstituer des localités écologiques, économiques et politiques, mais aussi psychiques et sociales – c’est-à-dire, des lieux écologiquement soutenables, économiquement solvables, collectivement habitables et désirables – les auteurs proposent d’expérimenter une nouvelle forme d’économie, l’économie contributive, qui pourrait se décliner de manière toujours singulière sur différents territoires, selon les spécificités locales, mais qui se caractérise néanmoins par une fonction et par un objectif précis. Ceci en favorisant les activités de travail qui, au contraire des activités d’emploi, permettent la transmission et la transformation des savoirs ainsi que leur diversification : elles sont productrices d’anti-entropie. Un processus de trans-individuation international reposant sur l’ouverture des localités les unes aux autres et sur leur réticulation « comme alternative à la fois à la globalisation et aux différents types de localismes fermés que cette dernière ne cesse d’engendrer, à mesure que les technologies de calcul et la « gouvernementalité algorithmique » (10) s’imposent, en dépossédant les populations de leurs milieux de vie, de leurs savoirs singuliers et de leurs manières d’habiter. »

Ceci dans un contexte où les avertissements du GIEC se font de plus en plus alarmants, où les appels pour un « monde d’après » se font de plus en plus pressants, mais où les véritables transformations demeurent exceptionnelles, une telle bifurcation semble effectivement nécessaire. « Puissent les concepts et les thèses développés dans ce livre participer à sa réalisation, en différant la « tendance suicidaire des civilisations » comme l’exprimait Bernard Stiegler dans l’un des derniers textes qu’il rédigea avant de se donner la mort (11) car atteint d’un mal qui l’avait beaucoup fait souffrir.

Puissions-nous en retenir et en appliquer certaines leçons (12) …

Jacques de Gerlache, Eco-toxicologue, professeur à l’institut Paul-Lambin à Bruxelles. Conseiller scientifique auprès du Conseil fédéral belge du développement durable.

Manager du site www.greenfacts.org

Photo d’en-tête : Œuvre de Richard Serra : »La Matière du temps » au musée Guggenheim de Bilbao depuis 2005