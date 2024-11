Écrire l’avenir : des contes pour imaginer un monde décarboné et désirable

Entre récits post-apocalyptiques et sombres prédictions, il est parfois difficile d’imaginer un avenir écologique qui donne envie de se retrousser les manches. Et si l’on changeait de perspective ? EDF Discovery, en collaboration avec des experts de l’ADEME et d’autres institutions, a décidé de sortir du cadre en écrivant des contes futuristes positifs sur la transition écologique. Le résultat : des histoires ancrées dans la réalité, mais teintées d’optimisme, où efforts et imagination s’entrelacent pour dessiner un futur décarboné, juste et désirable. Une démarche inédite, où scientifiques et philosophes deviennent conteurs, pour inspirer l’action collective.

La neutralité carbone à l’horizon 2050 appartient désormais au langage commun. Si sa définition est à peu près partagée, le chemin pour l’atteindre reste encore flou, voire totalement inconnu, pour la plupart des décideurs et des citoyens. Aussi, Discovery, l’équipe chargée de l’exploration et de la R&D chez EDF, a demandé à une quinzaine d’experts, dont deux de l’ADEME, d’écrire ensemble des contes futuristes et positifs sur la transition écologique. Le résultat ? Quatre nouvelles littéraires, montrant qu’il est encore possible d’arriver à une société décarbonée, juste et désirable en 2050. Et une conviction : recourir à l’imaginaire est un bon point de départ pour une concertation.

Face aux urgences

En ligne avec ses engagements internationaux de l’Accord de Paris (2015) et dans l’objectif collectif de stabiliser le climat sous le seuil des + 2 °C, la France a construit deux premières Stratégies Nationales Bas-Carbone (SNBC). Elles ont permis de fixer les grands objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et les budgets carbone qu’elle doit respecter pour les années à venir. La trajectoire de réduction des émissions et des absorptions des GES doit permettre d’atteindre un objectif de « neutralité carbone » d’ici à 2050, soit un équilibre entre les flux annuels d’émissions et les flux absorbés (selon la loi Énergie-Climat de 2019).

Ceci implique, dès les prochaines années, d’indispensables transformations, rapides, profondes et systémiques, pour diminuer considérablement nos impacts néfastes sur le climat et les écosystèmes, pour lutter contre les pollutions. Ces transformations supposent une mobilisation sans précédent de tous les acteurs de la société, d’importantes innovations techniques, institutionnelles et sociales, ainsi qu’une évolution profonde des modes de vie individuels et collectifs, des modes de production et de consommation, de l’aménagement du territoire.

En plus de la question climatique et de l’urgence à laquelle nous faisons face, d’autres enjeux sociaux et environnementaux sont plus pressants que jamais : la qualité et la disponibilité de la ressource en eau (enjeu premier de nos sociétés), la destruction et la perte de qualité des sols, l’érosion de la biodiversité, l’impact sur les ressources (matières, biomasse notamment) ou encore l’équité et la justice sociale…,

Alors, comment faciliter le passage à l’action ?

L’avenir n’a pas forcément à être dystopique

À force d’être nourris de fictions post-apocalyptiques, dont les héros n’ont d’autre objectif que de survivre à l’effondrement climatique, on peut être tenté de baisser les bras. Pourtant, les jeux ne sont pas faits, il est encore possible d’agir ! « D’autres trajectoires sont possibles, assure Valérie Martin, cheffe du service Mobilisation citoyenne et médias à l’ADEME, et nous avons besoin de contre-récits pour le rappeler. Une vision désirable du futur, qui n’occulte pas les difficultés, mais laisse entrevoir des solutions, donne davantage envie aux gens de se mettre en mouvement. C’est pourquoi j’ai été ravie de participer au projet d’EDF Discovery. »

Début 2023, cette équipe d’animation de l’innovation de la R&D d’EDF a réuni des ingénieurs, sociologues et philosophes spécialistes de la transition écologique, mais issus d’organismes divers : ADEME, CEREMA, CEA, SATT Toulouse Tech Transfer, École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg et Ateliers 2 tonnes. Elle les a mis au défi d’écrire des récits futuristes et positifs sur la transition écologique, en suivant la structure classique d’un conte : des héros chargés d’une mission impossible, des obstacles, la tentation d’abandonner et, grâce à des alliés solides, un dénouement positif. Le résultat a été mis en ligne. Son titre : « Imaginer en commun un avenir positif – Quatre aventures vers un monde juste et neutre en carbone ».

Voir le positif au-delà des sacrifices

Le premier récit met en scène une famille qui se bat à l’échelle politique, sur plusieurs générations, pour un monde décarboné, mais pas totalitaire. Le second accompagne le fils héritier d’une industrie agro-alimentaire qui, en transformant les activités de son entreprise, réussit à lui éviter la banqueroute tout en étant en phase avec les objectifs de neutralité carbone. La troisième suit une jardinière de la Villa Médicis, qui lutte pour en adapter le parc au changement climatique. Dans la quatrième histoire, deux enfants et un grand-père se mobilisent pour sauver un square, unique lieu de vie et de verdure de leur quartier. Tous accompagnent à leur échelle la même dynamique, celle de la transition.

Il existait déjà des initiatives visant à faire émerger de nouveaux récits écologiques. Mais c’est la première fois qu’on demande à des profils scientifiques, et non à des scénaristes ou à des citoyens, de prendre la plume. Cela apporte du réalisme. Dans leurs contes, pas de magie ni de miracle technologique. Des efforts seront bien nécessaires. Mais, alors que beaucoup sont effrayés par ce qu’ils vont devoir sacrifier, ces histoires aident à entrevoir ce que les changements demandés peuvent apporter de positif, au niveau collectif comme individuel.

La suite dépend de chacun de nous !

L’objectif de ces récits, qui ne sont ni exhaustifs ni parfaits, était avant tout de contribuer à donner envie de se mobiliser plus vite face aux défis de notre temps. Ils s’attachent notamment à identifier ce que les changements peuvent apporter de positif. L’idée était aussi d’inciter des acteurs très différents, qui ne pensent pas pareil, à construire ensemble des imaginaires communs.

Gilles Rougon, catalysateur d’innovation chez EDF R&D, à l’initiative du projet »

Une méthode de concertation inspirante

« Bien que nous devions être dans la fiction, il nous a fallu plus d’un an pour produire un objet cohérent, dont nous pouvions tous être fiers, reconnaît Valérie Martin. Sans ce temps long, nous n’aurions pas réussi à dépasser nos blocages. Nous venions tous d’horizons différents, avec des expériences très variées. Nous avons donc dû apprendre à nous connaître et à nous écouter, avant d’accepter de lâcher prise, de sortir de nos postures, de dépasser nos certitudes et de revoir certains de nos objectifs. »

La démarche a permis de tester une nouvelle méthode de travail collaboratif et décloisonné. Tous les experts invités à y participer ont été séduits. C’est le cas de Jean-Louis Bergey, coordinateur de la prospective à l’ADEME. Après avoir piloté la fin de l’étude prospective Transition(s) 2050, publiée fin 2021, il prépare la suite. Et il compte bien s’inspirer de cette méthode : « Pour le prochain exercice, plutôt que de faire travailler chaque équipe de l’ADEME sur le futur de sa thématique, nous allons sans doute leur demander d’imaginer ensemble les parcours de quelques personæ, envisage-t-il. Cela devrait apporter de la densité et de l’émotion aux scénarios, mais aussi faire naître des problématiques insoupçonnées. »

« Imaginer en commun un avenir positif »

« Imaginer en commun un avenir positif » cherche à dépeindre avec réalisme des récits futuristes porteurs d’espoir. Ces quatre aventures se projettent jusqu’en 2050 pour repenser nos relations humaines et notre rapport au monde du vivant vers un monde plus juste et neutre en carbone.

Tous ces personnages sont au cœur de quêtes, petites ou grandes, déclenchées par des épreuves climatiques, économiques ou politiques. Une invitation au voyage vers des trajectoires de vies inspirantes au prix d’efforts et de sacrifices.

Ces récits sont le fruit d’une démarche collaborative initiée en septembre 2022 par Discovery, l’équipe d’animation de l’innovation de la R&D d’EDF avec plusieurs organismes, l’ADEME, le CEREMA, le CEA, la SATT Toulouse Tech Transfer, l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg et un animateur des Ateliers 2 tonnes. Un exercice expérimental d’écriture collaborative pour dépasser la facilité de l’inaction et s’engager collectivement pour faire émerger des sociétés neutres en carbone à l’horizon 2050.

« Place de la liberté – Chapitre 1 – Le cheminement de Françoise », de Frédéric Descombes, Stéphane Dupré la Tour, et Valérie Martin

La génération 1970s : « Ma mère Françoise est née au moment du choc pétrolier de 1973. Par une sorte d’ironie de l’Histoire, après ses études à l’École Supérieure des Ressources Minérales et Environnementales, elle est rentrée chez France Pétrole. Peut-être parce qu’elle avait été inconsciemment marquée dans son enfance par cette crise. C’était une ingénieure appliquée et appréciée. »

Pour

