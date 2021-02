Suivons les Indiens, ne confinons plus l’avenir !

Alors que le débat sur un nouveau confinement fait rage, nous percevons mieux aujourd’hui la dramatique incidence sur les plus jeunes de la privation de liberté qui pèse sur eux depuis un an. Leur génération est sacrifiée pour protéger leurs aînés alors qu’ils représentent l’avenir, donc les valeurs pour lesquelles les plus âgés dans toutes les sociétés de tous les temps étaient jusqu’ici prêts à tous les sacrifices, à commencer par celui de leur vie. Serons-nous les premiers à faire passer nos enfants après notre espérance de vie ? Que penser d’un tel choix au prix de la honte ?

Les jeunes ne risquent rien du Covid

Chaque année en France, environ 3500 décès sont à déplorer chez les moins de 15 ans, et 15000 décès entre 15 et 44 ans ; or, au 28 janvier 2021, seuls 3 décès pour lesquels le Covid-19 est mentionné parmi les causes de la mort ont été observés chez les moins de 15 ans (tous trois liés à une comorbidité majeure (1)), tandis que sur les 191 décès associés au Covid survenus entre 15 et 44 ans, au moins 128 étaient liés à une comorbidité majeure. Si la mort d’une personne jeune est toujours un drame, doit-on enfermer les 36 millions de Français âgés de moins de 45 ans pour prévenir tout facteur de décès possible ? En 2019, 549 jeunes de 18 à 24 ans sont morts par accidentalité routière, soit au moins 20 fois plus que par le Covid-19 en 2020. Notre société est-elle devenue semblable à cette mère de l’Arrache-Cœur (2) qui encageait ses enfants pour les protéger (3) ?

Les jeunes risquent tout du confinement

Les jeunes subissent les effets physiques délétères du confinement, même si la plupart ne se révèleront que plus tard — relativement au surpoids, au déficit d’activité musculo-squelettique, aux addictions inévitables, à la carence de stimulation immunitaire, etc. Beaucoup, ne pouvant trouver un travail ou un « job » d’étudiant, sont condamnés à la misère, avec son terrible impact sur la santé ; certains souffrent de la faim, toxique à court terme sur le cerveau. Quant aux effets psychiques, ils sont si graves — troubles anxio-dépressifs pout un tiers d’entre eux, doublement des crises suicidaires chez les adolescents…— que l’alarme retentit partout.

Au-delà de la santé, que dire de la suspension de tous les projets artistiques ou sportifs, essentiels à l’épanouissement créatif ? De l’assuétude aux écrans au détriment de la culture, à l’âge de l’expansion sur les mondes possibles ? De l’interdiction de facto des échanges entre pairs, pourtant cruciaux pour la maturation sociale ? De l’impossibilité des rencontres amoureuses, aussi vitales soient-elle ? De l’effondrement des valeurs de liberté au cœur de la confiance dans la démocratie ? Reconnaissons-le, l’ombre portée du confinement s’étend de façon sinistre sur ceux qui incarnent notre avenir.

L’immunisation des jeunes bénéficie à tous

Depuis un an, nos jeunes sont stigmatisés comme irresponsables et dangers potentiels pour leurs aînés. En réalité, nos jeunes ont accepté de façon remarquable ce confinement à leur détriment. Aujourd’hui, il est confirmé que l’on ne peut éradiquer une telle épidémie dans un pays démocratique ; or plus une population est immunisée, plus elle est protégée. L’immunisation naturelle des plus jeunes est donc le plus court chemin vers une protection durable des plus âgés, sans le long délai nécessaire à leur couverture vaccinale, avec les rebonds mortifères qu’un tel délai entraîne (4). Nous ne devons pas avoir peur de l’immunisation naturelle des plus jeunes : celle-ci est notre meilleure chance de sortir rapidement du cauchemar, tout en préservant notre capital immunitaire, décisif pour affronter les épidémies à venir (il n’y a pas que le Covid-19 (5)).

Une confirmation éclatante et capitale du bénéfice de l’immunisation des plus jeunes est venue ces jours-ci de la plus grande démocratie du monde : l’Inde, grâce à sa population jeune, semble avoir atteint l’immunité collective (6), ceci sans hécatombe (155 000 morts attribués au Covid-19, soit 2 fois plus de décès qu’en France pour une population 20 fois plus grande).

En effet, après un confinement de mars à juin, ruineux pour l’économie indienne (et donc pour la santé des Indiens), les restrictions avaient été progressivement levées, — les mesures-barrière restant toutefois en vigueur —, ce qui a permis l’immunisation de la population : « le printemps revient en Inde et un soupçon de légèreté flotte dans l’air… » (7).

Craint-on l’irresponsabilité des jeunes Français ?

Doit-on les présumer incapables de ne pas risquer de contaminer une personne vulnérable ? Refusons cette image négative de notre jeunesse, osons lui donner notre confiance, confirmons-là dans la solidarité entre générations que tous ont toujours assumée. Laissons même nos jeunes se réunir comme il sied à leur âge, mettons plutôt l’accent sur le respect des mesures de prévention à l’efficacité prouvée pour protéger leurs aînés. Le désir le plus cher de ceux-ci n’est-il pas la joie des plus jeunes ? Pas une seule personne âgée ne souhaite prolonger sa vie au prix de l’enfermement de ceux dont le bonheur donne encore sens à son existence. Au lieu de condamner les jeunes à la misère assistée, pourquoi ne pas s’appuyer sur eux, une fois immunisés, pour soutenir les anciens qui meurent de solitude ? Parions sur leur générosité au lieu de les enfermer !

Le Président Macron a 43 ans ; pour l’avoir vécu dans son corps, il sait qu’à son âge on ne risque rien du Covid ; il a osé suivre son intuition, résister aux experts officiels, retarder un troisième confinement. Mais aujourd’hui il s’agit de faire face à l’Histoire ! Qu’il n’en doute pas, la majorité de la population le soutiendra s’il s’oppose au confinement des plus jeunes, consciente des tragédies dont cela serait porteur pour le futur. Ayons l’audace d’exempter désormais les moins de 45 ans de tout confinement, et même de tout couvre-feu, ayons l’audace de ressouder notre pays autour d’un idéal partagé de solidarité, ayons l’audace de faire confiance à notre avenir !

Arnaud Plagnol, Psychiatre, professeur de psychologie à l’Université Paris 8, docteur en sciences cognitives et en philosophie. Il a notamment coordonné l’ouvrage « Nouveaux modèles de soins » aux éditions Doin (2018) et contribué à introduire en France la clinique fondée sur les valeurs.

Photo d’en-tête © Philippe Enquin – Photographie de son dernier ouvrage « De mon balcon« , paru en 2020.

(1) Santé Publique France

(2) Boris Vian, 1953

(3) « Mais il y a risque de Covid long ! » L’invocation actuelle du Covid-long pour continuer à enfermer les plus jeunes rappelle le syndrome de Kawasaki brandi lors du retour des enfants à l’école après deux mois de confinement au printemps 2002. Le Covid long est là aussi une maladie bien réelle, liée probablement à des effets inflammatoires chroniques assez fréquents en cas de stress/confinement persistant (source complètement occultée de formes sévères). Rare chez les sujets jeunes, cette maladie est à reconnaître et soigner, mais sa prévention passe par un discours de vérité.

(4) La vaccination de toute la population dans les pays riches au détriment des personnes vulnérables dans les pays moins favorisés serait d’ailleurs un désastre moral d’ores et déjà dénoncé par l’OMS. La France s’honorerait à résister à cette foire d’empoigne pour s’arracher le vaccin à prix d’or, au profit d’un tempo raisonnable pour une vaccination efficace et sans danger des seules personnes vulnérables. Ne gravons pas une telle tâche morale au front de nos jeunes générations !

(5) En témoigne déjà la sélection par confinement de variants plus contagieux avec le risque bien réel de mutations échappant à l’immunité naturelle ou vaccinale : où nous développons des stratégies intelligentes de protection s’appuyant sur les ressources de la nature, où nous nous masquons jusqu’à notre involution finale.

(6) Libération, 1er février 2021

(7) Le Monde, 4 février 2021