Comment l’agriculture peut réduire les émissions de carbone

Le système alimentaire est l’une des plus importantes sources d’émissions de gaz à effet de serre en France (20%) mais aussi de la planète. La réduction des émissions dans ce secteur est donc une priorité pour les décideurs politiques du monde entier. Les chercheurs de l’IIASA ont exploré le potentiel de la séquestration du carbone dans les terres agricoles pour lutter contre le changement climatique, offrant ainsi un aperçu des effets économiques ainsi que de son potentiel d’atténuation du changement climatique.

La séquestration du carbone sur les terres agricoles désigne le processus de capture et de stockage du dioxyde de carbone (CO2) de l’atmosphère dans le sol et les plantes des exploitations agricoles. Selon les auteurs d’une nouvelle étude de l’IIASA (1) qui vient d’être publiée dans Nature Food , ces pratiques ont un grand potentiel pour réduire le réchauffement climatique tout en réduisant les coûts d’atténuation à l’échelle de l’économie.

« Nous avons entrepris d’évaluer de nouvelles options de séquestration du carbone sur les terres agricoles et leur dynamique dans un modèle économique. Jusqu’à présent, ces options n’ont été évaluées que dans le cadre d’études d’ingénierie ascendantes et n’ont donc pas été prises en compte dans les trajectoires de stabilisation du climat basées sur le modèle d’évaluation intégrée qui sous-tendent les chapitres prospectifs des rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) », explique l’auteur principal Stefan Frank, chercheur principal au sein du groupe de recherche intégré sur l’avenir de la biosphère du programme sur la biodiversité et les ressources naturelles de l’IIASA. « Étant donné les liens entre les options d’atténuation, les secteurs économiques et les régions du monde, les évaluations économiques intégrées comme la nôtre peuvent fournir des informations précieuses sur les effets systémiques de ces options. »

Pour aider à absorber le dioxyde de carbone de l’air et le stocker dans le sol ou dans les plantes de leurs exploitations, les agriculteurs peuvent, par exemple, utiliser des techniques comme la plantation de cultures de couverture, l’utilisation de biochar (un type de charbon de bois fabriqué à partir de déchets organiques) ou la pratique de l’agroforesterie (plantation d’arbres à côté des cultures ou des pâturages), transformant ainsi leurs terres agricoles en puits de carbone.

Mais pourquoi est-ce important ? Les résultats de l’étude indiquent que d’ici 2050, ces pratiques agricoles pourraient réduire autant les émissions de gaz à effet de serre que la plantation de nouvelles forêts, en particulier dans des régions comme l’Afrique subsaharienne et l’Amérique du Sud. La séquestration du carbone sur les terres agricoles est non seulement importante pour les efforts d’atténuation du changement climatique, mais peut également améliorer la productivité agricole et la résilience au changement climatique, et pourrait aider les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de l’utilisation des terres à atteindre la neutralité carbone à l’échelle mondiale d’ici 2050, à un coût compris entre 80 et 120 dollars par tonne d’équivalent CO2 .

« Ces efforts permettraient non seulement de réduire les coûts globaux de réduction des émissions à l’échelle de l’économie par rapport à un scénario de 1,5°C sans pratiques de séquestration du carbone agricole, mais aussi de réduire les pertes de production économique mondiale de 0,6 % d’ici le milieu du siècle dans le cadre d’un scénario de stabilisation du climat visant à limiter le réchauffement à 1,5°C », note le co-auteur de l’étude, Andrey Lessa. Derci Augustynczik, chercheur associé au même programme à l’IIASA, estime que « les agriculteurs pourraient tirer des revenus substantiels de ces activités – jusqu’à 235 milliards de dollars d’ici 2050 – s’ils reçoivent des incitations financières pour chaque tonne supplémentaire de CO2 stockée dans les sols et la biomasse, à un prix des gaz à effet de serre prévu de 160 dollars par tonne d’équivalent CO2 en 2050. »

Les auteurs soulignent que la mise en œuvre de ces changements nécessitera des institutions fortes et un suivi des systèmes à l’échelle mondiale pour garantir que les agriculteurs adoptent correctement ces pratiques et soient rémunérés équitablement pour leurs efforts.

« Malgré un potentiel d’atténuation important à un coût relativement faible, les potentiels de séquestration du carbone agricole se situent principalement dans les pays du Sud, ce qui justifie la prudence car il existe plusieurs obstacles structurels, institutionnels ou sociaux. Pour libérer ces potentiels et contribuer de manière significative aux efforts ambitieux de stabilisation du climat, des institutions et des systèmes de surveillance hautement efficaces doivent être déployés à court terme et les incitations politiques nécessaires doivent être mises en place rapidement », conclut Stefan Frank.

Référence :

Frank, S., Lessa Derci Augustynczik, A., Havlík, P., Boere, E., Ermolieva, T., Fricko, O., Di Fulvio, F., Gusti, M., Krisztin, T., Lauri, P., Palazzo, A., Wögerer, M. (2024). L’amélioration des puits de carbone agricoles offre des avantages aux agriculteurs et au climat. Nature Food DOI.

(1) L’Institut international d’analyse des systèmes appliqués (IIASA) est un institut scientifique international qui mène des recherches sur les questions cruciales des changements environnementaux, économiques, technologiques et sociaux auxquels nous sommes confrontés au XXIe siècle. Leurs résultats offrent des options précieuses aux décideurs politiques pour façonner l’avenir de notre monde en mutation. L’IIASA est indépendant et financé par des organismes de financement de la recherche prestigieux en Afrique, dans les Amériques, en Asie et en Europe. www.iiasa.ac.at