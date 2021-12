Comment les grands groupes pétroliers manipulent le système pour continuer à gagner

Malgré d’innombrables enquêtes, poursuites judiciaires, humiliations sociales et réglementations datant de plusieurs décennies, l’industrie pétrolière et gazière reste redoutable. Après tout, elle a réussi à faire passer la consommation de ses produits pour une nécessité humaine. Elle a semé la confusion dans l’esprit du public au sujet de la science du climat, s’est acquis la gratitude éternelle des grands partis politiques et a déjoué à plusieurs reprises les efforts de réglementation. Et elle a fait tout cela en partie en pensant à l’avenir et en agissant sans pitié. Pendant que le reste d’entre nous jouait aux dames, ses dirigeants jouaient aux échecs en trois dimensions.

Faites ce bref tour d’horizon de l’histoire de l’industrie, puis demandez-vous : Est-il possible de douter que ces entreprises complotent aujourd’hui pour continuer à engranger des bénéfices, alors même que les méga-ouragans et les incendies de forêt géants crient les dangers de l’urgence climatique ?

Le mythe de John D. Rockefeller

Ida Tarbell est l’une des journalistes d’investigation les plus célèbres de l’histoire américaine. Bien avant que Bob Woodward et Carl Bernstein ne révèlent le scandale du Watergate, les reportages d’Ida Tarbell ont permis de démanteler le monopole de la Standard Oil. Dans 19 articles qui sont devenus un livre très lu, History of the Standard Oil Company, publié en 1904, elle a exposé les pratiques peu recommandables de cette société. En 1911, les régulateurs fédéraux ont utilisé les conclusions de Tarbell pour diviser la Standard Oil en 33 sociétés beaucoup plus petites.

David avait terrassé Goliath. Le gouvernement américain avait établi une norme de suppression des monopoles pour les générations futures. John D. Rockefeller, le propriétaire de Standard Oil, a perdu. Les gentils ont gagné, du moins c’est ce qu’il semblait.

En fait, Rockefeller a vu ce qui allait se passer et a fini par profiter – massivement – de l’éclatement de sa société. Rockefeller s’est assuré de conserver des participations importantes dans chacun des 33 produits de Standard Oil et de les positionner dans différentes régions des États-Unis où ils ne seraient pas en concurrence les uns avec les autres. Collectivement, les 33 rejetons ont fini par rendre Rockefeller très, très riche. En effet, c’est l’éclatement de la Standard Oil qui a triplé sa fortune et en a fait l’homme le plus riche du monde. En 1916, cinq ans après le démantèlement de la Standard Oil, Rockefeller est devenu le premier milliardaire du monde.

Dites que ce n’est pas vrai, Dr. Seuss !

L’un des descendants de la Standard Oil était Esso (S-O, en phonétique), qui a ensuite lancé l’une des campagnes publicitaires les plus réussies de l’histoire. Pour ce faire, elle s’est appuyée sur les talents d’un jeune dessinateur que des millions de personnes adoreront plus tard sous son nom de plume, Dr Seuss. Des décennies avant d’écrire la parabole pro-environnementale The Lorax, Theodore Geisel a aidé Esso à commercialiser « Flit » (Fly-Tox), un vaporisateur domestique qui tuait les moustiques. Ce qu’on ne disait pas aux Américains, c’est que le pesticide DDT représentait 5 % de chaque jet de Flit.

Lorsqu’Esso a mis des ressources créatives considérables derrière la campagne Flit, elle se projetait dans l’avenir, à une époque où elle pourrait également commercialiser avec succès des produits à base de pétrole. La campagne a duré 17 ans dans les années 1940 et 1950, ce qui était à l’époque une durée inouïe pour une campagne publicitaire. Elle a appris à Esso et à d’autres sociétés de la Standard Oil à vendre des produits dérivés (comme le plastique et les pesticides) qui ont fait de la société et de la marque un nom familier dans l’esprit du public.

À l’époque, le public (et même de nombreux scientifiques) ne se rendait pas compte de la nature mortelle du DDT. Il a fallu attendre la publication en 1962 du livre de Rachel Carson, Silent Spring. Mais il était difficile d’accepter que le DDT était mortel, en partie grâce au génie de Geisel, dont les personnages farfelus – ressemblant étrangement aux personnages qui peupleront plus tard les livres du Dr Seuss – vantaient avec énergie les prétendus avantages du Flit.

Geisel dira plus tard que cette expérience « m’a appris à être concis et à marier les images et les mots ». La campagne publicitaire de Flit était un marketing incroyablement intelligent et malin. Elle a appris à l’industrie comment vendre un produit dangereux et inutile comme s’il s’agissait de quelque chose d’utile et même d’amusant. Des années plus tard, ExxonMobil a porté cette intelligence à de nouveaux sommets dans ses publireportages. Il ne s’agissait pas de personnages intelligents. Mais ils étaient terriblement malins, contenant peu, voire pas du tout, de mensonges purs et simples, mais un grand nombre de demi-vérités et de déformations.

Ils étaient suffisamment habiles pour convaincre le New York Times de les publier sans les étiqueter comme les publicités qu’ils étaient en fait. Leurs « publireportages » sur le climat sont apparus dans la page d’opinion du New York Times et ont fait partie de ce que les spécialistes ont appelé « la plus longue utilisation régulière (hebdomadaire) des médias pour influencer l’opinion publique ».

Contrôler la science du climat

Les grandes compagnies pétrolières ont également vu venir le changement climatique. Comme l’ont montré de nombreux reportages d’investigation et des études universitaires, les scientifiques de l’entreprise disaient à leurs dirigeants, dans les années 1970, que la consommation de pétrole et d’autres combustibles fossiles entraînerait une surchauffe de la planète. (D’autres scientifiques le disaient depuis les années 1960.) Les entreprises ont répondu en mentant sur le danger de leurs produits, en émoussant la sensibilisation du public et en faisant pression sur les gouvernements pour qu’ils n’agissent pas. Le résultat est l’urgence climatique d’aujourd’hui.

On sait moins que les compagnies pétrolières et gazières ne se sont pas contentées de mentir sur leurs propres recherches. Elles ont également monté une campagne furtive pour surveiller et influencer ce que le reste de la communauté scientifique apprenait et disait sur le changement climatique.

Les entreprises ont intégré des scientifiques dans les universités et se sont assurées qu’ils étaient présents aux conférences importantes. Elles les ont nommés pour contribuer au Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organe des Nations unies dont les évaluations, à partir de 1990, ont défini ce que la presse, le public et les responsables politiques pensaient être la vérité en matière de climatologie. Bien que les rapports du GIEC, qui reposent sur une science consensuelle, soient solides, la participation scientifique de Big Oil leur a permis d’avoir une vision d’initié de la voie à suivre. Plus inquiétant encore, ils ont introduit l’art de remettre en question la science consensuelle dans des forums où chaque mot est analysé.

La présence étendue de l’industrie sur le terrain lui a également donné un accès précoce à la recherche de pointe qu’elle a utilisée à son avantage. Exxon, par exemple, a conçu des plates-formes pétrolières pour s’adapter à une élévation plus rapide du niveau de la mer, alors même que l’entreprise niait publiquement l’existence du changement climatique.

L’industrie a utilisé une stratégie inaugurée par les fabricants de tabac, mais avec une petite nuance. À partir des années 1950, l’industrie du tabac a cultivé un réseau sotto voce de scientifiques dans de nombreuses universités et écoles de médecine américaines, dont elle finançait les travaux. Certains de ces scientifiques étaient activement engagés dans des recherches visant à discréditer l’idée que le tabagisme était un risque pour la santé, mais la plupart de ces recherches étaient plus subtiles ; l’industrie soutenait des recherches sur les causes de cancer et de maladies cardiaques autres que le tabac, comme le radon, l’amiante et l’alimentation. Il s’agissait d’une forme de diversion, destinée à détourner notre attention des méfaits du tabac pour la porter sur d’autres choses. Ce stratagème a fonctionné pendant un certain temps, mais lorsqu’il a été mis au jour dans les années 1990, en partie grâce à des poursuites judiciaires, la mauvaise publicité l’a largement tué. Quel scientifique qui se respecte accepterait l’argent de l’industrie du tabac après cela ?

L’industrie pétrolière et gazière a tiré les leçons de cette erreur et a décidé qu’au lieu de travailler subrepticement, elle travaillerait au grand jour. Et plutôt que de travailler principalement avec des scientifiques individuels dont le travail pourrait être utile, elle chercherait à influencer la direction de la communauté scientifique dans son ensemble. Les scientifiques internes de l’industrie ont continué à faire des recherches et à publier des articles évalués par des pairs, mais l’industrie a également financé ouvertement des collaborations universitaires et d’autres chercheurs. De la fin des années 1970 aux années 1980, Exxon était connue à la fois comme un pionnier de la recherche sur le climat et comme un généreux mécène de la science universitaire, soutenant la recherche et les bourses des étudiants dans de nombreuses grandes universités. Ses scientifiques ont également travaillé aux côtés de collègues chevronnés de la NASA, du ministère de l’énergie et d’autres institutions clés, et ont financé des petits-déjeuners, des déjeuners et d’autres activités lors de réunions scientifiques. Ces efforts ont eu pour effet net de créer de la bonne volonté et des liens de loyauté. Cela a été efficace.

Les scientifiques de l’industrie ont peut-être agi de bonne foi, mais leur travail a contribué à retarder la reconnaissance publique du consensus scientifique selon lequel le changement climatique est sans équivoque causé par l’homme, se produit maintenant et est très dangereux.

Ne l’appelez pas méthane, c’est du gaz « naturel »

Le méthane est un gaz à effet de serre encore plus puissant que le dioxyde de carbone, et pourtant il a reçu beaucoup moins d’attention. L’une des raisons en est que l’industrie pétrolière et gazière a positionné le méthane – que les experts en marketing ont habilement appelé « gaz naturel » – comme l’avenir de l’économie énergétique. L’industrie présente le méthane comme un carburant « propre » nécessaire pour assurer la transition entre l’économie du carbone d’aujourd’hui et l’ère des énergies renouvelables de demain. Certains vont plus loin et considèrent le gaz comme un élément permanent du paysage énergétique : le plan de BP prévoit des énergies renouvelables et du gaz dans un avenir prévisible, et la société et d’autres grandes compagnies pétrolières parlent souvent de « faible émission de carbone » au lieu de « sans carbone ».

Sauf que le méthane n’est pas propre. Il est environ 80 fois plus puissant pour piéger la chaleur dans l’atmosphère que le dioxyde de carbone.

Il y a encore dix ans, de nombreux scientifiques et environnementalistes considéraient le « gaz naturel » comme un héros du climat. Les publicitaires de l’industrie pétrolière et gazière ont encouragé ce point de vue en décrivant le gaz comme un tueur de charbon. L’American Petroleum Institute a payé des millions pour diffuser sa toute première publicité pour le Super Bowl en 2017, présentant le gaz comme un moteur d’innovation qui alimente le mode de vie américain.

Entre 2008 et 2019, l’API a dépensé plus de 750 millions de dollars en relations publiques, publicité et communication (pour les intérêts pétroliers et gaziers), selon une analyse du Climate Investigations Center. Aujourd’hui, la plupart des Américains considèrent le gaz comme propre, même si la science montre que nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs climatiques sans nous en éloigner rapidement. En résumé, nous ne pouvons pas résoudre un problème causé par les combustibles fossiles avec davantage de combustibles fossiles. Mais l’industrie a amené beaucoup d’entre nous à penser autrement.

Il y a peu de chances que l’industrie pétrolière et gazière puisse vaincre les énergies renouvelables sur le long terme. L’énergie éolienne, solaire et géothermique, qui est propre et dont le coût est compétitif, finira par dominer les marchés de l’énergie. Des chercheurs de l’université de Californie à Berkeley, de GridLab et d’Energy Innovation ont découvert que les États-Unis pouvaient atteindre 90 % d’électricité propre d’ici à 2035, sans nouveau gaz et sans coût supplémentaire pour les consommateurs. Mais l’industrie pétrolière et gazière n’a pas besoin de gagner le combat sur le long terme. Elle a simplement besoin de gagner dès maintenant pour pouvoir continuer à exploiter des gisements de pétrole et de gaz qui seront utilisés pendant des décennies. Pour ce faire, il lui suffit de continuer à faire ce qu’elle fait depuis 25 ans : gagner aujourd’hui, se battre à nouveau demain.

Une toile d’araignée de pipelines

Voici un dernier exemple de la façon dont l’industrie pétrolière et gazière planifie la prochaine guerre alors même que ses adversaires sont encore en train de combattre la dernière. Presque personne, en dehors de quelques cabinets d’avocats, groupes commerciaux et membres du Congrès à Washington, ne sait ce qu’est ou fait la Federal Energy Regulatory Commission. Mais l’industrie pétrolière et gazière le sait et elle a agi rapidement après l’arrivée de Donald Trump à la présidence pour jeter les bases de décennies de dépendance future aux combustibles fossiles.

La FERC a longtemps été un tampon pour l’industrie pétrolière et gazière. L’industrie propose des gazoducs, et la FERC les approuve. Lorsque la FERC approuve un gazoduc, cette approbation accorde au gazoduc un domaine éminent, ce qui rend le gazoduc pratiquement impossible à arrêter.

L’expropriation donne à une société le droit légal de construire un gazoduc à travers les propriétés des propriétaires fonciers, et il n’y a rien que ceux-ci ou les représentants de l’État ou du comté puissent faire pour s’y opposer. Quelques États ont réussi, bien que temporairement, à bloquer des pipelines en invoquant des lois fédérales telles que le Clean Water Act. Mais si ces affaires d’État atteignent la Cour suprême actuelle, les trois juges nommés par Trump – Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney-Barrett – sont presque certains de se prononcer en faveur de l’industrie.

Les dirigeants de l’industrie pétrolière et gazière ont profité de l’arrivée de Trump à la Maison Blanche. Dans les premiers jours de son administration, des chercheurs indépendants ont écouté les réunions commerciales publiques des dirigeants, qui parlaient d' »inonder la zone » à la FERC. L’industrie prévoyait de soumettre non pas une ou deux, mais près d’une douzaine de demandes de gazoducs interétatiques. Sur une carte, les pipelines projetés couvraient une si grande partie des États-Unis qu’ils ressemblaient à une toile d’araignée.

Une fois que les pipelines sont dans le système, les entreprises peuvent commencer à les construire, et les commissaires aux services publics de tous les coins de l’Amérique considèrent cette « infrastructure » gazière comme un fait accompli. Et les gazoducs sont construits pour durer des décennies. En fait, s’il est correctement entretenu, un pipeline peut en principe durer éternellement. Cette stratégie pourrait permettre à l’industrie pétrolière et gazière de verrouiller la dépendance aux combustibles fossiles pour le reste du siècle.

Avec le recul, il est clair que les dirigeants de l’industrie pétrolière et gazière ont eu recours au déni climatique pur et simple lorsque cela servait leurs intérêts commerciaux et politiques tout au long des années 1990. Mais maintenant que le déni pur et simple n’est plus crédible, ils sont passés du déni au report. Les efforts de l’industrie en matière de relations publiques et de marketing ont mobilisé des ressources massives pour faire passer un message central selon lequel, oui, le changement climatique est bien réel, mais que les changements nécessaires nécessiteront davantage de recherches, des décennies pour les mettre en œuvre et, surtout, davantage de combustibles fossiles. Le retardement du climat est le nouveau déni du climat.

Presque toutes les grandes compagnies pétrolières et gazières affirment aujourd’hui qu’elles acceptent la science et qu’elles soutiennent des politiques climatiques raisonnables. Mais leurs actions sont plus éloquentes que leurs paroles. Il est clair que l’avenir qu’elles souhaitent est un avenir qui utilise encore abondamment les combustibles fossiles, quoi qu’en dise la science. Qu’il s’agisse de vendre des pesticides mortels ou des combustibles fossiles mortels, ils feront ce qu’il faut pour que leurs produits restent sur le marché. Maintenant que nous sommes dans une course vers un avenir énergétique propre, il est temps de reconnaître qu’on ne peut tout simplement pas leur faire confiance comme partenaires dans cette course. Nous avons été trompés trop souvent.

Naomi Oreskes est historienne des sciences à l’université de Harvard et l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Merchants of Doubt et Why Trust Science ? Elle a mené des recherches approfondies sur les efforts déployés par l’industrie des combustibles fossiles pour nier la réalité du changement climatique d’origine humaine et sur ses liens avec l’industrie du tabac.

Jeff Nesbit est l’auteur de Poison Tea, qui a exposé pour la première fois les liens étroits entre l’industrie du tabac et les groupes de façade du réseau de donateurs Koch. Il a autrefois contribué à diriger les efforts de la FDA pour réglementer les cigarettes.

Cet article est publié dans le cadre de Covering Climate Now, une collaboration mondiale de médias dont UP’ Magazine est partenaire, renforçant la couverture de l’histoire du climat.