Tout sur cette planète est interconnecté

Alors que le monde s’efforce d’émerger de la dévastation et des difficultés engendrées par la pandémie, on a beaucoup parlé de la reprise comme d’une occasion de conduire un changement transformateur vers une société plus durable et équitable, qui reconnaît que le bien-être humain est sous-tendu par une planète saine. Une grande partie de l’attention accordée à ce concept a porté sur la réduction des émissions de carbone provenant des transports et de la production d’énergie. L’accent a été moins mis sur la protection et la restauration de la nature.

Marco Lambertini, directeur général du WWF International, le secrétariat basé en Suisse qui coordonne le réseau de bureaux du WWF dans le monde, affirme dans cet entretien accordé à Rhett A. Butler de Mongabay, qu’à l’instar de l’atténuation du changement climatique, il reste peu de temps au monde pour prendre des mesures efficaces en matière de conservation de la biodiversité et faire évoluer l’humanité vers un avenir plus durable.

Quel est votre parcours et qu’est-ce qui a inspiré votre intérêt pour les questions environnementales ?

Marco Lambertini : Je suis indéniablement né avec une profonde passion, une fascination et une empathie pour l’étonnante diversité de la vie dans la nature. Mon plus ancien souvenir, encore vivace aujourd’hui, est celui de moi-même, à l’âge de quatre ans, visitant un ruisseau près de chez moi avec ma grand-mère et sauvant un groupe de têtards piégés dans une mare d’eau qui s’asséchait. Même avant cela, ma mère m’a raconté qu’elle avait découvert dans le placard de ma chambre un « musée » d’insectes morts, de pierres, de feuilles et de toutes sortes de choses naturelles que je ramassais dans le jardin. Pendant toute ma petite enfance, mes moments préférés étaient de ramasser des coquillages et des créatures marines sur la plage avec ma mère, ou de visiter sans cesse le musée d’histoire naturelle et l’aquarium local. J’ai sauvé toutes sortes d’animaux, notamment Pietro, un poulpe que j’ai trouvé presque mort sur la plage après une tempête et qui est devenu un « ami » improbable mais proche pendant près d’un an (c’est la durée de vie d’un poulpe méditerranéen). Quelle créature étonnante et étonnamment complexe il était !

Lorsque j’ai enfin pu m’aventurer dans la « nature » des zones humides et des forêts de ma région, ma fascination pour la nature et sa diversité de vie illimitée s’est encore renforcée, accompagnée d’une forte détermination à la conserver. Je ressens toujours la même envie aujourd’hui, intensifiée par la tragédie croissante de l’extinction, du braconnage, de la perte d’habitat et de l’utilisation non durable des ressources.

Tout est devenu plus clair lorsqu’au début des années 80, j’ai lu un livre intitulé The Biophilia Hypothesis d’Edward O. Wilson. Il y défendait l’idée que les humains sont fascinés par la nature simplement parce que nous y avons été immergés tout au long de notre évolution et que nous avons donc développé une forte curiosité, une affiliation et une empathie pour elle comme mécanisme de survie. C’était moi. Je suis définitivement né profondément « biophile » !

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Vous êtes aujourd’hui directeur général du WWF International, l’un des groupes de conservation les plus importants au monde. Comment s’est déroulé votre parcours professionnel ?

Cela a vraiment été un parcours fantastique, en grande partie non planifié, simplement motivé par la passion et béni par les opportunités.

J’ai toujours su que je voulais dépenser mon énergie à aider à conserver le monde naturel, à donner une voix à la « nature sans voix » et à mettre en lumière la « crise silencieuse » de la biodiversité. À l’âge de 12 ans, collectionner et garder des animaux à la maison ne me suffisait plus, et je me suis engagée dans la branche locale du WWF Italie en tant que bénévole. Je me suis sentie très enthousiaste à l’idée de rejoindre une organisation composée de personnes partageant la même vision et la même passion, à une époque où la sensibilisation et la sensibilité à l’égard de la faune et de la nature étaient extrêmement faibles dans le pays. Peu de temps après le WWF, j’ai rejoint LIPU, une organisation italienne de conservation de la nature où, juste avant l’obtention de mon diplôme universitaire, j’ai commencé mon premier emploi dans la conservation, en dirigeant une campagne nationale de changement de comportement, avant de progresser pour devenir responsable du réseau de réserves naturelles privées, puis directeur de la conservation et enfin directeur général. Le chapitre international de ma carrière a commencé lorsqu’on m’a demandé de rejoindre le secrétariat de BirdLife international, un grand réseau mondial d’organisations locales, d’abord en tant que directeur des programmes et du développement du réseau, mais finalement en accédant au rôle de PDG. Puis le WWF International a appelé et pour la première fois depuis que j’étais un volontaire de 12 ans, je me suis retrouvé à y travailler à nouveau, cette fois en tant que directeur général. Je suppose que la boucle est bouclée !

Aussi bien en tant que bénévole que professionnellement, j’ai passé beaucoup de temps sur le terrain, au niveau national et international. Cela m’a permis de comprendre une grande partie du « monde réel », en particulier les réalités des personnes vivant dans des communautés éloignées et marginalisées. L’interaction avec la nature et les populations locales dans de nombreuses régions du monde m’a donné un aperçu inestimable des défis et des opportunités en matière de conservation de la nature et de développement durable, et m’a fourni une inspiration et une motivation sans fin. C’est là que vous réalisez que les besoins de la nature et des gens sont profondément liés – en fait, ils ne font qu’un. Pour gérer avec succès des projets, des programmes et des campagnes, il faut non seulement comprendre la théorie, mais aussi ces réalités sur le terrain – écologiques, sociales, politiques, économiques et émotionnelles – et honorer les défis et les aspirations des populations locales, car c’est le seul moyen d’obtenir un changement réel et durable sur le terrain. L’économie locale et les personnes qui l’animent détiennent souvent à la fois le défi et la solution pour un avenir durable.

Vous travaillez dans le domaine de la conservation depuis les années 1980. Comment la conservation a-t-elle changé depuis vos débuts ?

Les années 1980 ont été une période de grande transformation culturelle dans mon pays, et dans le monde, avec un soutien public en forte croissance pour la nature et la vie sauvage. Nous avons lancé des pétitions publiques qui ont abouti aux premières lois nationales sur la protection de la vie sauvage et les zones protégées. On m’a demandé d’écrire pour des journaux et des magazines nationaux et de participer à des émissions de télévision aux heures de grande écoute. Tout à coup, j’ai senti que la vision et les valeurs que je chérissais devenaient courantes dans la société. Davantage d’espaces naturels étaient protégés, la faune et la flore commençaient à se rétablir. Dans ces années-là, le progrès semblait inarrêtable. Il y avait une île, isolée et naturelle, dont la forme à l’horizon était une constante tout au long de ma jeunesse, qui a soudainement été menacée par le développement du tourisme. En mobilisant un groupe de jeunes insulaires par le biais d’une entreprise sociale d’écotourisme, et en ralliant les pêcheurs à notre cause en garantissant leurs droits de pêche exclusifs, nous avons réussi le miracle de vaincre d’énormes intérêts commerciaux et de créer ce qui était à l’époque la plus grande aire marine protégée de l’UE. Je suppose que ces années ont imprimé en moi un sentiment de confiance « yes we can » que je porte encore aujourd’hui. Malgré de nombreux succès locaux, ce furent bien sûr aussi les années où l’exploitation non durable des ressources naturelles a commencé à s’accélérer dans le monde entier – la « Grande Accélération » qui a conduit au climat et à la perte de nature que nous subissons aujourd’hui.

Au cours des 40 dernières années, le paradigme a complètement changé. La conservation de la nature n’est plus perçue principalement comme un devoir moral, mais de plus en plus comme un impératif existentiel pour l’humanité, comme quelque chose d’absolument crucial pour notre bien-être. Aujourd’hui, de plus en plus de gens ne sont pas seulement « tristes » de l’extinction et de la déforestation, mais aussi « inquiets », et prêts à agir. Une révolution culturelle bien nécessaire – en fait, la seule façon pour nous de cesser enfin de considérer la nature comme acquise, d’apprécier ses services et de craindre les conséquences de sa destruction.

Les preuves de la destruction de la nature et de l’impact qu’elle a sur notre bien-être, notre économie et notre santé n’ont jamais été aussi fortes. Tout sur cette planète est connecté et les gens commencent à réaliser qu’en fait, nous dépendons de la nature plus que la nature ne dépend de nous.

Le gouvernement britannique a publié le rapport Dasgupta, qui soutient effectivement que l’expansion économique s’est faite à un ‘coût dévastateur pour la nature’. Que pensez-vous de ce rapport, notamment en ce qui concerne la manière dont nous travaillons à transformer l’économie, les systèmes politiques et les institutions afin d’aborder plus efficacement les problèmes environnementaux critiques auxquels nous sommes confrontés ? Et le Covid nous a-t-il donné l’occasion d’accélérer la transition ?

Les conclusions du rapport Dasgupta sont claires : la nature est à la base de notre économie et de notre bien-être. Nous faisons partie de la nature, nous n’en sommes pas séparés. Notre incapacité à reconnaître cette relation et à prendre des mesures décisives et urgentes pour inverser la perte de nature nous coûte cher et met en péril l’avenir de l’humanité.

Au cœur du problème se trouvent des échecs institutionnels et commerciaux profondément enracinés et répandus, qui ne reconnaissent pas la valeur des contributions de la nature à notre économie, notre société et notre bien-être, ni les externalités négatives liées à sa destruction. Les modèles économiques dominants considèrent toujours que l’économie est séparée de la biosphère.

Pour sauvegarder notre avenir, nous devons cesser de considérer la nature comme un bien consommable, valoriser ses services et transformer nos économies et nos systèmes financiers, afin qu’ils soient orientés vers l’utilisation durable, la conservation et la restauration du monde naturel et de ses ressources dont nous dépendons tous.

Nous devons aller au-delà de la simple utilisation du PIB comme indicateur de richesse et de réussite économique, et adopter des approches plus inclusives telles que la comptabilité du capital naturel qui mesure le bien-être et la prospérité à travers les générations.

Pour lutter contre la désinformation et privilégier les analyses qui décryptent l’actualité, rejoignez le cercle des lecteurs abonnés de UP’ je choisis mon abonnement

Nous soutenons l’appel du rapport Dasgupta en faveur d’une nouvelle commission mondiale sur l’économie et la nature pour aider à catalyser une économie mondiale positive pour la nature – mais nous avons également besoin de normes mondiales qui permettent aux entreprises et aux institutions financières d’intégrer pleinement les risques et les opportunités liés à la nature dans leur prise de décision.

La chose la plus coûteuse que nous puissions faire pour nous remettre du Covid-19 est de reprendre nos activités comme si de rien n’était. Il est essentiel d’accroître les investissements publics et privés dans les solutions fondées sur la nature qui contribuent à atténuer le changement climatique et à réduire la perte de nature. Les objectifs positifs pour le climat et la nature doivent être au centre des décisions prises par les entreprises et les décideurs.

Cette année, les gouvernements ont l’opportunité d’adopter un accord de type Paris pour la nature avec des objectifs clairs basés sur la science pour inverser la perte de nature et garantir un monde positif pour la nature d’ici 2030.

Le WWF fait partie du groupe d’organisations Global Goal for Nature qui appelle à une ‘Nature Positive’ d’ici 2030. Pouvez-vous expliquer comment ‘Nature Positive’ peut être appliqué en pratique ?

La science nous dit depuis des décennies que nos activités détruisent la nature à un rythme bien plus rapide que celui auquel elle peut se reconstituer. Pourtant, nous avons échoué encore et encore à changer de cap. S’attaquer à la perte de la nature exige que nous transformions fondamentalement nos secteurs productifs, mais pour ce faire, nous avons besoin d’un objectif clair et limité dans le temps qui suscite l’ambition et que les gouvernements, les entreprises et les consommateurs peuvent tous contribuer à atteindre et dont ils sont tenus responsables. Pour le climat, nous avons un objectif de « neutralité carbone », articulé dans l’objectif de « zéro émission nette » d’ici 2050. Nous avons maintenant besoin que les gouvernements, les entreprises et la société dans son ensemble s’engagent à atteindre un objectif global pour la nature.

Le WWF est l’une des nombreuses organisations qui soutiennent l’objectif d’être Nature Positive d’ici 2030. Cela signifie que nous devrions atteindre une « perte de nature nette zéro » par rapport à une base de référence de 2020 et faire progresser un programme de restauration net-positif afin que d’ici la fin de cette décennie, nous ayons plus de nature, et non moins. Un tel objectif est très ambitieux, mais nécessaire pour préserver notre santé et celle de la planète. Il appelle le monde à agir dès maintenant pour inverser la perte de biodiversité et faire en sorte que la nature soit dans un meilleur état en 2030 qu’elle ne l’est aujourd’hui, grâce à des améliorations de la santé, de l’abondance et de la résilience des espèces, des populations et des écosystèmes.

Pour y parvenir, l’objectif de Nature Positive doit être décliné en objectifs qui protègent au moins 30 % de la planète par le biais des gouvernements et d’initiatives communautaires fondées sur le droit, qui rendent écologiques les principaux moteurs économiques de la perte de nature (notamment nos systèmes alimentaires défaillants) et qui stimulent la finance verte.

Alors, comment y arriver ? Il faut que les gouvernements adoptent cet objectif lors des prochaines négociations de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité – qui doivent avoir lieu à Kunming, en Chine, plus tard dans l’année – et qu’ils prennent des mesures dans tous les secteurs pour passer à une économie positive pour la nature. Étant donné le rôle essentiel de la nature dans la lutte contre la crise climatique, l’action en faveur de la nature doit également être intégrée aux plans climatiques nationaux dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et se refléter dans les efforts visant à mettre fin à la dégradation et à promouvoir la restauration dans le cadre de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification. Cette année, nous avons l’occasion d’intégrer le climat et la nature comme fondement de la réalisation du programme de développement durable.

Le niveau d’ambition nécessaire pour transformer les systèmes dans un délai pertinent pour résoudre ces problèmes signifie qu’un large éventail de parties prenantes doit être engagé. À cet égard, le WWF fait partie de l’Alliance mondiale pour les biens communs. Pourriez-vous expliquer le rôle du WWF dans cette initiative et la manière dont vous travaillez pour rallier les différentes parties prenantes aux efforts visant à protéger les océans, à atténuer le changement climatique et à combattre la crise de l’extinction ?

En tant que partenariat sans précédent d’organisations mondiales de premier plan cherchant à intensifier les actions fondées sur la science pour protéger les personnes et la planète, l’Alliance Global Commons a pour objectif principal de définir et de conduire un changement systémique pour protéger et restaurer nos « biens communs mondiaux ».

Parmi les divers efforts de l’Alliance, nous sommes profondément impliqués dans le développement d’objectifs scientifiques pour la nature par le biais du Science-Based Targets Network (SBTN), et par notre propre collaboration avec les entreprises et les villes, nous sommes des défenseurs passionnés des engagements de durabilité étayés par la science. Toute grande entreprise qui prend au sérieux la transformation nette zéro et positive pour la nature doit commencer par fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fondés sur la science. Nous devons développer des méthodologies qui permettent aux entreprises de fixer des objectifs fondés sur la science afin d’éviter également les impacts négatifs sur la nature. Dans de nombreux cas, les deux sont interconnectés, comme dans le cas des chaînes de valeur sans déforestation.

L’une des réalisations de votre mandat à la tête de BirdLife International a été la mise en place de l’initiative Harapan Rainforest à Sumatra, qui a été la première concession de restauration d’écosystème en Indonésie. Bien que le projet se poursuive à ce jour, il a dû faire face à la perte d’un donateur majeur – le gouvernement néerlandais – et à l’empiètement continu pour les plantations de palmiers à huile. Aujourd’hui, le gouvernement indonésien aurait l’intention de construire une route qui coupe la zone en deux afin d’acheminer le charbon d’une mine vers les centrales électriques. La situation d’Harapan n’est pas unique – de nombreuses zones de conservation subissent un sort similaire. Quelle est, selon vous, la voie à suivre pour rendre les zones de conservation plus viables à long terme ?

L’adoption des Concessions de restauration des écosystèmes a été une décision politique visionnaire de la part du gouvernement indonésien, et j’espère que leur engagement se poursuivra. Près de 20 ans après sa création en tant que première concession de restauration, la forêt pluviale d’Harapan a moins souffert de l’empiètement que d’autres forêts, grâce à une gestion efficace, des mécanismes de financement créatifs, l’engagement des communautés locales et le soutien des donateurs.

La clé de la durabilité à long terme de forêts comme Harapan et de bien d’autres, est le développement d’un mécanisme de financement qui donne de la valeur aux forêts sur pied, en reconnaissant les nombreux services écosystémiques qu’elles fournissent, et en leur permettant de rivaliser avec les pressions du marché pour leur déboisement.

Avez-vous des conseils à donner à quelqu’un qui aspire à suivre vos traces ?

Il y a de nombreuses voies que les jeunes peuvent suivre aujourd’hui, qui mènent aux agendas de la conservation de la nature et de la durabilité. Non seulement par le biais des ONG locales et internationales, mais aussi d’autres institutions, des entreprises et des organismes publics. Quelle que soit la forme qu’elle prenne, j’encourage les gens à acquérir très tôt une expérience de terrain. Que vous soyez un économiste ou un spécialiste des sciences sociales intéressé par la durabilité, ou un biologiste intéressé par la dynamique des populations et la conservation, l’expérience directe des réalités du terrain, idéalement dans des contextes complexes, offre des perspectives inestimables. Les meilleures leçons viennent du « monde réel ».

Exposez-vous à différentes cultures dans le processus, afin d’élargir également votre esprit. Essayez de comprendre d’autres perspectives et des réalités différentes de celles qui vous sont familières. C’est un excellent moyen de créer des liens et de parvenir à des solutions durables.

Que diriez-vous aux jeunes qui sont bouleversés par la trajectoire actuelle de la planète ?

Soyez en colère contre ce qui arrive à la planète et à ses habitants, mais aussi enthousiastes face aux possibilités sans précédent de provoquer le changement. Transformez cette colère et cette excitation en détermination et en urgence, en vous concentrant sur l’élaboration de solutions concrètes par la collaboration et l’engagement. C’est souvent difficile, frustrant – cela peut échouer. Vous pouvez même être critiqué mais, d’après mon expérience, c’est la meilleure chance de parvenir à des solutions durables.

Peu importe à quel point la santé de la planète semble mauvaise aujourd’hui, j’ai vu beaucoup de changements positifs se produire au cours de ma vie et d’autres sont sur le point de se produire et beaucoup plus rapidement – en particulier le changement dans nos esprits, voyant les gens apprécier la nature plus pleinement et plus profondément, pour sa valeur intrinsèque et les services qu’elle nous rend. Alors que nos activités sont encore actuellement à l’origine d’une perte de nature et d’un changement climatique sans précédent, je ne me souviens pas d’un moment où j’ai été plus optimiste quant à notre capacité à changer de cap. En tant que société, nous avons commencé à reconnaître les risques que les dommages environnementaux nous font courir. Nous connaissons les problèmes et les solutions. Nous devons maintenant transformer cette nouvelle prise de conscience en action. La vitesse et l’ampleur du changement sont ce qui séparera l’échec du succès dans la construction d’un équilibre entre nous et la planète. Pour cela, nous devons nous concentrer non pas sur ce qu’il est possible de changer, mais sur ce qui est nécessaire.

Les dirigeants doivent prendre des décisions cruciales dans le courant de l’année sur le climat et l’environnement, ce qui leur offre une occasion capitale de proposer un New Deal pour la nature et les hommes, qui inverse la perte de la nature tout en soutenant l’action climatique afin de garantir un avenir durable pour tous. Nous avons tous un rôle à jouer en appelant à une transformation de notre relation avec le monde naturel.

Interview menée par Rhett Butler. Lire l’entretien en version originale (en anglais) sur Mongabay

Image d’en-tête : photo Yen Meng Jim

Cet article est publié dans le cadre du partenariat de UP’ Magazine avec Covering Climate Now, une collaboration mondiale de plus de 400 médias sélectionnés pour renforcer la couverture journalistique du changement climatique.

Nous avons un message pour vous… En octobre dernier nous avons pris l’engagement que UP’ Magazine accordera au dérèglement climatique, à l’extinction des espèces sauvages, à la pollution, à la qualité de notre alimentation et à la transition écologique l’attention et l’importance urgentes que ces défis exigent. Cet engagement s’est traduit par le partenariat de UP’ Magazine avec Covering Climate Now, une collaboration mondiale de 250 médias sélectionnés pour renforcer la couverture journalistique des enjeux climatiques. Nous promettons de vous tenir informés des mesures que nous prenons pour nous responsabiliser à ce moment décisif de notre vie. La désinformation sur le climat étant monnaie courante, et jamais plus dangereuse qu’aujourd’hui, il est essentiel que UP’ Magazine publie des rapports précis et relaye des informations faisant autorité – et nous ne resterons pas silencieux. Notre indépendance éditoriale signifie que nous sommes libres d’enquêter et de contester l’inaction de ceux qui sont au pouvoir. Nous informerons nos lecteurs des menaces qui pèsent sur l’environnement en nous fondant sur des faits scientifiques et non sur des intérêts commerciaux ou politiques. Et nous avons apporté plusieurs modifications importantes à notre expression éditoriale pour que le langage que nous utilisons reflète fidèlement, mais sans catastrophisme, l’urgence environnementale. UP’ Magazine estime que les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le cadre de la crise climatique sont systémiques et qu’un changement sociétal fondamental est nécessaire. Nous continuerons à rendre compte des efforts des individus et des communautés du monde entier qui prennent courageusement position pour les générations futures et la préservation de la vie humaine sur terre. Nous voulons que leurs histoires inspirent l’espoir. Nous espérons que vous envisagerez de nous soutenir aujourd’hui. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à offrir un journalisme de qualité, ouvert et indépendant. Chaque abonnement des lecteurs, quelle que soit sa taille, est précieux. Soutenez UP’ Magazine à partir d’1.90 € par semaine seulement – et cela ne prend qu’une minute. Merci de votre soutien. Je m’abonne →