Du Spirituel dans l’Art et dans la Musique en particulier / Méditations sur l’Harmonie, de Shani Diluka – ART 3 éditions, mars 2026 – 161 pages

Et si la musique ne relevait pas seulement de l’interprétation, mais d’une expérience intérieure à transmettre ? Il est des livres qui ne cherchent ni à démontrer ni à convaincre, mais à éveiller. Du spirituel dans l’Art, et dans la musique en particulier. Méditations sur l’harmonie, que la pianiste Shani Diluka publie aux éditions Art 3, appartient à cette catégorie rare d’ouvrages qui invitent le lecteur à modifier son regard avant même de lui transmettre un savoir. Plus qu’un essai sur la musique, ce livre est une méditation sur la fonction essentielle de l’art dans nos existences : celle de nous relier à une dimension intérieure souvent éclipsée par le bruit du monde.

Le titre revendique explicitement sa filiation intellectuelle avec le célèbre ouvrage de Vassily Kandinsky, Du spirituel dans l’art. Cette référence structurante ne relève pas d’un simple hommage : elle constitue un véritable socle théorique qui permet de situer son propos dans une tradition de pensée où l’art est envisagé comme porteur d’une dimension qui dépasse la seule esthétique. Shani Diluka ne propose ni un commentaire ni une actualisation de ce texte fondateur de l’abstraction. Elle en prolonge l’intuition en la déplaçant vers le domaine musical, tout en élargissant sa réflexion à l’ensemble des formes artistiques. La peinture, la poésie, la philosophie, les sciences et la musique se répondent dans une même quête de l’harmonie, conçue non comme une simple catégorie esthétique mais comme une manière d’habiter le monde.

Cette approche tient beaucoup à la personnalité de son auteure. Pianiste internationalement reconnue, interprète de Beethoven, Schubert ou Mozart, Shani Diluka écrit comme elle joue : avec une attention constante au souffle, au silence et à la résonance intérieure. Son texte alterne méditations, souvenirs personnels et évocations des rencontres qui ont jalonné son parcours artistique. Loin de constituer une autobiographie, ces récits deviennent les jalons d’une réflexion plus vaste sur la transmission, la création et la responsabilité de l’artiste.

L’un des grands mérites de l’ouvrage réside précisément dans cette capacité à faire dialoguer les disciplines. Simone Weil côtoie Arthur Rimbaud, Léonard de Vinci répond à Jean-Michel Basquiat, Beethoven converse avec Pierre Boulez, tandis que Rodin, Schubert ou encore Kandinsky apparaissent comme autant de compagnons de route. Cette circulation permanente entre les époques et les formes artistiques n’a rien d’érudit au sens académique du terme. Elle témoigne d’une conviction profonde : les œuvres majeures participent d’une même recherche de vérité, chacune selon son langage propre.

L’originalité du livre tient également à son refus de réduire la spiritualité à une dimension religieuse. Le spirituel dont parle Shani Diluka relève davantage d’une qualité d’attention, d’une disponibilité à ce qui dépasse l’individu. L’art devient alors une expérience de présence. Dans une époque dominée par l’immédiateté, l’accélération et la consommation des images, cette invitation à retrouver le temps long de l’écoute prend une résonance particulière. La musique apparaît moins comme un divertissement que comme un exercice de perception capable de transformer notre rapport au réel.

L’écriture participe pleinement de cette ambition. Le style est volontairement sobre, parfois presque aphoristique, laissant une large place au silence entre les idées. Certains lecteurs pourront souhaiter une argumentation plus systématique ou davantage d’appuis théoriques. Mais ce serait méconnaître la nature même du projet. Shani Diluka ne construit pas un traité d’esthétique ; elle compose une partition littéraire où chaque chapitre fonctionne comme une variation autour d’un même thème : celui de l’harmonie intérieure.

Cette dimension contemplative constitue à la fois la force et la singularité de l’ouvrage. À rebours des essais culturels souvent dominés par le commentaire ou la polémique, Du spirituel dans l’Art privilégie la lenteur, la méditation et la résonance intime. Il ne s’agit pas d’expliquer les œuvres mais d’apprendre à les habiter. Cette démarche exige une disponibilité de la part du lecteur, qui devra accepter de se laisser guider davantage par l’intuition que par la démonstration.

Au-delà de la musique, le livre pose finalement une question essentielle : quelle place l’art peut-il encore occuper dans une civilisation technologique où tout semble soumis à l’efficacité, à la performance et à la vitesse ? La réponse de Shani Diluka est claire. L’art demeure l’un des rares espaces où l’être humain peut renouer avec une forme de liberté intérieure, retrouver le sens du beau et transmettre, d’une génération à l’autre, une expérience de l’harmonie qui échappe aux seules logiques utilitaires.

Avec cet essai sensible et profondément humaniste, Shani Diluka confirme que son travail dépasse largement le cadre de l’interprétation musicale. Elle propose une véritable philosophie de l’écoute, où la création artistique devient une manière de penser le monde autant qu’une manière de vivre. Du spirituel dans l’Art apparaît ainsi comme un livre à contretemps, invitant chacun à retrouver, derrière les œuvres, cette part d’invisible sans laquelle il n’est peut-être pas de véritable culture.

Shani Diluka, pianiste concertiste internationale, reconnue pour la qualité de ses interprétations se produit régulièrement sur les grandes scènes françaises et européennes, son parcours s’inscrit à la croisée de l’exigence artistique et de la réflexion sur la transmission, affirmant une approche attentive au sens profond des œuvres. Ses enregistrements sont diffusés par Warner Classics. Chevalier des Arts et des Lettres, Shani Diluka est également reconnue pour son travail d’écriture, ayant participé aux ateliers Gallimard et ayant figuré dans la liste des prix de poésie de l’Académie Française.

Cet ouvrage s’inscrit dans la continuité d’une collaboration entre Shani Diluka et Art 3 Éditions, qui avait déjà publié ses deux livres de poésie.