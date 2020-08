N’oublions pas les leçons importantes que le coronavirus nous a apprises sur les chaînes d’approvisionnement

Au printemps dernier, alors que des pays du monde entier mettaient en place des ordonnances de confinement afin d’aplatir la courbe de contagion du coronavirus, nous avons pu constater en temps réel à quel point nos systèmes de transport et de distribution sont imbriqués. Il était stupéfiant de voir à quel point les efforts déployés pour réduire le nombre de victimes d’une pandémie se répercutaient dans tous les secteurs et avaient des répercussions émotionnelles et sociales incalculables.

Alors que nous nous efforçons d’assurer la pérennité de notre économie, cette pandémie pourrait donner naissance à la puissance et à la valeur de l’approvisionnement local.

La leçon des chaînes d’approvisionnement

Si je savais vaguement à quel point notre économie était interconnectée au niveau mondial, je n’y ai pas vraiment pensé avant que certaines parties ne commencent à s’effondrer. Il a fallu que tout s’effondre pour que je comprenne comment tout cela s’assemble.

Début mars, près de 75 % des entreprises avaient connu des perturbations de leur chaîne d’approvisionnement, et une analyse des chaînes d’approvisionnement a montré que les 1 000 plus grandes entreprises du monde ou leurs fournisseurs disposaient de plus de 12 000 installations dans des zones de quarantaine en Chine, en Italie et en Corée du Sud.

Dans un monde où le seul critère de mesure pour le consommateur est le prix d’un bien, il est logique de savoir comment cela se passe. Les entreprises recherchent le prix le plus bas pour s’approvisionner en intrants et privilégient les faibles coûts à la diversification. Les efforts déployés pour faire baisser le coût des biens mettent tous nos œufs d’approvisionnement dans un seul et même panier de quarantaine.

Si vous vivez en Californie et que vous avez vécu des coupures de courant prévues l’automne dernier, cela peut vous sembler familier. Notre réseau vieillissant et les coupures de courant prolongées ont eu un impact économique de plusieurs milliards de dollars sur la région, dont une grande partie aurait pu être évitée si les services publics et les autorités de régulation avaient correctement analysé le risque d’incendie.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Bien que les spécificités soient différentes, la leçon est similaire : lorsque nous dépendons d’un approvisionnement centralisé et de systèmes de distribution fragiles, nous sommes vulnérables aux perturbations qui peuvent entraîner des impacts économiques dont le coût des approvisionnements ne tient pas correctement compte.

Local = résilient

Il est difficile d’accorder une valeur à la résilience tant qu’on n’en a pas besoin.

Les entreprises qui dépendent d’une source unique pour leurs approvisionnements en amont regrettent probablement de ne pas avoir mieux analysé le potentiel de perturbation. Selon la Harvard Business Review, cela reflète un échec des principes de gestion des risques, montrant que les entreprises n’ont pas su surveiller les chaînes d’approvisionnement et comprendre les perturbations potentielles.

De même, les entreprises et les municipalités s’efforcent de comprendre le coût des micro-réseaux et des alimentations de secours alors que la Californie regarde vers le bas du baril de la prochaine saison des incendies. Des personnes plus intelligentes que moi ont affirmé que lorsque nous considérons le coût de la résilience de manière holistique, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas agir. Pourtant, l’action différée est attrayante. Les coûts initiaux sont corrects et ne nécessitent aucune volonté politique ou réglementaire.

La réaction sans précédent au coronavirus, cependant, peut constituer le meilleur argument en faveur de la résilience locale que nous ayons eue. Pour la première fois, je me suis sentie connectée aux communautés du monde entier par la même menace et la même solution communes. Peut-être n’y a-t-il jamais eu de meilleur (ou de plus sombre) argument en faveur de la résilience locale que le coronavirus.

Avantages de la décarbonisation

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mettent également en évidence l’approvisionnement mondial des composants qui composent les biens de consommation. Comme un ami l’a dit un jour avec fantaisie : Si une ficelle devait relier tous les articles et matériaux de votre maison à leur lieu d’origine, le monde serait couvert de ficelle.

À une époque où nous prenons de plus en plus en considération le carbone intégré dans nos produits, la perturbation coronale a mis en évidence la quantité massive d’émissions invisibles liées au transport. Si le transport d’articles à travers le monde est économiquement bon marché, il est coûteux en termes d’émissions de gaz à effet de serre.

Lorsque le Covid-19 se présentera, perturbant le flux de marchandises dans le monde entier, nous serons confrontés à la possibilité que les marchandises « bon marché » ne le soient pas autant après tout », a déclaré Noah Goldstein, directeur de l’énergie, de la durabilité et des infrastructures chez Guidehouse, dans un courriel. « S’il n’y a pas de pièces à assembler, le fait de ne pas pouvoir vendre un produit le rend infiniment cher« .

En d’autres termes, les mêmes stratégies qui maintiennent la résilience financière des activités d’une entreprise pourraient la rendre plus respectueuse du climat.

« Le coronavirus nous oblige à examiner les chaînes d’approvisionnement, et ce sera un bon moment pour utiliser cette réflexion comme une opportunité« , propose Noah Goldstein. « Une occasion de se pencher sur les chaînes d’approvisionnement locales. Une opportunité d’évaluer la résilience de la chaîne d’approvisionnement. Une opportunité d’examiner le carbone intégré dans la chaîne d’approvisionnement« .

Pour lutter contre la désinformation et privilégier les analyses qui décryptent l’actualité, rejoignez le cercle des lecteurs abonnés de UP’ je choisis mon abonnement

Sarah Golden, Analyste en énergie propre

Source : Ensia

Image d’en-tête : Illustration Kelsey King