2025 : année de combat

Chers lecteurs,

Alors que nous tournons la page de 2024, une année marquée par des guerres, des crises sociales et démocratiques partout dans le monde, mais aussi par des records de chaleur sans précédent et des événements climatiques d’une intensité alarmante, qui impactent directement la vie de populations de plus en plus nombreuses, nous ressentons plus que jamais l’urgence d’agir.

Nous restons animés par une volonté commune : défendre ce qui nous est essentiel, notre planète et notre santé. Des mégafeux dévastateurs en Amérique à des inondations massives en Asie, en passant par la sécheresse en Europe et les récentes catastrophes à Mayotte, nous rappellent l’urgence de protéger l’homme, c’est-à-dire sa biodiversité, cette alliée précieuse dans la lutte contre les dérèglements climatiques.

Restaurer les sols, les écosystèmes, et leurs services écologiques est une priorité pour laisser une planète vivable aux générations futures.

La nature nous rappelle sa fragilité, mais aussi sa force. Face à ces défis, une vérité s’impose : préserver le vivant sous toutes ses formes, c’est préserver notre avenir commun.

Mais un autre combat s’impose à nous avec une intensité grandissante : celui de la lutte pour reprendre conscience que ce que nous mangeons nous met aujourd’hui en danger. Et ce sont les plus fragiles qui, comme toujours, sont les plus menacés. Nos sols, qui sont la base de toute vie et de toute alimentation, sont empoisonnés par des pratiques agricoles intensives, destructrices à la fois pour la santé humaine et animale. Si nous n’agissons pas maintenant, les défis sanitaires et environnementaux engendrés par cette crise ne feront que s’aggraver.

À travers les pages d’UP’ Magazine, depuis maintenant plus de 14 ans, nous avons porté votre voix, vos engagements, vos idées. Nous avons mis en lumière des solutions innovantes, des initiatives créatrices et des voies nouvelles pour une transition écologique et solidaire. Protéger les espèces menacées et les espaces naturels, développer une économie respectueuse de la nature, limiter la pression sur les ressources, reconnecter l’homme à la richesse du vivant : autant de défis qu’il est possible de relever grâce aux actions et comportements collectifs.

Ensemble, nous devons promouvoir une agriculture respectueuse de la nature, protéger les espèces menacées, et développer des filières durables. Cela passe simplement par nos actes d’achat, nos choix de consommation. Reconnecter l’humain à la nature, c’est aussi reconquérir nos assiettes et défendre une alimentation saine et équitable.

Nous croyons fermement que ces combats peuvent être gagnés.

L’année à venir sera cruciale. Nous savons que le chemin est semé d’embûches, mais votre fidélité et votre engagement sont les moteurs de notre détermination. En 2025, continuons à défendre une planète vivante et vivable pour les générations futures. Informons, inspirons, agissons, combattons ensemble !

Avec toute notre gratitude pour votre soutien indéfectible, nous vous souhaitons une année nouvelle riche en espoir, en projets et en harmonies partagées avec la nature.

L’équipe d’UP’ Magazine