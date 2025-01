Bye bye Elon

Partagez cet article ! Bluesky LinkedIn Email WhatsApp

Ce 20 janvier, UP’ Magazine quitte X, le réseau social d’Elon Musk. Certes, ce n’est pas notre départ qui va empêcher l’ex-Twitter de continuer à tourner, mais nous ne sommes pas seuls, et de nombreux médias, personnalités, scientifiques ou simples citoyens ont décidé de faire la même démarche. Une masse capable d’ébranler des géants.

X, depuis la prise de pouvoir d’Elon Musk est devenu un endroit peu fréquentable, inondé de flots de fake-news, d’injures, d’actions de minage des esprits comme des sociétés. X ne nous convient plus pour porter auprès du public nos articles, nos combats et nos valeurs.

Désormais vous nous retrouverez sur Bluesky et nous vous invitons à nous y rejoindre en masse.

Contrairement à Twitter et les autres plateformes sociales centralisées (FaceBook, LinkedIn, Insta, etc.), BlueSky est basée sur des protocoles ouverts et décentralisés où chacun est propriétaire de ses données et de son identité numérique. Contrairement à X, LinkedIn ou Facebook personne ne peut racheter BlueSky. Si un oligarque du modèle Musk voulait racheter une plateforme comme BlueSky, ses utilisateurs pourraient migrer instantanément en emportant données et audience !

X avec Elon Musk, mais d’autres comme Facebook de Zuckerberg, livrent une bataille culturelle et politique. Ils veulent nous imposer leur vision libertarienne et nous faire vénérer leurs dieux technicistes et leurs intelligences de silicone. Ils veulent peser sur nos modèles politiques et mettent en danger la démocratie et nos libertés. Ils nient les problèmes climatiques et le sort de la planète car ils préparent déjà leur migration vers des Terres de rechange.

Ce programme ne nous convient pas. Quitter X et ses dérives technofascistes est désormais un acte de résistance.

