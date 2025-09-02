Explosive modernité – Malaise dans la vie intérieure, d’Eva Illouz – Éditions Gallimard / Collection Connaissances, 15 mai 2025 – 448 pages

Comment comprendre le malaise indéniable dans lequel notre civilisation est plongée ? La sociologue Eva Illouz, spécialiste renommée des émotions, s’interroge sur le malaise profond qui marque nos existences intimes, non comme un simple tourment personnel, mais comme le reflet d’une tension collective. Là où Freud, il y a un siècle, posait le conflit entre pulsions et répression, Illouz propose que nos affects les plus intimes — espoir, déception, colère, envie, honte, fierté, amour — sont aujourd’hui imbriqués dans les dynamiques sociales contemporaines.

Ce n’est absolument pas un manuel de développement personnel : Dans une approche originale, Illouz nous invite à dépasser l’introspection narcissique pour ouvrir notre intériorité à une analyse sociale, révélant que nos tourments sont souvent l’écho des forces collectives.

« La modernité […] reposait fondamentalement sur une culture de l’espérance, tandis que la modernité tardive — qui émerge après la révolution culturelle des années 1970 et la mise en place à l’échelle mondiale des politiques néolibérales — a instauré des mécanismes émotionnels et institutionnels qui ont écrasé cette espérance, mais de façon détournée, oblique, ressentie à travers un certain nombre d’émotions peu explicitées ou thématisées en tant que telles. Dès lors, la déception s’est muée en envie, en colère, en peur, en honte ou en nostalgie. » (Préface, p. 14)

Comprendre l’explosion intérieure

« L’enchevêtrement d’émotions que je décris dans ce livre permet d’expliquer le sentiment lancinant d’échec et de désespoir qui habite tant d’entre nous. Je m’attache à montrer comment les démocraties attisent la colère et se nourrissent d’elle, pourquoi la compétition sociale génère une envie destructrice, comment la peur permanente est produite et entretenue par l’État, et en quoi la sphère privée ne constitue plus un refuge. » (Préface, p. 15)

Émotions comme révélateurs du social

Notre vie émotionnelle n’est pas purement intime ; elle est sans cesse façonnée par l’économie, la politique, la culture de masse. L’envie, la colère, la nostalgie ne sont pas que des réactions personnelles, elles traduisent des tensions sociétales

Une « civilisation émotionnelle » rendue explosive

Le livre montre comment l’espoir, jadis pilier de la modernité, est devenu un vecteur de déception, nostalgie, colère – une galaxie d’émotions transformée par les inégalités, la montée des extrémismes, la technologie.

Structure et méthode polyphonique et érudite

Chaque chapitre est dédié à une émotion : espoir, envie, colère, peur, fierté, nostalgie… Illouz éprouve ces affects à travers des mini-essais sociologiques, croisant littérature, philosophie, sciences politiques, pop culture, et séries TV. Elle convoque des figures littéraires aussi diverses qu’Emma Bovary ou Stoner pour illustrer cette modernité explosive en acte.

Miroir social et émotionnel

L’ouvrage fait office de miroir : il projette en nous les affects qui nous submergent sans que nous sachions toujours les nommer. Il décale le regard — de l’individuel vers le collectif — pour mieux saisir ce que nos affects révèlent du monde.

« […] nos psychés souffrent d’un excès d’introspection émotionnelle, comme si notre horizon collectif s’était réduit à « se sentir bien ». Si ce livre a une ambition (paradoxale), c’est bien de nous aider à détourner notre regard de nous-mêmes et de nos émotions. » (Préface, p. 15)

Un essai affûté pour comprendre l’intime contemporain

Critiques et médias saluent la clairvoyance et l’accessibilité de l’écriture d’Illouz. Télérama loue sa grille de lecture de notre « civilisation émotionnelle » comme essentielle ; Le Point évoque un miroir tendu à ce qui nous dépasse. Pour Le Monde, elle replace nos émotions quotidiennes dans un contexte global, soutenant qu’elles révèlent les tensions collectives plutôt qu’un malaise purement personnel.

Dans un monde où l’affect devient l’argument, Explosive modernité offre plus qu’un diagnostic : il nous incite à regarder nos émotions non pas comme des zones fragiles, mais comme des portails vers le comprendre social. Il nous rappelle que notre colère, notre désarroi ou notre nostalgie sont souvent les répliques de tremblements collectifs – et que nommer cela, c’est déjà commencer à y répondre.

Sociologue des émotions, Eva Illouz mobilise ici la littérature et la philosophie autant que les sciences politiques pour explorer comment et pourquoi ces émotions sont déployées dans la société.

Directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales, Eva Illouz a reçu en 2024 le prix Aby-Warburg pour son œuvre, composée d’une quinzaine d’ouvrages traduits dans dix-huit langues.

Lire un extrait