Surconsommation – On arrête tout et on réfléchit !, de Samuel Sauvage – Éditions rue de l’échiquier, 3 octobre 2025 – 128 pages

Voilà un livre qui tombe à pic, juste avant les grandes folies de consommation que sont le Black Friday et les fêtes de fin d’année. Samuel Sauvage s’inscrit dans la collection militante et engagée « On arrête tout et on réfléchit ! », qui cherche à porter un regard critique sur les grands défis écologiques contemporains. Dans Surconsommation, il vise à décrypter les mécanismes sous-jacents de ce que nous appelons “consommer”, non pas comme un acte neutre, mais comme un processus structuré, systémique, dans lequel se joue une tension entre désirs, contraintes économiques et limites planétaires. Le paradoxe est frappant : alors que le pouvoir d’achat culmine en tête des préoccupations de nos contemporains, nous consommons beaucoup trop au regard de nos besoins réels et des limites planétaires.

L’auteur part du postulat que nous sommes entrés dans une ère de surconsommation structurelle : nous produisons et consommons plus que ce dont nous avons besoin, avec des impacts écologiques, sociaux et sanitaires lourds. Dès lors, il cherche non seulement à exposer les rouages de cette surconsommation, mais aussi à identifier les leviers de transformation — à la fois individuels et collectifs.

Sauvage commence par poser ce qu’est la surconsommation : excès de biens matériels, renouvellement forcé via l’obsolescence, création de besoins artificiels. Il insiste sur la façon dont le système productif repose sur cette dynamique de renouvellement perpétuel

Il analyse comment les entreprises, les stratégies marketing, et les logiques financières encouragent et amplifient la consommation — non seulement pour répondre à des besoins, mais pour les créer. Il évoque également les biais psychologiques qui poussent à la consommation (comparaison sociale, insatisfaction, illusion de progrès)

L’auteur met en lumière les conséquences écologiques (extraction, pollution, déchets), mais aussi les enjeux sociaux (inégalités dans l’accès, domination des ressources), et sanitaires (exposition aux substances chimiques dans certains produits).

Sauvage tient à rappeler que même si les actions individuelles sont nécessaires, elles ne suffisent pas : seules les transformations structurelles (normes, régulation, fiscalité) peuvent véritablement infléchir la surconsommation. Il critique l’idée selon laquelle « basta à la consommation » serait suffisant sans appuyer sur des cadres institutionnels.

Enfin, l’auteur esquisse des leviers d’action possibles : encourager la sobriété (réduire, réparer, réemployer), repenser les systèmes de production, instituer des régulations plus fortes, faire évoluer les imaginaires de réussite et de progrès.

Du fait de sa brièveté, le livre va à l’essentiel, ce qui le rend lisible sans se perdre dans des digressions. Il est accessible pour un large public intéressé par l’écologie et la critique du consumérisme.

L’auteur ne se limite pas à dénoncer : il croise les dimensions économiques, psychologiques, politiques et écologiques, ce qui permet une vision plus intégrée de la surconsommation. Il revendique une position militante, mais ne repose pas sur l’émotion seule : l’argumentation est étayée, ce qui renforce sa crédibilité dans le débat public.

Le livre pose aussi le bon curseur : il refuse l’illusion que l’individu seul peut tout, mais encourage que l’action individuelle soit accompagnée de transformations structurelles. À l’heure où la question de la décroissance, des limites écologiques et de la justice environnementale prend de l’ampleur, l’ouvrage s’inscrit dans un débat nécessaire et urgent.

Le ton engagé peut parfois donner l’impression que les lecteurs sont jugés dans leurs choix de consommation, ce qui peut fermer certaines portes de dialogue. Bien que l’auteur propose des pistes, la distance entre les idées et leur mise en œuvre politique reste grandiose — le livre ne peut pleinement sen emparer, mais cela reflète plutôt la difficulté du défi que la faiblesse du propos.

L’ouvrage contribue à rendre visible ce qui est souvent normalisé : l’hyperconsommation de biens, l’accélération, l’obsolescence. Il rappelle que consommer n’est pas un acte innocent, mais que chaque achat porte en lui des effets — sur la planète, sur les individus, sur les relations sociales. Avec sa portée pédagogique, il peut servir d’introduction accessible à des débats de fond sur la sobriété, la justice environnementale et les réformes nécessaires. Il alimente aussi la réflexion citoyenne : face aux injonctions consuméristes, comment (re)prendre du pouvoir sur nos choix ?

Le livre s’inscrit dans une famille d’essais qui dressent un portrait critique des modèles contemporains, et contribue à élargir le dialogue autour de la transition écologique — non seulement technologique, mais aussi culturelle. Pour sortir de cette spirale, la voie de l’action individuelle – la fameuse « consommation responsable » – doit être repensée et surtout intégrée à une démarche collective et systémique pour mettre un terme à la surconsommation. Face au Bémol, l’auteur appelle à un « Dièse » résolument politique : Désarmer la publicité, Impulser un nouvel imaginaire, Encadrer la production, Soutenir les alternatives, Embarquer les acteurs.

Livre à consommer sans modération !

Économiste, diplômé de Sciences Po Paris, Samuel Sauvage est le cofondateur de l’association Halte à l’obsolescence programmée (HOP) et d’une recyclerie spécialisée à Paris. Directeur « Économie circulaire » chez Auxilia Conseil et expert indépendant auprès de la Commission européenne, il publie régulièrement des articles ou études prospectives sur la consommation. Il a coécrit l’essai « Du jetable au durable. En finir avec l’obsolescence programmée » (Alternatives, 2017).