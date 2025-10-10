L’entreprise régénérative – Prospérer avec le vivant, de Niels de Fraguier et Stephen Vasconcellos – Préface de Philippe Zaouati – Éditions L’éditeur à part / Collection déranger sans blesser, septembre 2025 – 302 pages

Alors que les crises sociales, environnementales et géopolitiques convergent, cet ouvrage propose aux acteurs du changement une nouvelle voie : concevoir des entreprises robustes, équitables et alignées avec les lois du vivant. Ce livre se présente avant tout comme un pont entre l’idéalisme écologique et les contraintes concrètes de l’action entrepreneuriale : il ne s’agit pas d’idéaliser le “vivant” comme simple décor moral, mais de proposer une voie crédible pour que les entreprises, dans leurs opérations quotidiennes, renouent avec les processus de régénération — c’est-à-dire créer davantage de vie qu’elles n’en consomment. Pas si simple…

Les auteurs commencent par une critique intelligente des approches “durables” classiques : elles sont souvent trop timorées, appliquées comme des rustines sur un modèle extractif, ou instrumentalisées comme du “greenwashing”. Le propos ici est radical, mais pragmatique : il faut dépasser le “faire moins mal” pour viser le “faire mieux”, entendons restaurer, renforcer, hybrid­er, recréer des cycles de vie dans les systèmes économiques humains.

Pour cela, de Fraguier et Vasconcellos structurent une grille de lecture actionnable — un “compas régénératif” (Compass for Regenerative Business) — articulé autour de principes clairs : le but (purpose) comme boussole, la relation juste avec la nature, l’élévation du potentiel humain, la création de valeur pour tous, et l’attachement au lieu / aux communautés. Ces principes ne demeurent pas abstraits : l’ouvrage les illustre par des études de cas d’entreprises pionnières, par des gestes concrets (par exemple dans la gestion des approvisionnements, la conception de produits, ou la gouvernance), et par des outils pour diagnostiquer et transformer les pratiques internes. Le pragmatisme est partout : les auteurs savent que la transition ne sera pas linéaire ni parfaite, mais croient qu’elle se construit “pas à pas”, en expérimentant, en ajustant, en combinant injonctions écologiques et contraintes économiques.

La grande ambition du livre est de montrer que “régénération” n’est pas un vernis éthique réservé aux entreprises de niche, mais une orientation profonde — qui engage la structure, les relations internes, les partenaires, le territoire, l’écosystème. Dans cet horizon, l’entreprise cesse d’être un corps étranger au vivant : elle devient un acteur du vivant, une articulation entre les cycles naturels et les cycles humains. Ce livre ne dit pas que tout est simple ou magique : il montre bien les tensions, les contradictions (par exemple entre le court terme et le long terme, entre rentabilité et investissements immatériels, entre exigence écologique et pressions de marché). Mais c’est précisément cette lucidité, alliée à cette volonté d’outiller, qui fait sa force.

L’ouvrage porte un message d’espoir sollicité — non pas celui du “tout va s’arranger”, mais celui d’une économie capable de se transformer en symphonie avec les forces de la nature plutôt qu’en extraction continue. Il invite les dirigeant·es, les équipes, les parties prenantes à repenser la finalité, à revisiter les relations de pouvoir internes, à choisir les alliances, à marcher vers une économie qui soigne les sols, restaure les cycles, recrée du commun. Nourri de solutions inspirées par la nature et des sagesses indigènes, ce livre propose un parcours clair et structuré pour passer d’une approche durable à une économie au service de la vie, afin, qu’ensemble, nous puissions être la grande RéGéNération. L’entreprise régénérative est un manifeste — et un guide pragmatique pour qui ne veut pas rester spectateur du changement, mais le porter dans la réalité des entreprises.

Niels de Fraguier est un jeune leader et écopreneur engagé, dédié à l’émancipation des individus et à la création d’un monde juste et régénératif. Fort de multiples expériences dans les domaines de l’autonomisation, de l’innovation sociale et de l’impact, il a dirigé plusieurs initiatives visant à soutenir des communautés vulnérables à travers le monde. Passionné par la construction de nouveaux paradigmes au-delà de la durabilité, Niels se consacre à l’élévation du potentiel humain et au renforcement des capacités pour un changement systémique. Reconnu comme jeune leader par des organisations internationales comme le Comité International Olympique et le Conseil de l’Europe, il est le fondateur de plusieurs initiatives, dont Positive, Think into the Future, FUTURs, et L’écologie pour tous.

Stephen Vasconcellos est un agent de changement avec une vaste expérience multiculturelle, ayant collaboré avec des dirigeants dans plus de 50 pays. Depuis plus de 30 ans, il met la compassion au cœur de son engagement. Il a cofondé l’organisation caritative Reboot the Future pour promouvoir une vision compatissante du monde, lancé Salt, un magazine dédié aux entreprises porteuses de changement, et coécrit le livre Visions of Transformation avec des lauréats du prix Nobel tels que Gore, Tutu et Yunus. Passionné par la narration de nouvelles histoires valorisant l’humanité et les causes indigènes, il est également impliqué avec The Earth Elders pour faire entendre la cause des peuples indigènes auprès des décideurs. Il a cofondé Positive pour catalyser une économie régénérative et équitable.