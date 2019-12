Le New Deal vert mondial – Pourquoi la civilisation fossile va s’effondrer d’ici 2028 – Le plan économique pour sauver la vie sur Terre de Jeremy Rifkin – Edition Les liens qui libèrent (LLL), octobre 2019 – 304 pages

Après avoir théorisé la Troisième Révolution industrielle (« La Troisième Révolution industrielle », LLL, 2012), Jeremy Rifkin s’attaque à la notion de « New Deal Vert ». Il s’agit d’un projet économique et de société, fruit d’une prise de conscience mondiale sur l’état de la planète. Le but : sauver la vie sur Terre, tout simplement.

Jeremy Rifkin qui travaille main dans la main avec les gouvernements pour promouvoir cette nouvelle donne verte – aux Etats-Unis, en Europe et en Chine – propose un véritable mode d’emploi.

Un manuel de transition globale qui permettrait de produire 100 % de l’électricité à partir de sources propres et renouvelables ; d’améliorer et d’augmenter l’efficacité du réseau énergétique, du réseau des transports ou du secteur des bâtiments ; d’investir dans la recherche et le développement de technologies vertes ou de proposer de nouveaux emplois nés de cette nouvelle économie. Le temps nous est compté et le consensus scientifique ne peut plus être remis en question : le dérèglement climatique dû à l’homme et issu de la combustion de matières fossiles va mener l’humanité à la sixième grande extinction de la vie sur Terre. Mais partout les solutions existent et sont à notre portée. Aujourd’hui, les intérêts des dirigeants politiques, économiques et financiers convergent avec ceux des citoyens : c’est ce que démontre le célèbre prospectiviste.

Jeremy Rifkin est l’un des penseurs de la société les plus populaires de notre temps, et l’auteur d’une vingtaine de best-sellers, dont Une nouvelle conscience pour un monde en crise, L’Age de l’accès, La Fin du travail, La Troisième Révolution industrielle et La Nouvelle Société du coût marginal zéro (LLL). Ses livres ont été traduits en plus de trente-cinq langues.